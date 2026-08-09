Convocan a I Coloquio Internacional Fidel: Legado y futuro

El I Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro reunirá del 10 al 13 de agosto, en el Palacio de Convenciones de La Habana, a investigadores, académicos, periodistas, estudiantes, artistas y representantes de diversas áreas para debatir el pensamiento y la obra del Comandante en Jefe en el contexto del centenario de su natalicio.

Convocado por el Centro Fidel Castro Ruz junto a instituciones académicas y culturales cubanas, el coloquio propone un acercamiento a la trayectoria del líder histórico de la Revolución desde diferentes perspectivas.

El encuentro busca analizar la actuación de Fidel en las dimensiones políticas, sociales, internacionalistas y humanas, estudiar su influencia en los movimientos de liberación nacional y explorar la recepción y proyección de su legado en ámbitos como el arte, la cultura, la educación y la ciencia.

La agenda contempla conferencias magistrales y temáticas, mesas redondas, paneles, ponencias, presentaciones de libros, documentales y otros proyectos culturales.

Entre los espacios sectoriales del encuentro estará el foro Fidel: La Revolución y una comunicación para pensar organizado por la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) para el día 11 a las 2 P. M. en la Sala 5. Estará moderado por la periodista Katiuska Blanco, directora de la Cátedra Fidel Castro Ruz del Instituto de Periodismo Internacional José Martí.

El foro combinará diferentes expresiones de la creación y el análisis. Como parte de sus actividades se prevé la inauguración de una exposición de caricaturas de creadores nacionales y extranjeros dedicadas a Fidel, propuesta que permitirá acercarse a su figura desde el lenguaje gráfico y el humor.

En otro momento del panel se presentará el libro La artillería pesada, volumen de un colectivo de autores coordinado por Ovidio Cabrera e Irma Cáceres. Así, el foro de la Upec se inserta en el propósito general del coloquio de propiciar el intercambio entre distintas generaciones y áreas del conocimiento.