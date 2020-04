Trabajadora de Radio 26 agradece en nombre de su niño (+Video)

Cuando supimos que Anisleydi Yañez, trabajadora de Radio 26 tenía a su niño pequeño ingresado en el Hospital Militar Mario Muñoz de Matanzas, con sospecha del nuevo coronavirus, todos nos estremecimos. Odalys Miranda, su directora, nos dio la noticia en medio de nuestro acto provincial por el Día de la Prensa cubana.

Ella era la primera trabajadora de un medio de comunicación en la provincia de Matanzas en ser ingresada, por supuesto, junto a su pequeño de dos años. Después supimos que solo era sospecha y respiramos. Cuando vimos las fotos en su perfil de Facebook, supimos que estaban bien.

Hoy, ya tranquila y en casa, Anisleydi agradece a los médicos por la atención y la paciencia. “Mi niño no se estaba quieto, se quitaba el nasobuco a cada rato y tenían que ponerle uno nuevo”. No debe ser fácil mantener con la boca tapada a un niño de esa edad.

Anisleydi, quien es copista en Radio 26 y activa militante de la Unión de Jóvenes Comunistas, cuenta que la sospecha llegó cuando su niño comenzó con fiebre y catarro tres días después de haber tenido contacto con un niño estadounidense.

“Nosotros fuimos a una fiesta familiar en la segunda semana de marzo. Sabíamos que había cubanoamericanos que estaban de visita en Cuba. Nosotros no tuvimos contacto con ellos, pero el niño sí, aunque me di cuenta tarde.

“Todo el tiempo el niño estuvo jugando con otro pequeño. Fue ya por la tarde que escucho hablar al otro niño y lo hacía en Inglés. Me paralicé, pero ya a esa altura no tenía nada que hacer, solo esperar. Desde ese momento comenzó mi temor, porque ya habíamos escuchado sobre las formas de contagio aunque no había ningún caso en Cuba todavía.

“Exactamente a los tres días Anthony empezó con fiebre y catarro, lo llevamos al médico y cuando les contamos sobre el contacto con el niño extranjero, lo ingresaron como sospechoso”.

Aunque para Anisleydi no fue fácil permanecer aislada todos esos días, agradece la rapidez con que actuaron en el caso de su niño. Finalmente dio negativo y fue tratado por el catarro que padeció.