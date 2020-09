Circula en Indonesia una mutación más contagiosa del coronavirus, aunque no más letal

Una mutación del coronavirus más infecciosa que la cepa original encontrada en la ciudad china de Wuhan ha sido detectada por el Instituto Eijkman de Biología Molecular de Indonesia. Se trata de la variante D614G, descubierta por científicos en febrero mientras circulaba por Europa y América y que recientemente se ha propagado por Asia, informó Rusia Today.

Amin Soebandrio, director del Instituto, dijo a The Jakarta Post que la nueva cepa se ha encontrado en ocho de las 22 secuencias genéticas halladas en el país, y que representa casi el 40 por ciento de los genomas reportados en Indonesia.

De acuerdo con el reporte, el experto también subrayó la necesidad de “analizar una mayor cantidad de muestras para obtener información más clara sobre el porcentaje de personas infectadas que son portadoras de la variante mutada, pero cree que la cepa D614G ya se ha propagado en la mayoría de las islas del país”.

Además, advirtió que el virus mutado es 10 veces más contagioso de una célula a otra que la cepa original encontrada en China, aunque, aclaró que, de momento, esta conclusión se limitaba a las células evaluadas en cultivos de laboratorio. En este sentido, dijo que se necesitan más estudios para saber si esto también ocurre en humanos.

Aunque no parece ser más mortal ni aumentar la gravedad de la enfermedad, un estudio publicado en julio en la prestigiosa revista Cell concluyó que la variante G614 del coronavirus ya había llegado a la mayor parte del mundo y es más contagiosa que la D614.

No obstante, “la mayoría de los virus tienden a volverse menos virulentos a medida que mutan, pues al virus le interesa infectar a más personas, pero no matarlas porque depende del huésped para alimentarse y refugiarse”, añadió Paul Tambyah, consultor principal de la Universidad Nacional de Singapur y presidente electo de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas.