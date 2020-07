Ratifica Tribunal de Ecuador sentencia de ocho años de prisión al expresidente Rafael Correa

El Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó la sentencia de ocho años y la inhabilitación de derechos políticos por 25 años dictada contra el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, por el delito de “cohecho agravado”.

Además de Correa, la sentencia por el caso Sobornos (2012-2016) involucra a otros exfuncionarios del partido Alianza País, entre los que se encuentran, el exvicepresidente Jorge Glas; el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera y la exministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte.

Según la Fiscalía General del Estado, la presunta participación de los exfuncionarios en la financiación de actividades proselitistas del partido político de Correa con dinero de empresarios contratistas estatales, superó los 7, 5 millones de dólares entre el 2012 y el 2016.

Esa supuesta causa llevó a que, en marzo, los jueces Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela, consideraran a Correa y a Glas como “autores mediatos por instigación al cohecho agravado”.

Por su parte, el líder ecuatoriano calificó “de payasada” el juicio, mientras su defensa cuestionó la imparcialidad de los jueces, así como supuestas irregularidades de procedimiento en tiempo y forma.

“Aunque es difícil de creer, era de esperarse”, manifestó Correa una vez conocida la decisión del Tribunal de Apelaciones y agregó: “Caso y sentencia más ridículos no puede haber. No nos van a derrotar, pero me duele toda la gente inocente que está sufriendo por intentar hacerme daño a mí”.

Todo es político, enfatizó el exmandatario, pues la ratificación de “la ridícula sentencia” constituye un montaje para impedir su regreso y su posterior triunfo electoral.

La sentencia-destaca Rusia Today (RT)-se ratifica a tan solo un día de que el Consejo Nacional Electoral suspendiera al partido Fuerza Compromiso Social, con el que Correa busca participar en los comicios de 2021.

Abogados de la defensa declararon su inconformidad ante problemas técnicos al presentar dificultades en el ingreso a la plataforma habilitada por la Corte Nacional de Justicia.

Entre los denunciantes-destaca RT-están Fausto Jarrín quien afirmó haber intentado conectarse durante una hora y calificó de “inservible” el sistema de la Corte.

Asimismo, el abogado Carlos Alvear Burbano expresó que fue imposible unirse a la audiencia virtual porque la sala estaba llena “con todos, excepto con los abogados participantes que nunca pudieron entrar”.

De ser refrendada en tercera y última instancia, la sentencia impedirá a Correa volver a participar en la política del país dado que, en su caso, la condena es por cohecho.

Algunos de los acusados abogaron por la anulación de la sentencia por considerar que esta obedece a la persecución política desplegada por el actual Gobierno de Lenín Moreno.