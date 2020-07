Radio Sancti Spíritus, la voz en el tiempo

El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, doctor Anthony Fauci, refutó en una entrevista con The Financial Times la afirmación del presidente Donald Trump acerca de que el 99 por ciento de los casos confirmados de COVID-19 son “inofensivos” ... See MoreSee Less

El principal epidemiólogo de EE.UU. cuestiona a Donald Trump - Cubaperiodistas www.cubaperiodistas.cu Compartir 0 Más El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, doctor Anthony Fauci, refutó en una entrevista con The Financial Times la afirmación del...