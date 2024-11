Hacia la desdolarización

Los medios de comunicación pusieron mucho énfasis en las declaraciones de Trump según las cuales Estados Unidos aumentaría los aranceles sobre las importaciones procedentes de China al 60 por ciento. Pocos, sin embargo, recordaron que Biden ya había aumentado los aranceles sobre toda una serie de productos, cuadruplicándolos para los coches eléctricos (102,5 por ciento), y aumentándolos significativamente para las baterías de litio (25 por ciento), y para los chips y paneles solares (50 por ciento).

Por lo tanto, de hecho, estamos en medio de una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pero la guerra comercial es sólo un aspecto de la guerra económica que involucra no sólo a Estados Unidos y China, sino también a otros países, incluidos los pertenecientes al grupo Brics+, empezando por Rusia e Irán, afectados por las sanciones estadounidenses. Un aspecto de esta guerra, incluso más importante que los aranceles, gira en torno a la llamada desdolarización.

La desdolarización es el proceso mediante el cual la moneda estadounidense, el dólar, es desplazada de su papel de moneda de reserva y con la que se intercambian bienes a nivel internacional. De hecho, hasta hoy, todo comprador que quiera adquirir bienes cotizados en dólares en el mercado internacional debe abrir una cuenta en un banco estadounidense, el banco corresponsal, para obtener dólares.

Sin embargo, al hacerlo, el comprador en cuestión se somete a la legislación estadounidense y, por tanto, al control del gobierno estadounidense. Por esta razón, el dólar es también un arma de guerra importante para los EE.UU., que lo utilizan para sancionar, bloqueando transacciones comerciales, a países con los que mantiene disputas políticas.

En materia de desdolarización, se ha prestado poca atención a un acontecimiento reciente que permite comprender cuán agudo es el choque por el dólar entre Estados Unidos y otros países, empezando por China.

El Banco de Pagos Internacionales (BRI), organismo internacional que agrupa a varios bancos centrales del mundo, ha abandonado el proyecto conocido como mBridge, que consiste en la creación de un sistema financiero alternativo al dólar basado en el uso de la tecnología blockchain.

Esta tecnología, que nació tras la crisis financiera de 2008, permite realizar diversos tipos de intermediación sin ningún control central, por ejemplo, de bancos o instituciones financieras. mBridge comenzó en 2021 dentro del Banco de Pagos Internacionales (BRI), pero el verdadero impulsor de la iniciativa fue China, con el apoyo de Hong Kong, Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos. Además, el pasado mes de junio ocurrió un hecho de gran importancia: Arabia Saudita se unió a mBridge.

La importancia de este hecho es aún más clara si tenemos en cuenta que Arabia Saudita, el segundo productor mundial de petróleo y con las mayores reservas probadas, anunció esos mismos días que no tiene intención de renovar el acuerdo vigente desde 1974 para utilizar únicamente dólares en ventas de petróleo.

Además, Arabia Saudita exporta el 20 por ciento de su petróleo a China, que se ha convertido en su principal cliente. Arabia Saudita, con los buenos oficios de China, ha hecho las paces con Irán, su principal competidor en la zona, y participó, como nación invitada, en la reciente cumbre de Brics+ en Kazán.

La negativa a vender petróleo en dólares es un hecho de considerable importancia, porque el dólar desempeña el papel de moneda de reserva mundial, ya que se utiliza en el comercio internacional de las materias primas más importantes, empezando por el petróleo. Por tanto, la decisión saudí puede contribuir a poner en riesgo el papel del dólar como moneda mundial y representa un revés geopolítico para los EE.UU., que habían basado el control de Oriente Medio, la zona mundial con las mayores reservas de petróleo, también en la alianza con la monarquía saudí.

Pero volvamos a la decisión del BRI. Para entender el motivo de la salida del BRI de mBridge debemos remitirnos a las siguientes declaraciones del mexicano Augustin Carstens, director general del BRI: “MBridge no fue creado para satisfacer las necesidades de los Brics… Bri no opera con ningún país, ni sus productos podrán ser utilizados por ningún país sujeto a sanciones. Todos los miembros del banco central opinan que debemos estar atentos a las sanciones y que cualquier producto que creemos no debe ser un canal para violar las sanciones” [i].

No es muy difícil plantear la hipótesis de que la inesperada salida del BRI de mBridge se debe a la presión del gobierno y del banco central de Estados Unidos, preocupados por la estabilidad del dólar y el activismo de los BRICS en las plataformas de intermediación comercial.

En cualquier caso, la salida del BRI del proyecto no impedirá que China pueda utilizar la tecnología del proyecto mBridge sin la ayuda y supervisión de los bancos centrales que están dentro del BRI. A través de mBridge, China puede utilizar blockchain para transacciones transfronterizas mediante el intercambio de moneda digital china con otros países.

De esta forma, China puede independizarse del dólar y, en particular, de la intermediación de los bancos corresponsales, que, junto con el sistema de mensajería Swift, son el instrumento con el que EE.UU. impone sanciones. El sistema mBridge puede resultar atractivo para muchos países que están fuera del “Occidente colectivo” y que temen las iniciativas de sanciones de Estados Unidos y sus aliados, o que ya las han sufrido, como Rusia. En particular, la incautación por parte de Estados Unidos de los activos financieros en dólares de Rusia y otros países ha puesto sobreaviso a varios gobiernos del Sur Global, empujándolos a buscar alternativas al dólar.

Lo que surgió de la última cumbre de Brics+ en Kazán debería añadirse a la historia de mBridge. La innovación más importante es la decisión de utilizar monedas nacionales en las transacciones entre los países Brics+, que se realizarán a través de sus respectivos sistemas bancarios en una plataforma independiente de Swift, que es un sistema de mensajería relacionado con pagos internacionales, controlado por Estados Unidos.

Sin embargo, todavía estamos lejos de una moneda de los Brics, incluso aunque Putin mostrara en Kazán un billete de una nueva moneda que tomaría el nombre de R5, de las iniciales de las monedas de los países fundadores (real, rublo, rupia, renminbi y rand). En cualquier caso, una posible moneda de los Brics no se inspiraría en el ejemplo del euro, teniendo en cuenta también los resultados poco sensacionales y los graves desequilibrios creados dentro del área por la moneda única.

En general, aunque no será fácil para China y los BRICS poner en marcha un nuevo sistema basado en monedas poco atractivas como el dólar en los mercados internacionales, para los EE.UU. este sistema representa un peligro considerable. De hecho, no debemos olvidar que Estados Unidos vive parasitariamente del dólar, ya que poseer la moneda de reserva y de cambio internacional le permite financiar el consumo interno y toda su economía, en particular su enorme doble deuda, la comercial y la estatal.

Gracias a la necesidad de muchos países, especialmente los emergentes y periféricos, de tener reservas en dólares, Estados Unidos puede colocar fácilmente sus bonos gubernamentales. Sin embargo, la situación de la deuda estadounidense ha ido empeorando en los últimos años, lo que la hace más difícil de gestionar. La deuda pública entre 2020 y 2024 creció de 27.700 mil millones de dólares a 35 mil mil millones [ii], mientras que la deuda comercial pasó de 981,9 mil millones en 2020 a 1.151,8 mil millones en 2023 [iii].

Por lo tanto, sobre Trump se cierne otro desafío mucho más importante que la introducción de nuevos aranceles sobre bienes importados de China y la UE: defender el papel global del dólar. De hecho, es muy poco probable que los derechos de importación estimulen la recuperación de la producción nacional, haciendo de Estados Unidos una vez más lo que no ha sido desde hace algún tiempo, es decir, una potencia industrial y manufacturera. Por este motivo, el dólar conserva toda su importancia si EE.UU. quiere seguir manteniendo su nivel de consumo y su posición de hegemonía económica y geopolítica.

Notas

[i] Fancesco Ninfole, “Bri, adiós al plan antidólar”, Milano Finanza , 5 de noviembre de 2024.

[ii] Vito Lops, El riesgo de déficit provoca un aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, il Sole 24 ore, 10 de noviembre de 2024.

[iii] Unctad, Centro de datos, Mercancías: Balanza comercial, anual (Tomado de El Viejo Topo).