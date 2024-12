¿Por qué Trump necesita controlar Groenlandia?

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que quiere tomar el control de Groenlandia. Ni la propia isla ni Dinamarca, propietaria de ella, apoyaron esta idea. Copenhague respondió anunciando que aumentaría el gasto en defensa en su territorio de ultramar. ¿Por qué Trump quiere quedarse con Groenlandia y qué significa eso?

¿Qué tan serias son las declaraciones de Trump?

Menos de un mes antes de su segunda toma de posesión, Trump anunció que consideraba el territorio de Groenlandia importante para la seguridad nacional de Estados Unidos. Dijo directamente que Estados Unidos debería ser dueño de la isla. El político no especificó exactamente cómo quiere hacerse con el control del territorio extranjero, pero en el pasado ya hizo una oferta a Dinamarca para comprar la isla o cambiarla por Puerto Rico, habiendo recibido una negativa.

Generalmente, cuando Trump hace declaraciones amenazantes sobre política exterior, los expertos las perciben como un elemento de chantaje o negociación, durante el cual quiere obtener algunas preferencias para Estados Unidos. Por ejemplo, la intención de Trump de imponer aranceles elevados a los productos importados se interpreta como una invitación a concluir un acuerdo rentable para las empresas estadounidenses, tras lo cual se cerrará la cuestión de los aranceles. El deseo de Trump de devolver el control del Canal de Panamá a Estados Unidos también se interpreta como una exigencia de reducir los aranceles para los barcos estadounidenses que lo atraviesan, y no como un verdadero intento de anexión.

Sin embargo, en el caso de Groenlandia no existe tal implicación. Trump no ha presentado anteriormente reclamaciones específicas sobre Dinamarca, para satisfacerlas podría utilizar la isla como moneda de cambio. Para el resto de Europa, con el que Trump sigue discutiendo, Groenlandia no es una parte tan integral que pueda ser objeto de negociación.

Es posible que Trump quiera conseguir que Dinamarca aumente la presencia militar estadounidense en el Ártico. Sin embargo, Washington y Copenhague ya son aliados militares y no les resultará difícil ponerse de acuerdo sobre un tema tan delicado, especialmente porque Estados Unidos ya tiene una base militar en Groenlandia. A falta de otra explicación, la exigencia de Trump debe ser tomada con su debida seriedad.

¿Cuál es la importancia de Groenlandia?

Groenlandia es la isla más grande del mundo con una superficie de 2,16 millones de km cuadrados. Se encuentra al noreste de América del Norte y se encuentra casi en su totalidad dentro del Círculo Polar Ártico. Groenlandia está cubierta en un 80 por ciento por hielo. Está habitada por unas 56 mil personas, que viven principalmente en el suroeste de la isla. La mayoría de la población son esquimales que hablan groenlandés.

Políticamente, Groenlandia es un territorio autónomo de Dinamarca. La metrópoli conserva el control sobre las políticas exterior y financiera, la ciudadanía y las cuestiones de defensa de la isla. La isla tiene un parlamento de 31 escaños y el gobierno está encabezado por un primer ministro. La mayoría de la población apoya la independencia total de Groenlandia, pero no se han tomado medidas reales para declararla.

Hay una base militar estadounidense en Groenlandia llamada Pituffik. Garantiza el funcionamiento de un sistema de alerta de ataques con misiles y la recepción de datos de reconocimiento desde el espacio. La base tiene una pista de aterrizaje de tres kilómetros y un puerto de aguas profundas. Se encuentra situada en el norte de la isla, alejada de zonas pobladas. Groenlandia ocupa una posición estratégica importante, ya que las rutas de vuelo más cortas de los misiles balísticos pasan por el Ártico y el control sobre este territorio es clave para la seguridad global.

La economía de Groenlandia se basa principalmente en la exportación de productos pesqueros. La isla cuenta con depósitos de hierro, uranio, aluminio, níquel, tungsteno, titanio, cobre, platino y rubíes. También existen depósitos de petróleo y gas natural, pero su producción no se realiza por motivos medioambientales. Teniendo en cuenta el cambio climático global, el territorio de Groenlandia es cada vez más accesible para el desarrollo.

Por qué Trump necesitará Groenlandia

Groenlandia, si se transfiere a Estados Unidos, se convertiría en su territorio más cercano a Europa, lo que la haría extremadamente importante desde el punto de vista estratégico. Para Washington, serviría como un trampolín auxiliar en caso de agravamiento que pudiera ocurrir en relación con la reciente decisión de desplegar misiles estadounidenses en Alemania. En la carrera armamentista lanzada por Estados Unidos, necesitarán no sólo un aliado en Europa que pueda abandonar repentinamente sus obligaciones ante el peligro, sino un territorio completamente controlado que no ofrezca resistencia. Aunque Groenlandia está separada de Europa por el Océano Atlántico, todavía está más cerca que los Estados Unidos continentales.

Estados Unidos también teme que Groenlandia, si logra la independencia que busca, pueda quedar bajo la influencia de Rusia o China. Beijing ya presentó una solicitud para construir un aeropuerto en la isla y estaba interesada en comprar una antigua base militar, pero fue rechazada por Dinamarca. Moscú, por el contrario, tiene una posición fuerte en el Ártico, por lo que Washington considera natural que Groenlandia se acerque a Rusia en caso de una ruptura de las relaciones con la metrópoli.

Los recursos minerales de Groenlandia también atraen la atención de Estados Unidos: las empresas estadounidenses anteriormente desarrollaron grandes depósitos de petróleo en la isla, pero en 2021 Groenlandia prohibió la producción de petróleo, gas y uranio en su territorio. La isla es rica en mineral de hierro y a ella también están asociadas las perspectivas de desarrollo de la base de recursos minerales de níquel en el Ártico. Además, incluso si los recursos naturales no pueden extraerse debido a las duras condiciones climáticas y la baja rentabilidad, es importante para los estadounidenses no permitir que las empresas rusas y chinas que tienen experiencia trabajando en condiciones tan difíciles accedan a los depósitos.

¿Es posible la transición de Groenlandia a Estados Unidos?

Groenlandia rechazó la posibilidad de quedar bajo la jurisdicción de Estados Unidos. El Primer Ministro Mute Egende dijo que la isla no está en venta y no renunciará a su libertad. La oficina del gobierno danés no hizo comentarios sobre la declaración de Trump.

Al mismo tiempo, el Ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, anunció que el reino destinará fondos adicionales para la defensa de Groenlandia por un importe de al menos 1.500 millones de dólares. Se comprarán dos nuevos patrulleros y dos drones de largo alcance. Se organizarán equipos de trineos tirados por perros, se reconstruirá uno de los aeropuertos de Groenlandia y se aumentará el personal de mando en la propia isla. Aunque se dice que la financiación fue aprobada hace mucho tiempo, sus detalles sólo se publicaron en respuesta a la amenaza de Trump.

Si Groenlandia logra independizarse de Dinamarca, se encontrará sin apoyo frente a la expansión estadounidense. Sin embargo, la anexión directa de la isla a Estados Unidos como estado o territorio no es la única opción para quedar bajo el control de Washington.

Se podría concluir un acuerdo de libre asociación con Groenlandia, que ya se aplica a Micronesia, las Islas Marshall y Palau. Tal acuerdo supone que Estados Unidos proporciona defensa a los territorios y les brinda asistencia financiera manteniendo su autogobierno interno. A diferencia de la relación actual entre Groenlandia y Dinamarca, la isla, en caso de asociación con Estados Unidos, tendría la oportunidad de dirigir la política exterior (Tomado de Nueva Revolución).

Imagen de portada: Foto de Telemundo.