La Habana, día de un año: A más de medio siglo del nacimiento de la “Nueva Trova”

“Este cúmulo de memorias se transforma en una nueva memoria, irónicamente desde un hecho que muchos hemos vivido y cada cual recuerda un pedacito”. Así describió Silvio Rodríguez el libro de Patricia Bellote Álvarez presentado recientemente en el Museo de la Música de La Habana.

Con el sello de la Editorial Ojalá, rememora la noche del 19 de febrero de 1968 en Casa de las Américas, cuando tres jóvenes poco conocidos ofrecieron el mítico concierto que marcaría no solo esa fecha en el intenso calendario cultural, sino un antes y un después en la música cubana y latinoamericana.

Aun retumba en la mística que guardan las paredes de la sala Che Guevara y marcó subjetivamente el nacimiento de la Nueva Trova. “Una de las virtudes que tiene un libro como este es armar ese rompecabezas, juntar todos esos pedacitos y hacer una visión más abarcadora, más justa en definitiva, es una de las virtudes que tienen libros como estos y este en especial”. Afirmó Silvio con un brillo especial en la mirada.

“La Habana, día de un año” título de la canción de Silvio y del libro con el que Patricia Ballote debuta como investigadora y escritora, nos vuelve a situar en aquella sala abarrotada de jóvenes, sentados hasta en los pasillos, que se deleitaban al escuchar las letras y la música de las canciones de Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y Noel Nicola. En el que también cantaron tres jóvenes que estaban entre el público: Martín Rojas, Eduardo Ramos y Vicente Feliú.

Lo que comenzó hace algunos años como tesis de licenciatura de la joven escritora, se convirtió en la primera escritura de los textos que aparecen en el libro. La admiración de la autora por esa generación, por la Nueva Trova, por lo que esta significa, el concepto que la rodea y por ser un movimiento que aunque tenía grandes precedentes, tomó vuelo para instalarse en la historia de la música cubana.

Una minuciosa reconstrucción de lo que ocurrió y nació ese día marca el concierto del ´68 como el nacimiento de la Nueva Trova que brotó naturalmente, con la iniciativa de un grupo de creadores que pensaron en colectivo convirtiéndolo en masivo. A la memoria de Haydeé Santamaría y en honor a lo que significa la Casa de las Américas para la cultura de todo un continente dedicó la joven escritora cubana el texto que fue presentado recientemente en el Museo de la Música de Cuba, que llenó la sala, algunos de ellos protagonistas de aquella noche singular, como Silvio. Entre amigos, familiares y seguidores de la nueva trova Patricia Bellote confesó:

“Es también una oportunidad de compartir historia con mi niño, si hubiera sido unos años atrás entonces no hubiese sido posible pero sobre todo porque su presencia de alguna manera me salva de esas ausencias sensibles y me obliga a preguntarme algo que no me había planteado antes, que es cómo él heredará entonces este pedazo de historia que estamos presentando”.

“Los testimonios aquí recogidos comienzan hoy un nuevo viaje no como dato único sino como múltiples historias que irán de mano en mano reavivándose, entretejiéndose, fortaleciéndose, se transformarán y se esparcirán como esporas. Propiciar ese ir y venir ha sido un poco el propósito de estas páginas (…) pensar que a partir de esta publicación otras personas se puedan reconocer en estas imágenes, quizás otras personas recuerden que estuvieron allí y me gusta pensar que este es tan solo el primero de otros relatos que vendrán”.