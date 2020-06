Hallazgos en la presa Zaza revelan la existencia de localidades aborígenes y coloniales entre los siglos XVI y XIX

El videopodcast empieza a ganar terreno entre las preferencias de los usuarios - Laboratorio de Periodismo Luca de Tena ... See MoreSee Less

No olvides la videoconferencia de mañana domingo, pues participarán👇👇

Stella Calloni 👉intelectual, periodista, escritora y presidenta del CAPAC

Carlos del Frade👉periodista y diputado de la provincia de Santa Fe (Argentina)

Ana María Síbori 👉socióloga y comunicadora social residente en Nicaragua

Madelein García👉 de Telesur

Jorge Legañoa Alonso 👉vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba ... See MoreSee Less

Photo