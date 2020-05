ACN Matanzas: Un “team” que rinde mucho

Cuando en Cuba alguien de la generación que creció en y con el Período Especial dice que fulano “rinde más que un paquetico de Toki” la expresión adquiere diversos significados. Los paquetes de refresco instantáneo Toki, luego los hubo con otros nombres como Piñata, eran baratos y daban para preparar 8 litros de refresco, pero muchos cubanos, con su ingenio y un poco de azúcar de más, los hacían rendir hasta 10 litros o más.

Que alguien rinda más que un paquetico de Toki puede significar que la persona es muy intranquila, muy puntillosa o muy bulliciosa. Esa persona vale, en lo que sea, por cuatro, diez o 100 iguales. La expresión se ha acortado y ya se escucha: “oye, ¡cómo tú rindes!”.

En estos tiempos de coronavirus, cuando los medios de comunicación en Cuba se han reinventado para seguir trabajando sin exponer más de la cuenta a sus periodistas, no se me ocurre otra imagen que le venga tan bien a la corresponsalía de la Agencia Cubana de Noticias en Matanzas como la de que rinden más que un paquetico de Toki, en el buen sentido.

Y es que sus cinco periodistas, entre los que incluyo a Bárbara Vasallo, corresponsal jefa, valen por 20 o más. Están en todos los escenarios, tratan diversos temas y producen todos los días informaciones y otros materiales de calidad que permiten mantener actualizada a la opinión pública sobre cómo Matanzas enfrenta a la COVID-19.

Son como una maquinita de producir informaciones, y además lo hacen con coherencia, intencionalidad y calidad. Trabajan además en todas las plataformas, canales y con diversidad de géneros periodísticos.

No hacen nada nuevo, pero sí de maneras diferentes. Son la misma corresponsalía que durante varios años seguidos se ubica entre las mejores de su tipo en el país, con un colectivo compuesto por la corresponsal jefa y 4 jóvenes graduados de Periodismo en la Universidad de Matanzas.

Cuando Bárbara Vasallo explica cómo están trabajando en estos días uno entiende que se puede rendir mucho cuando se organiza bien el trabajo. No se nota, cuando uno analiza la cobertura informativa que realizan, que solo tres de ellos están activos en la calle en la cabecera provincial, entre ellos la propia Bárbara; porque Yenli Lemus vive alejada de la ciudad y tiene un niño pequeño y otro de sus periodistas cubre Cárdenas, donde está viviendo momentáneamente.

En teletrabajo, Yenli Lemus es de las que rinde mucho y bien. Bárbara Vasallo dice que con Yenli se aplica eso de “dame un teléfono y moveré el mundo”. Con su teléfono corporativo desde Paso del Medio ella no solo está activa en las redes sociales, sino que contacta fuentes y entrevista a protagonistas.

Reconoce que lo mismo sucede con Roberto Hernández, quien cubre el territorio de Cárdenas, uno de los más afectados en la provincia; y con Jhon Vila y Ángel Darian Santacruz, dos periodistas todoterrenos que lo mismo asisten a los recorridos, andan de cobertura que están en las reuniones del Consejo de Defensa provincial.

El mensaje de Barbara Vasallo, Corresponsal jefa de la Agencia Cubana de Noticias en Matanzas, para #AcnTeam… un equipo desplegado por toda #Cuba Publicada por Yirmara Torres Hernández en Domingo, 12 de abril de 2020

Bárbara Vasallo también es todo terreno como su equipo y rinde mucho. Ella no solo organiza y coordina, sino que también participa en coberturas, incluso en centros de aislamiento. Y lo hace a pesar de su asma. Ella dice que simplemente no se puede quedar sentada en la casa y que arriesgarse es lo de menos. “No hay nada que yo les exija a mis muchachos que no haga yo primero”.

Como su equipo de la Agencia Cubana de Noticias en Matanzas, Barbara Vasallo también es una todo terreno. Publicada por Yirmara Torres Hernández en Domingo, 12 de abril de 2020

La de Matanzas no es una experiencia única. Bárbara habla de cómo trabaja la ACN en el país, de que todos son ACNTeam, del grupo en Telegram, de cómo funcionan como un gran sistema y un medio de medios. Y ella se reconoce orgullosa de su ACNTeam, el grande. Pero, sobre todo, orgullosa de su team pequeño, el de Matanzas, ese que digo yo, rinde más que un paquete de Toki.