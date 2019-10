Las novedades y bloqueos de Adobe y …algunas alternativas

La cuenta @DiazCanelB ha emitido un promedio diario de 3,31 tuits con los que, en lo fundamental, ha informado de su agenda, se ha pronunciado sobre acontecimientos de la vida internacional y cubana, y ha recordado ideas de Fidel siempre muy relacionadas con la actualidad de Cuba y el mundo. #Lee_EnElEnlace👇 www.cubaperiodistas.cu/index.php/2019/10/las-trazadoras-de-cuba-en-ese-campo-de-batalla-llamado-t... ... See MoreSee Less

Una legislatura que no viene a prometer, sino a cumplir



Expresó el Presidente Miguel Díaz Canel en el discurso de clausura de la IV Sesión Extraordinaria de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), celebrada este 10 de octubre en el Palacio de las Convenciones de La Habana

cort.as/-SNmR ... See MoreSee Less

Photo