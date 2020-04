Arnaldo Rodríguez: “Lo primero que haré cuando esto pase será abrazar a mi gente”

“Mi mensaje a Cuba, y el de la canción, es que no podemos subestimar esta enfermedad y que debemos ser responsables, disciplinados. Eso sin perder la fe, el optimismo y la voluntad de seguir adelante. Lo primero que haré cuando esto pase será abrazar a mi gente, a mi pueblo y decirles: estamos vivos, ahora nos toca vencer… y seguir con nuestro arte y con nuestros eventos y proyectos artísticos y continuar aportando nuestro granito de arena a la música y la cultura nacionales”.

Así expresó el popular músico cubano Analdo Rodríguez, quien junto a Alfredo Felipe acaban de concluir la canción tema por el Primero de Mayo, la cual considera como “el aporte de la cultura cubana por el Día Internacional de los Trabajadores, tradicional festejo que este año tiene un carácter muy especial, desde el recogimiento individual”,

A través de una entrevista vía correo electrónico, “el mulato acelera´o”, como popularmente se le ha bautizado, explicó que concibieron esta obra “en respuesta de un llamado de la compañera Nereyda Labrada, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Cultura. Nos inspiramos en una frase que hace poco expresó el Presidente Cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez: ´Vivir para Vencer´”, la cual da título al número.

“Asumimos —agregó— esa expresión como la prioridad que en estos momentos existe para todos, ante el enfrentamiento a la pandemia de la Covid-19: primero salvar vidas, la salud….para luego continuar con los empeños cotidianos”.

El joven dirigente sindical de base y miembro del Consejo Nacional de la CTC, puntualizó que “en la composición de un tema musical en estos momentos es inevitable no abordar el tema que se vive hoy en Cuba y en todo el mundo, sin dejar de expresar otras ideas necesarias en relación a tan significativa conmemoración de los trabajadores”.

El carismático artista “comprometido con mi país, con su historia y su proyecto social”, autor de varios números recreados en diferentes efemérides y celebraciones nacionales, precisó que “esta es la primera vez que tengo la oportunidad de cantarle al 1ro de Mayo y es quizás una de las pocas conmemoraciones a las que me faltaba crearle una obra musical”.

Creador de proyectos e iniciativas artísticas como el Festival Piña Colada, el proyecto Lucecita, para niños de la comunidad, Mambo, A Mar Abierto, y otras acciones, este amigable compositor e interprete, director de la orquesta Arnaldo y su Talismán, se ha distinguido —más allá de sus creaciones musicales— como una figura muy singular en el contexto cultural cubano.

Arnaldo adquirió empíricamente la habilidad de tocar instrumentos, de cantar, de escribir, y se perfeccionó en las escuelas de arte, donde comenzó a cantar canciones de la Nueva Trova. “

Nacido en Ceballos, donde transcurrió también su adolescencia y parte de su juventud, Arnaldo se inclinó por la música desde niño en el Movimiento de Artistas Aficionados. Al terminar el noveno grado hizo las pruebas para formarse como instructor de arte, y con 13 años matriculó en El Yarey, una escuela ubicada en un lomerío del municipio Jiguaní, en la provincia de Granma.

Luego se trasladó a La Habana, donde “fui realizando sueños. Me uní a una tropa de jóvenes cantautores en aquel momento desconocidos y que luego marcharían a España a crear el fenómeno Habana Abierta: Kelvis, Boris, Medina, y yo era el bajista de esa gente. Sabes, no soy cantante de grandes dotes y no pensé que llegaría a ser un intérprete conocido de verdad.

Posteriormente el carismático músico estudio en la Escuela Nacional de Arte, en el curso 1995-96, época e que “estábamos en pleno período especial, mis amigos se marchaban de Cuba en busca de mejorar su economía, yo estuve a punto de marcharme también. Pero ya en esa época tomaba decisiones sólidas y desde muy joven decidí que mi vida la haría en la patria. Mis padres me ayudaban económicamente, y me daban lo que podían. Eso deja huellas: a veces me paso un año con la misma ropa y no es por falta de dinero… La gente dice: ¡¡qué sencillo eres!! Y no estoy seguro de esto, creo que en realidad soy humilde. Sencillo no soy, soy bastante complejo (risas); la humildad la heredé de mis padres, a los cuales les debo todo lo que soy”.

Artista optimista, ve las cosas en positivo. No tiene insatisfacciones y asegura que está “comprometido con mi país, con su historia y su proyecto social. Esto me ha costado broncas y algunas enemistades, pero bueno… yo respeto a los demás para que me respeten a mí”.

El joven músico agradece a la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem) el apoyo que le ha brindado a su carrera artística con el proyecto Talismán. La presigiosa institución “confió en mi propuesta y se ha convertido en mi segunda casa y familia”.

Con esa casa disquera grabó su tercer disco El mulato acelerao, “que me catapultó a los primeros planos de la popularidad en Cuba, y en el exterior comenzaron a fijarse en mí. Talismán tiene 12 producciones discográficas hasta la fecha, todas con la Egrem, lo que resulta realmente un récord para una agrupación musical tan joven”.

Precisamente con la Egrem Arnaldo Rodríguez grabó el tema Vivir para Vencer, cuya letra ofrecemos a continuación. En la foto, durante las jornadas de producción del disco, aparece el artista junto a Nereyda López:

Vivir para Vencer

Hoy voy a saludarte desde lejos,

sin que sea el desamor sutil distancia.

Será mejor cuidarse de egoísmos

y fundirnos en hazañas solidarias.

Hoy quiero yo aplaudir en mi ventana,

a batas blancas y azules “cuida sueños”,

a quien amasa el pan de madrugada,

a quien siembra en el surco un tiempo nuevo.

Hoy la calle y la avenida es nuestra casa,

y el sol cuelga a mis espaldas optimismo.

Hay banderas en balcones y terrazas,

el jardín será desfile de esperanza.

VIVIRÁ

La isla de valientes siempre

VENCERÁ

Que abraza continentes

SIEMPRE CRECERÁ.

Hoy, la patria va marchando por la vida.