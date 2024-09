Un Día para nunca olvidar

Este domingo 8 de septiembre, mientras por el balcón entraba algo de aire en otro día caluroso, y oía el ruido del motor de una pipa que echa agua en el vecino Hospital Marfán, trato de ordenar los planteamientos de ayer en una reunión de rendición de cuentas de la delegada de nuestra circunscripción, y otros recuerdos y hechos me vienen a la mente.

Más del 70 por ciento de los planteamientos en la citada asamblea, estuvieron vinculados con la situación del agua y —se dijo—la falta de información convincente de las razones por las cuales se ha llegado a la crisis actual.

Otro alto porciento estuvo dedicado a la basura y la higienización en nuestra comunidad, las indisciplinas sociales e incluso el robo de las ruedas de los contenedores, esas que “venden” los acaparadores de todo.

La asamblea fue crítica, respetuosa, con análisis. Fue un buen diálogo donde, en mi opinión, faltó la presencia de los vecinos más jóvenes, que quizás la hubiesen hecho más trascendente.

Vuelvo al tema del 8 de septiembre. Por mi profesión, recuerdo que en esa fecha se conmemora el Día Internacional del Periodista. Me vienen a la memoria los actos, homenajes y también la advertencia para que no olvidemos por qué fue escogido ese día: el patriota y periodista checoslovaco —Julius Fucik— fue ahorcado en Berlín por soldados nazis.

Es un día o quizás una jornada como lo fue antes, para que no guardemos en la gaveta o tiremos al cesto, un documento tan valioso, escrito por Fucik, mientras se preparaba para la muerte segura y avisada, y que tituló Reportaje al pie de la horca.

Pero el tiempo olvida y mata. El paso lógico de una generación a otra, de un programa de estudio a otro, o simplemente de un periodismo menos interesado en la historia propia que en los medios tecnológicos que hoy se hacen imprescindibles, me hacen advertir —aunque me duela profundamente— que, quizás seamos nosotros mismos los grandes culpables, los deudores con la historia.

No quiero ser absoluto, pero he preguntado a jóvenes periodistas egresados en los últimos años sobre el contenido de la obra de Fucik —Reportaje al pie de la horca— y para asombro me doy cuenta que muchas veces su conocimiento no trasciende de un recordatorio o alguna cita de su contenido.

También el 8 de septiembre es el día de la virgen cubana de la Caridad del Cobre o “Cachita”, como muchos prefieren llamarla.

Por suerte de ese día, el de la virgen, nos acordamos muchos, y me incluyo porqué nací y me crié en una zona rural, Barajagua, de la hoy provincia de Holguín, y allí —se dice— que cuando el lugar se llamaba Hato de Barajagua fue depositada la virgen recuperada de la Bahía de Nipe, antes de ser acogida en el Santuario del Cobre, en Santiago de Cuba.

El hecho y su historia me llegan desde cuando estudiaba en la escuela rural número 36.

También, allí en Barajagua, desde hace varios años se les rinde homenaje frente a un busto y una placa a dos periodistas oriundos del lugar: Tomás Rodríguez Zayas (Tomy), de los grandes en la caricatura y, Eloy Concepción, colega que incursionó con éxito por varios medios, desde el periódico Sierra Maestra, Radio Rebelde, Radio Reloj, Prensa Latina y Trabajadores.

Lo de la virgen y su veneración por creyentes o no, es, más que una tradición, parte de nuestras costumbres, creencias y cultura.

Es un hecho histórico, sin lugar a dudas, que debemos recordar —seamos creyentes o no—, porque forma parte de nuestra formación como nación y de los muchos momentos y espacios que existen en un país lleno de historia y de hombres y mujeres que se han encargado de hacerla y luchar porque se conozca.

La simbología del Día Internacional del Periodista, debemos rescatarla, para mantener viva la lucha contra el fascismo que en nuestro tiempo está emergiendo con fuerza en varios puntos del planeta.