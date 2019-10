Desde Contramaestre, redacción integrada y periodismo a la medida

Tele Pinar, por una nueva generación de contenidos Nueva redacción informativa de Tele Pinar abre el diapasón a la concepción del telecentro pinareño como un multimedio cutt.ly/0ecWqus ... See MoreSee Less

La Guerra Mundo Documento para el Encuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo cutt.ly/OecQMuy ... See MoreSee Less

Género en los medios, del mito a la realidad

El XIII Encuentro Iberoamericano de Género y Comunicación “Isabel Moya Richard” In Memoriam, tendrá lugar desde el próximo jueves 31 de octubre y hasta el sábado 2 de noviembre en el Hotel Nacional de Cuba.

cutt.ly/QecQZwI ... See MoreSee Less

Photo