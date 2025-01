Nominados al Oscar 2025: Emilia Pérez y El brutalista se vuelven a encontrar

A pesar de los numerosas protestas que ha despertado Emilia Pérez (2024) entre los mexicanos y la comunidad LGBT, que la acusan respectivamente de irrespetuosa e ignorante de las realidades de la nación azteca y de transfóbica y racista, no obstante unas aparentes «buenas intenciones», la película del director francés Jacques Audiard ha resultado la más nominada, con un total de trece candidaturas, con vistas a la venidera 97 edición de los galardones anuales de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, más conocidos como los Premios Oscar.

La cinta compite por los lauros de mejor película, película internacional, director (para Audiard), actriz protagónica (Karla Sofía Gascón), actriz de reparto (Zoe Saldaña), edición (Juliette Welfling), fotografía (Paul Guilhaume), guion adaptado (también para Audiard, a partir de la novela Écoute,de Boris Razon), sonido (Erwan Kerzanet, Aymeric Devoldère y Cyril Holtz), banda sonora (Clément Ducol y Camille), canción original (temas «El mal» y «Mi camino») y maquillaje y peluquería (Jean-Christophe Spadaccini y Julia Floch-Carbonel).

Le sigue en la carrera por los preciados galardones de la industria fílmica estadounidense El brutalista (The Brutalist), de Brady Corbet, con diez nominaciones, filme que equiparó honores con la cinta de Audiard en los 82 Globos de Oro —los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood—, al obtener el lauro en la categoría de película dramática, mientras Emilia Pérez triunfó en la de película de comedia o musical. En particular, Gascón irá a la revancha frente a Demi Moore, quien se alzó entonces con el Globo de Oro a mejor actriz protagónica por su interpretación en La sustancia (The Substance, Coralie Fargeat).

Pero los Oscar no marcan estas diferencias, así que la polémica propuesta de Audiard y la sorpresiva obra de Corbet —a la que pocos le auguraban algún tipo de éxito en la palestra audiovisual estadounidense— tendrán que bregar por el mismo premio a mejor película, al que también aspiran Anora (Sean Baker), Un completo desconocido (A Complete Unknown, James Mangold), Cónclave (Edward Berger), Dune. Parte Dos (Denis Vielleneuve), Aún estoy aquí (Ainda Estou Aquí, Walter Salles), Nickel Boys (RaMell Ross), La sustancia y Wicked (Jon M. Chu).

En la muy importante categoría de mejor película internacional, Emilia Pérez y Aún estoy aquí discutirán el Oscar 2025 con la producción alemana La semilla de la higuera sagrada (The Seed of the Sacred Fig), del director iraní Mohammad Rasoulof; La chica de la aguja (Pigen med nålen), de Dinamarca, realizada por Magnus von Horn, y Flow, de Letonia, bajo la dirección de Gints Zibalodis. Esta última obtuvo el Globo de Oro de este año a mejor película animada y compite también en el apartado homólogo de los premios de la Academia.

El brutalista, biópic basado en la vida del arquitecto húngaro László Tóth tras emigrar a Estados Unidos en los años cincuenta del siglo pasado, también opta por el Oscar en los apartados de mejor director (para Corbet), actor protagónico (Adrien Brody), actriz de reparto (Felicity Jones), actor de reparto (Guy Pearce), edición (Dávid Jancsó), fotografía (Lol Crawley), guion original (Corbet y Mona Fastvold), banda sonora (Daniel Blumberg) y diseño de producción (Judy Becker).

Wicked, la superproducción del emporio Disney que versiona el clásico literario El maravilloso mago de Oz, de la autoría de L. Frank Baum, y la popular versión fílmica El mago de Oz (The Wizard of Oz, Victor Fleming, 1939), también compite en diez de las más disputadas categorías. Además de optar por el Oscar a mejor película, está nominada a mejor actriz protagónica (Cynthia Erivo), actriz de reparto (Ariana Grande), edición (Myron Kerstein), banda sonora (Stephen Schwartz y John Powell), sonido (Simon Hayes), diseño de producción (Nathan Crowley), maquillaje y peluquería (Laura Blount, Frances Hannon y Sarah Nuth), efectos visuales (Pablo Helman, Jonathan Fawkner y Paul Corbould) y diseño de vestuario (Paul Tazewell).

En el tercer escaño de esta disputa por los Oscar 2025 aparecen empatadas la biópic de Bob Dylan, Un completo desconocido, y el thriller psicológico Cónclave, que apunta críticamente una vez más a las sinuosidades de la elección papal en el Vaticano. Ambas son candidatas al Oscar de los Oscar, que certificará a su ganadora como la mejor película de 2025 para Estados Unidos.

Además, Un completo desconocido apuesta por las categorías de mejor director (Mangold), actor protagónico (Timothée Chalamet), actriz de reparto (Monica Barbaro), actor de reparto (Edward Norton), guion adaptado (Mangold y Jay Cocks, quienes se basaron en el libro Dylan Goes Electric!, de Elijah Wald), sonido (Tod A. Maitland, Donald Sylvester y David Giammar) y diseño de vestuario (Arianne Phillips).

Cónclave, por su parte, compite también por el Oscar al mejor actor protagónico (Ralph Fiennes), actriz de reparto (Isabella Rossellini), edición (Nick Emerson), guion adaptado (Peter Straughan, basado en la novela homónima de Robert Harris), banda sonora (Vorkel Bertelmann) y diseño de vestuario (Lisy Christl).

A la saga va la cinta Anora, de Sean Baker, ganadora de la Palma de Oro en el 77 Festival de Cannes, en 2024, y que ha logrado ser nominada en seis categorías de los Oscar. Además de optar por el premio a la mejor película, tiene posibilidades en los apartados de director, actriz protagónica (Mikey Madison), actor de reparto (Yura Borisov), edición y guion original (ambos para el director Sean Baker).

Nominados a los Oscar 2025

Mejor película

Anora, de Sean Baker

El brutalista (The Brutalist), de Brady Corbet

Un completo desconocido, deJames Mangold

Cónclave (Conclave), de Edward Berger

Dune. Parte Dos (Dune: Part Two), de Denis Villeneuve

Emilia Pérez, de Jacques Audiard

Aún estoy aquí (Ainda Estou Aquí), de Walter Salles

Nickel Boys, de RaMell Ross

La sustancia (The Substance), de Coralie Fargeat

Wicked, de Jon M. Chu

Mejor director

Sean Baker, por Anora

Brady Corbet, por El brutalista

James Mangold, por Un completo desconocido

Jacques Audiard, por Emilia Pérez

Coralie Fargeat, por La sustancia

Mejor actor principal

Adrien Brody, por El brutalista

Timothée Chalamet, por Un completo desconocido

Colman Domingo, por Sing Sing

Ralph Fiennes, por Cónclave

Sebastian Stan, por El aprendiz. La historia de Trump (The Apprentice)

Mejor actriz principal

Demi Moore, por La sustancia

Fernanda Torres, por Aún estoy aquí

Cynthia Erivo, por Wicked

Karla Sofía Gascón, por Emilia Pérez

Mikey Madison, por Anora

Mejor actor de reparto

Yura Borisov, por Anora

Kieran Culkin, por Un dolor real (A Real Pain)

Edward Norton, por Un completo desconocido

Guy Pearce, por El brutalista

Jeremy Strong, por El aprendiz. La historia de Trump

Mejor actriz de reparto

Monica Barbaro, por Un completo desconocido

Felicity Jones, por El brutalista

Ariana Grande, por Wicked

Isabella Rossellini, por Cónclave

Zoe Saldaña, por Emilia Pérez

Mejor guion original

Anora

El brutalista

Un dolor real

Septiembre 5

La sustancia

Mejor guion adaptado

Un completo desconocido

Cónclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Mejor dirección de fotografía

El brutalista

Dune. Parte Dos

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Mejor edición

Anora

El brutalista

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

Mejor sonido

Un completo desconocido

Dune. Parte Dos

Emilia Pérez

Wicked

Robot salvaje (The Wild Robot)

Mejor banda sonora

El brutalista

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

Robot salvaje

Mejor diseño de producción

El brutalista

Cónclave

Dune. Parte Dos

Nosferatu

Wicked

Mejor maquillaje y peluquería

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

La sustancia

Wicked

Mejor diseño de vestuario

Un completo desconocido

Cónclave

Gladiador II (Gladiator II)

Nosferatu

Wicked

Mejores efectos visuales

Alien: Romulus

Better Man

Dune. Parte Dos

El reino del planeta de los simios

Wicked

Mejor canción original

“El mal”, de Emilia Pérez

“The Journey”, de Seis Triple Ocho

“Like a Bird”, de Sing Sing

“Mi camino”, de Emilia Perez

“Never Too Late”, de Elton John: Never Too Late

Mejor película internacional

Aún estoy aquí (Brasil)

La chica de la aguja (Pigen med nålen, Dinamarca)

Emilia Pérez (Francia)

La semilla de la higuera sagrada (The Seed of the Sacred Fig, Alemania)

Flow (Letonia)

Mejor documental

Black Box Diaries, de Shiori Ito

No Other Land, de Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham y Rachel Szor

Porcelain War, de Brendan Bellomo y Slava Leontyev

Soundtrack to a Coup d’Etat, de Johan Grimonprez

Sugarcane, de Emily Kassie y Julian Brave NoiseCat

Mejor película de animación

Flow, de Gints Zilbalodis

Del revés 2 (Inside Out 2), de Kelsey Mann

Memoria de un caracol (Memoir of a Snail), de Adam Elliot

Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl), de Nick Park y Merlin Crossingham

Robot salvaje, de Chris Sanders

Mejor corto documental

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Mejor corto de acción en vivo

Alien

Anuja

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Would Not Remain Silent

Mejor corto animado

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

(Tomado de Revista Cine Cubano)

Imagen de portada: El brutalista.