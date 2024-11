Murió Argelio, vigilante violento del decir provechoso

Murió Argelio Santiesteban, no puedo decir que dios lo tenga en la gloria porque él era un ateo escurrido y rabioso; dueño de todas las palabras del universo, vigilante violento del decir provechoso, monstruo del adjetivo en orden, temido por su verbo, odiado por su excelente humor. No busquen pésames, era el lobo solitario en el camino. El magnífico amigo de los giros por teléfono. Su vida no cabe en una copla, ni su verdad en una cuartilla. Amigo, me debes esa última conversación (Tomado del perfil de Facebook Elsie Carbo).

Nació en Banes, Oriente, en 1945. Escribió para revistas, periódicos, radio y televisión desde la década de 1960. Fue redactor de la publicación universitaria Alma Máter y tuvo una columna fija en el ya desaparecido El Mundo. Perteneció al staff de la agencia noticiosa Reuters en La Habana y al equipo de reportajes especiales de la revista Bohemia, publica Ecured.

Fue sido colaborador de Mella, Semanario Trabajadores, Juventud Rebelde (donde tuvo sección fija dominical en dos ocasiones), Revolución y Cultura, DDT, Granma Internacional, Caimán Barbudo, La Gaceta y otras publicaciones. Estuvo entre quienes crearon – junto a Héctor Zumbado y a Oscar Cuesta — la revista Sol y Son, de Cubana de Aviación. Algunas de sus publicaciones también aparecen en la revista cultural La Jiribilla.

Fue miembro fundador de la Brigada Artístico-Literaria Hermanos Saíz en el año 1963 y trabajó para el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), en una serie de campañas de prensa en defensa de la nación. En la década de 1960 Estuvo entre los creadores de la Televisión Educativa en Cuba. Correalizó un gran número de videodocumentales, exhibidos en el país y en canales extranjeros, y fue cofundador de los programas televisivos “Puntos de vista” y “Entre libros”.

Es autor de varios libros, en su mayor parte dedicados a la historia y el folklore de Cuba. Entre otras publicaciones se cuentan:

También se desempeñó en la divulgación científica, con los títulos Qué es la Química y Qué es el petróleo (Serie Cuadernos Populares, Instituto Cubano del Libro, 1969).

Entre otras distinciones periodísticas y literarias recibió, en su primera convocatoria, junto a Nicolás Guillén, Eliseo Diego y Tomás Gutiérrez Alea –entre otros–, el Premio Nacional de la Crítica, que concede el Ministerio de Cultura de Cuba. El jurado que entregó el premio estaba presidido por José Antonio Portuondo y lo integraban, además, Julio Le Riverand, Manuel Moreno Fraginals, Leonardo Acosta y Abel Prieto Jiménez.

También fue premiado o mencionado en los concursos de Periodismo Científico Fernando Ortiz, de Humorismo Marcos Behemaras, Primero de Mayo de la CTC, Festival de la Radio, y otros.

