Ofrece Francisco Sierra Caballero conferencia magistral en La Habana

La emergencia de nuevos procesos de participación local y global han redefinido el contexto social, aseguró el catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla Francisco Sierra Caballero, quien impartió este jueves una conferencia magistral durante el evento Martí Comunicador”, organizado por la Asociación Cubana de Comunicadores de Cuba (ACCS).

El nuevo netactivismo del derecho a la ciudad hace que el ejercicio de la ciudadanía y el buen gobierno sean concebidos como la construcción no solo de procesos de inclusión y deliberación ciudadana, sino sobre todo como un proceso de lucha y apropiación por recursos difusos como Internet, aseguró en conferencia magistral que tuvo lugar en el Memorial José Martí, de La Habana.

Sierra Caballero presentó diez tesis sobre los cambios que se están produciendo en la sociedad contemporánea de la mano de las nuevas tecnologías, que “han transformado el mundo y la visión que se tiene de él”.

Desde un punto de vista optimista, dijo, puede decirse que llegaron para desplazar la concepción de que el pueblo es una masa inerte, acrítica, incapaz de lograr un cambio radical en su entorno.

El escenario de hoy difiere de antaño. Ya no estamos en tiempos de la industria masiva de comunicación hegemónica, de un modelo unilateral, unidireccional, centralizado, basado en la división del trabajo, en el que no tomamos en cuenta al receptor, aseguró

Añadió que hoy cualquier ciudadano, teniendo como única herramienta un celular en su mano, es capaz de reflejar su realidad más cercana. Algunos teóricos insisten en un discurso pesimista, que afirma que el Periodismo ha muerto con el auge de las tecnologías, y el impulso de las redes sociales. No es cierto. El periodismo está más vivo que nunca.

¿Qué transformaciones traen consigo el acceso masivo a las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación? ¿Qué uso está haciendo la gente común de los símbolos, cómo construyen su experiencia a través de las redes? ¿Cómo la gente se encuentra, se solidariza, se intercambia y organiza?

La reciente oleada de protestas en América Latina, Europa y Asia es un claro ejemplo. Situó en el eje del debate el papel de las redes sociales desde el punto de vista del activismo digital, los movimientos en red, la construcción de la tecnopolítica o del ciberactivismo como una nueva realidad.

Son el caso del 15M, en España; los Chalecos Amarillos, en Francia; el movimiento «Yo soy 132», en México, la Revolución de los Pingüinos, en Chile; o los sucesos contrarrevolucionarios que tuvieron lugar durante la elección del referendo constitucional de Bolivia en el 2016.

“Estos ejemplos evidencian que en las Redes sociales se está construyendo un espacio público distinto –afirmó Sierra-. Desde una perspectiva materialista podríamos considerar como una nueva alternativa a la comunicación de los canales institucionales clásicos, o medios convencionales”.

En cada caso lo importante ha sido la ocupación del espacio público, como fue el caso del movimiento 15M en España. No era tan relevante generar una movilización en las redes sociales, sino ocupar la plaza física, en este caso la Puerta del Sol, en Madrid. La interpenetración entre lo físico y lo virtual es una de las características del nuevo entorno virtual.

Por otro lado, el activismo digital implica un debate sobre cómo se construyen hoy esos frentes digitales, terreno que no se aborda en profundidad en nuestras universidades.

Aseguró Sierra Caballaero que en España actualmente no hay ningún estudio, ni un grupo de investigación en nuestro campo, que aborde el uso por los jóvenes de las nuevas tecnologías. “Si no están viendo televisión, ni leyendo la prensa, como se ha comprobado, ¿qué hacen? No conocemos qué sucede, tanto en el ámbito doméstico, como en las organizaciones”.

Entre los retos de la universidades frente a esta situación adelantó que “las fuerzas de progreso, como académicos e intelectuales, deben empezar a pensar las transformaciones que están por venir en el mundo dependerán de las nuevas tecnologías, altísimamente concentrada en unos pocos territorios y empresas. Unos pocos están estableciendo protocolos normativos. Es un terreno que han colonizado”.

No es casual que las nuevas generaciones estén cada vez más despolitizadas.

Invitó a aprender de esos movimientos vinculados al netactivismo. “Son prueba de que hay un nuevo imaginario de la emancipación y una nueva era de la cultura política. Estudiemos estos fenómenos, fortalezcamos los lazos transformadores de la gente que se ha apropiado de las tecnologías”.

El Dr. Francisco Sierra Caballero es catedrático de Teoría de la Comunicación e investigador del Instituto Universitario de Estudios sobre América Latina (IEAL), donde dirige el Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación, Política y Cambio Social (www.compoliticas.org).

También, es editor de la Revista de Estudios para el Desarrollo Social de la Comunicación (REDES.COM) (www.revista-redes.com), experto en políticas de comunicación, nuevas tecnologías y participación ciudadana de la Unión Europea, y ha impartido clases y conferencias como profesor invitado en prestigiosas universidades y centros de investigación de España, Portugal, Francia, Italia, y América Latina.

Fundador de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AEIC), ha sido Decano de la Facultad de Comunicación (2005-2010) y Secretario del Departamento de Periodismo. En la actualidad, es Presidente de ULEPICC (www.ulepicc.org).