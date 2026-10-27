“Señor Waltz, usted miente otra vez”: Bruno Rodriguez en la ONU

La primera jornada del debate sobre el bloqueo estadounidense contra Cuba en la Asamblea General de Naciones Unidas estuvo marcada por un fuerte enfrentamiento diplomático. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla exigió respeto a la dignidad del pueblo cubano y reclamó que se llamara al orden al embajador estadounidense Mike Waltz, cuyas declaraciones provocaron una enérgica protesta de la delegación de la isla y una breve suspensión de la sesión.

Naciones Unidas, 27 de octubre de 2026. La Asamblea General de las Naciones Unidas inició este martes el debate sobre el proyecto de resolución que reclama el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba. La jornada estuvo marcada por un tenso intercambio entre el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y el representante permanente de Washington ante la organización, Mike Waltz.

El enfrentamiento se produjo durante la intervención del diplomático estadounidense, quien lanzó acusaciones contra el sistema político cubano y contra el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro. Sus declaraciones provocaron la reacción de la delegación cubana, que protestó desde sus escaños, mientras el canciller solicitaba la palabra por una cuestión de orden.

Rodríguez se dirigió hacia la tribuna para reclamar a la presidencia de la Asamblea General que interviniera ante lo que consideró una ofensa a la dignidad de Cuba. El incidente llevó a una breve suspensión de la sesión, dispuesta por el presidente de la Asamblea, Khalilur Rahman.

«Usted miente otra vez»: la respuesta del canciller cubano

Al hacer uso de la palabra, Bruno Rodríguez pidió formalmente que se llamara al orden al representante de Estados Unidos por sus expresiones contra Cuba y por las presiones que, según denunció, Washington ejerce sobre otros Estados miembros de Naciones Unidas.

«Estados Unidos no solo miente de manera grosera y prepotente: también falta a la dignidad de los Estados miembros, ejerce presiones y ofende la dignidad del pueblo y del gobierno de Cuba», afirmó.

El canciller se dirigió directamente a Waltz:

«Usted miente otra vez. Le deseo un mejor desempeño en sus futuros cargos políticos en el Consejo de Seguridad Nacional, porque aquí, en Naciones Unidas, su desempeño es muy pobre. Infórmese mejor del papel que tiene en la mano antes de venir a leerlo».

La respuesta cubana se produjo después de que Waltz exigiera airadamente a Rodríguez que se apartara de la tribuna y afirmara que se encontraba en Estados Unidos, mientras amenaza a la delegación.

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Un intento de desviar la atención del bloqueo

La controversia puso de manifiesto las profundas diferencias entre ambas delegaciones sobre el objeto del debate. Mientras Washington centró su intervención en acusaciones contra el Gobierno cubano, La Habana insistió en que la cuestión sometida a consideración de la Asamblea General era el impacto de las medidas coercitivas estadounidenses y la necesidad de ponerles fin.

En una posterior reacción pública, Bruno Rodríguez criticó la actitud del embajador estadounidense, al que acusó de actuar con «prepotencia y soberbia».

El canciller sostuvo que Waltz parecía olvidar que se encontraba en Naciones Unidas y no en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos ni en una unidad militar. Asimismo, consideró que las declaraciones del representante de Washington formaban parte de una campaña mediática y política destinada a justificar el mantenimiento de las sanciones contra la isla.

Cuba reclama el fin de una política de castigo colectivo

El debate se desarrolla en un contexto de recrudecimiento de las medidas estadounidenses contra Cuba, particularmente de las restricciones que afectan el suministro de combustible y el desenvolvimiento de sectores esenciales de la economía y los servicios públicos.

Antes del inicio de la sesión, el presidente Miguel Díaz-Canel expresó su confianza en que la comunidad internacional volverá a pronunciarse contra el bloqueo y el cerco energético. También advirtió que los Estados miembros no deben convertirse en cómplices del castigo colectivo que, a juicio de La Habana, Washington impone al pueblo cubano.

Por su parte, Bruno Rodríguez anticipó que, pese a las presiones denunciadas contra distintos gobiernos, el reclamo internacional por el levantamiento del bloqueo volverá a reunir un respaldo mayoritario.

La Asamblea General continuará el debate este miércoles

La discusión continuará el 28 de octubre, cuando está prevista la votación del proyecto de resolución titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.

En 2025, la resolución recibió 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones, en una nueva expresión del amplio respaldo internacional al reclamo cubano.

La primera jornada de 2026 dejó, además, una imagen de fuerte confrontación diplomática: la del canciller Bruno Rodríguez reclamando respeto a su país frente al representante estadounidense, en una sesión cuyo asunto central sigue siendo el levantamiento de una política que Cuba denuncia por sus consecuencias económicas y humanitarias sobre la población.