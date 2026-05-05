Obligados a la guerra

¿Por qué Estados Unidos se ve obligado a librar una guerra?

Actualmente, Estados Unidos es, estructuralmente, una entidad agresiva que no puede sobrevivir sin una política imperial. En otras palabras, ya no puede evitar una crisis devastadora a menos que se transforme efectivamente en un imperio, incluso trascendiendo su fase imperialista. Este fenómeno puede describirse desde diversas perspectivas: desde la absolutización del poder federal, conferido al presidente, hasta el monopolio centralizado y violento del orden público, pasando por la supresión de las libertades civiles, la creación de auténticas relaciones coloniales con antiguos aliados y el conflicto constante con los enemigos, hasta la defensa armada de la moneda y la economía.

La deuda pública insostenible

El punto en el que quiero centrarme es precisamente este último, comenzando por lo que considero el hecho crucial. Estados Unidos tiene una deuda federal de casi 40 billones de dólares, que seguirá creciendo a razón de 7 billones de dólares por minuto y 10 mil millones de dólares al día. Esto depende de varios factores, empezando por la enorme cantidad de intereses pagados, que, a su vez, depende de la dificultad para encontrar compradores y de la incapacidad de la Reserva Federal para comprar dólares, dada la debilidad de la moneda. También depende de la prevalencia de vencimientos a corto plazo, elegidos por el Tesoro estadounidense, para asegurar la supervivencia de la propia emisión de deuda, ya que se trata de una apuesta por una posible reducción de tipos en el futuro: una apuesta, en realidad, muy difícil de lograr y que, en cambio, somete al Tesoro estadounidense a constantes pruebas con frecuentes subastas.

La deuda también está creciendo debido a la gran brecha entre los ingresos y los gastos federales, causada por la contracción progresiva de los ingresos fiscales frente al creciente gasto, especialmente en el sector militar. Dos factores adicionales son a la vez causa y consecuencia de la crisis de la deuda. El primero es el vertiginoso aumento del precio del oro y la plata, cuyo mercado ha alcanzado un valor cercano a los 40 billones de dólares; un verdadero récord.

Este rápido crecimiento se debe a la constante búsqueda de activos refugio por parte de los mercados, como alternativa a la debilidad de la deuda estadounidense y del dólar, la moneda en la que está denominada dicha deuda. Al mismo tiempo, contribuye al agravamiento de la crisis de la deuda y del dólar, ya que el rápido aumento de los precios del oro y la plata acelera el abandono de los títulos de deuda. Además, la financiarización del mercado del oro, mediante futuros y opciones (contratos con vencimiento futuro), ha llevado al oro más allá de su límite de no generar cupones ni intereses, precisamente porque los derivados que tienen el oro como activo subyacente ofrecen altos rendimientos. Este proceso ha contribuido a la transformación de la plata, de materia prima industrial a activo refugio sobre el que se construye un gran número de ETF, productos financieros con valores subyacentes extraídos de los principales índices bursátiles. El segundo factor que debilita la deuda estadounidense proviene de la burbuja financiera aún vigente, que ha elevado el valor de Wall Street a más de 75 billones de dólares.

En los últimos veinte años, unas pocas empresas financieras han conquistado la economía global y más allá. Se trata de cuatro o cinco grandes fondos de cobertura —empezando por Vanguard y BlackRock— que, aún marginales al inicio del nuevo milenio, han capeado la ola de crisis, se han beneficiado de las acciones de los bancos centrales y los gobiernos, y han explotado, acelerando, el proceso de desmantelamiento de los estados de bienestar y privatización de la sociedad. En resumen, se han convertido en los verdaderos “amos del mundo”, capaces de influir decisivamente en los precios y en los escenarios económicos y políticos. Hoy en día, estos fondos poseen más del 35% del capital de las mayores empresas del mundo, de lo que se denomina economía real, y son cruciales para la estabilidad de las monedas y el destino de la deuda pública. Desde esta perspectiva, el oro, la plata y las acciones compiten ferozmente con la deuda federal, que corre un riesgo cada vez mayor de impago, al menos parcial, con el consiguiente riesgo de quiebra para Estados Unidos. Además, desde la elección del nuevo presidente, se ha desatado un feroz conflicto interno en el seno del propio sistema financiero capitalista.

El choque entre capitalismos: “democrático” y “trumpiano”

Durante la campaña electoral de Donald Trump contra Kamala Harris, el conflicto entre dos segmentos del capitalismo financiero se hizo patente, generando efectos y reacciones que, en muchos sentidos, resultaron novedosos para el panorama global, sin duda no limitados a ninguna región específica del planeta. El primer segmento es el que ha dominado y sigue dominando gran parte de la economía internacional, centrado en el monopolio de la captación de ahorros y el control de las principales corporaciones mundiales, empezando por las grandes tecnológicas, por parte de un puñado de grandes fondos, capaces de adquirir una influencia decisiva incluso en la gestión de los intermediarios bancarios. Estos fondos estaban claramente alineados con los demócratas, aprovechando las favorables regulaciones sobre participaciones cruzadas, los incentivos para los rescates bancarios y los altos tipos de interés cobrados por la Reserva Federal de Jerome Powell, destinados a marginar a sus competidores. Frente a este capitalismo claramente monopolístico de los “Tres Grandes” —BlackRock, Vanguard y State Street— se posicionó el sector financiero que apostó por Trump. Este segmento incluía fondos de cobertura grandes y pequeños, entre ellos algunos de los actuales ministros de Trump, como Scott Bessent y Howard Lutnick, defensores del capital privado y de las criptomonedas, empezando por Peter Thiel y Paul Atkins, ahora presidente de la SEC (Comisión de Bolsa y Valores, la agencia federal responsable de supervisar las bolsas de valores). Para este grupo, las “reglas” de los Tres Grandes no funcionaban: los altos tipos de interés dificultaban la obtención de fondos para la especulación y las adquisiciones apalancadas, las estrictas regulaciones sobre las criptomonedas paralizaban el mercado, y el peso excesivo asignado a los grandes bancos, vinculados a los propios Tres Grandes, debilitaba la desintermediación, la relación “directa” con los ahorradores tan preciada para los especuladores de alto riesgo.

La necesidad de una estrategia imperial contra la desdolarización

Esto también da lugar a la imperiosa necesidad de Trump de una estrategia imperial. Es necesario convencer a los bancos y fondos estadounidenses de que monopolicen el ahorro global canalizándolo hacia la deuda estadounidense: esto requiere otorgar a las empresas estadounidenses, propiedad de fondos y bancos, la certeza de controlar los recursos de Venezuela, Irán, Dinamarca, Nigeria y tantas otras regiones del planeta como sea posible. Esto requiere que los vasallos europeos y occidentales paguen fuertes aranceles, como se anunció el 2 de abril de 2025 y se reiteró con la crisis danesa. Esto requiere mantener el dólar como moneda de intercambio internacional, incluso con constantes amenazas militares y guerras abiertas, para permitir una reducción de las tasas de interés que de otro modo sería imposible, con el objetivo de abaratar la deuda, pero que igualmente hará que la compra de bonos estadounidenses sea aún menos atractiva. Además, la desesperación estructural de Estados Unidos también surge de la contradicción de una burbuja financiera que sostiene el PIB pero que, como se mencionó, compite con la deuda, incapaz de garantizar su sostenibilidad. Ante esta situación, la única vía imposible que Trump vislumbra para salvar un capitalismo que ha perdido la capacidad de producir y, por ende, de ser creíble según los principios del liberalismo, es la transformación definitiva de Estados Unidos en un orden imperial que agota los recursos del mundo y no puede permitirse ninguna forma de crítica internacional ni de disidencia interna. Sin embargo, esos mismos principios fueron la raíz del desastre.

¿Nos dirigimos hacia un punto de ruptura sistémico?

No se trata de una fluctuación temporal, sino de una insolvencia estructural que ataca el corazón del sistema capitalista global. La “carrera hacia la bancarrota” está impulsada por una dinámica de tipos de interés que ha trastocado la arquitectura financiera sobre la que se asienta Occidente. Los bonos del Tesoro estadounidense a diez años, considerados en su día el activo libre de riesgo por excelencia, ahora ofrecen rendimientos altísimos, acercándose al umbral crítico del 5%. En una economía global que durante más de una década ha estado dominada por tipos de interés cercanos a cero o incluso negativos, esta cifra representa un punto de inflexión sistémico. Si dicho rendimiento se consolidara —y las señales del mercado indican que no hay intención de revertirlo—, la factura anual de intereses que el gobierno federal debe pagar a sus acreedores ascendería a la monstruosa cifra de 1,7 billones de dólares. Para comprender la gravedad de esta cifra, debemos analizarla en perspectiva comparativa: estos 1,7 billones de dólares representan actualmente la partida más importante de todo el presupuesto federal estadounidense. Esto es casi el doble del ya inflado presupuesto militar del Pentágono y supera con creces los fondos asignados a pilares sociales clave como la educación, la sanidad y la asistencia social.

El imperio de la deuda

Nos enfrentamos a un “imperio de la deuda” que no busca generar seguridad ni bienestar, sino alimentar el apetito insaciable de los mercados de bonos. En 2009, el año posterior al estallido de la gran crisis de las hipotecas subprime, el gasto en intereses del Tesoro estadounidense ascendió a 187 mil millones de dólares, equivalente al 1,3% del PIB de EE. UU. Este porcentaje se mantuvo sin cambios hasta 2021 y alcanzó el 2,4% en 2023. Hoy, el gasto en intereses de la deuda estadounidense ha llegado al 5% del PIB, para un total, como se mencionó provisionalmente, de 1,2 billones de dólares anuales con las perspectivas antes mencionadas; un porcentaje enorme que resulta aún más preocupante si se considera que aproximadamente el 30% del gasto del gobierno federal estadounidense, estimado en alrededor de 7,3 billones de dólares, se financia con nueva deuda; en este contexto, conviene recordar que el gasto militar se financia con el 31% de la nueva deuda. En comparación, en 2015 el gasto federal solo estaba cubierto en un 12% por deuda.

Ante este rápido deterioro de las condiciones, la política de gasto estadounidense se vuelve cada vez más difícil, y sin aumentar la carga impositiva, los recortes sociales serán aún más devastadores y las ambiciones imperiales resultarán insostenibles para la gran mayoría de los estadounidenses. Sin embargo, el drama contable de Estados Unidos no es solo una cuestión de magnitud, sino de velocidad. Aproximadamente el 30% de la deuda estadounidense vence en un plazo de tan solo 12 a 24 meses. Esta es la “trampa de la refinanciación”: cuando el Tesoro estadounidense debe emitir nuevos bonos para pagar los antiguos que vencen, emitidos hace años a tasas cercanas al 1%, se ve obligado a hacerlo a las tasas actuales superiores al 4%. Es un círculo vicioso que se retroalimenta: cuanto a más tiempo vence la deuda, más caro resulta reemitirla; más aumenta el déficit, lo que obliga a emitir más deuda. Desde esta perspectiva, se vislumbra un escenario que hace tan solo unos años habría parecido una distopía financiera: tasas de interés de la deuda que alcanzan el 8% del PIB estadounidense, tres puntos porcentuales más que el ya enorme 5% actual. Este porcentaje define técnicamente la insostenibilidad de las finanzas de la que, formalmente, sigue siendo la mayor potencia capitalista del planeta. Como afirmó Jerome Powell, expresidente de la Reserva Federal, el banco central estadounidense, con una sinceridad casi conmovedora, la deuda pública de Estados Unidos se encuentra ahora en una trayectoria insostenible. Además, las cifras son explícitas y no dejan lugar a interpretaciones optimistas: la deuda pública y privada total supera el 250 % del PIB. Los ingresos totales (federales, estatales y locales), que Trump pretende reducir aún más con reformas fiscales regresivas, ni siquiera alcanzan los 5 billones de dólares, en comparación con los compromisos financieros que se precipitan hacia el infinito (Tomado de El Viejo Topo).

Imagen de portada: Foto de Sputnik News.