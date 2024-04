Cuba, 2024

Viajé a Cuba por primera vez el mes pasado. Me invitaron a hablar en una conferencia y me reuní con una amplia gama de cubanos, desde profesores de derecho hasta funcionarios gubernamentales y estudiantes de tres universidades diferentes.

Fue un viaje profundamente triste. No por los cubanos o por Cuba directamente: hay belleza y vida en la gente y el lugar; la música y el baile fueron extraordinarios; todos sonreían, todo el tiempo (y no, no tengo un aspecto tan gracioso); los coches norteamericanos restaurados de los años 50 fueron una maravilla.

Cuando era niño había estado obsesionado con los países comunistas. En 1982, hice autostop por toda Europa del Este y viajé a la Unión Soviética (allí no se permitía hacer autostop). Había extraños ecos de ese mundo en la Cuba de hoy: un teatro llamado Karl Marx, citas de Castro por todas partes, reuniones con secretarios del Partido presentes y una referencia constante a la revolución. Pero el bloque comunista de los años 1980 era gris y deprimido; Cuba era todo menos gris y la gente tenía alegría y determinación.

Y tienen logros extraordinarios. Aislada de Estados Unidos durante la COVID, Cuba desarrolló su propia vacuna altamente eficaz basada en tecnología de vacunas más tradicional. Piénselo: Singapur o Corea del Sur no desarrollaron una vacuna. Y Estados Unidos ciertamente no controló la propagación de la COVID con tanta eficacia como lo hizo Cuba (las muertes per cápita en Estados Unidos son 4,4 veces mayores que en Cuba). La nación está llena de orgullo por lo que ha logrado, dada la extraordinaria carga que soporta.

Esa carga, por supuesto, recae sobre nosotros. Desde hace 64 años, salvo un breve período durante la administración Obama, Estados Unidos ha impuesto un bloqueo efectivo contra Cuba. Ese bloqueo hace que prácticamente toda la actividad económica con Estados Unidos sea increíblemente difícil. Hace que los viajes entre los dos países, excepto para doce categorías de viajeros , sean ilegales. Prohíbe a los estadounidenses alojarse en todos los hoteles de La Habana excepto dos (¡cuánta libertad!). Incluso a los europeos que viajen a Cuba se les negarán las exenciones de visa ESTA si luego viajan a los Estados Unidos. El bloqueo ha sido increíblemente gravoso para el pueblo cubano. Durante la COVID, incluso la administración Biden bloqueó la importación de piezas para permitir la reparación de una fábrica de oxígeno local . ¿Qué importa la asfixia de unos cuantos enfermos más cuando hay que librar una lucha existencial contra el comunismo?

Este bloqueo fue entonces la fuente de mi tristeza. No porque esté en contra de todos los bloqueos. Para remezclar un poco a Obama: estoy en contra de los bloqueos tontos. Estoy en contra de los bloqueos que no tienen nada que ver con los intereses estadounidenses. Porque, obviamente, la gran mayoría de los estadounidenses no tienen ni idea de que estamos imponiendo esta carga a Cuba. Y si comprendieran los hechos, estoy seguro de que la gran mayoría se opondría a nuestros esfuerzos por aplastar a esta nación orgullosa, pero aún en desarrollo, a sólo 90 millas de nuestras costas. Sin embargo, como si estuviera en piloto automático, nuestra monstruosa política continúa. Y entender por qué es entender muchas cosas que están mal en la democracia estadounidense actual.

***

La primera gran traición de Estados Unidos a Cuba ocurrió en 1898. Sin embargo, desde la perspectiva de la democracia, esa traición estaba más justificada que lo que hacemos hoy.

El pueblo de Cuba había estado librando una guerra de 30 años para liberarse del imperio español. En 1898 nos unimos a esa lucha, ayudando a Cuba a liberarse de España. En el momento de la liberación, hubo, durante un período muy breve (literalmente, un fin de semana), la expectativa entre la mayoría de los cubanos de que Estados Unidos permitiría que Cuba fuera su propia nación, tal como lo había hecho Francia con Estados Unidos después de nuestra propia Revolución. Pero las fuerzas que favorecían el imperio en Estados Unidos rápidamente frustraron esas esperanzas. Estados Unidos prohibió a Cuba incluso asistir a la firma del tratado que puso fin a su dominio español. William McKinley rápidamente afirmó que Estados Unidos ahora era efectivamente el dueño de Cuba.

Esto fue una traición. Sin embargo, fue una traición que eventualmente tendría detrás la voluntad del pueblo estadounidense. Como describe Stephen Kinzer en su libro True Flag , a finales del siglo XIX, Estados Unidos se lanzó a un extraordinario debate sobre si él también se convertiría en un imperio. Muchos argumentaron vigorosamente contra el imperio, incluidos Mark Twain, Andrew Carnegie y William Jennings Bryan. Estos estadounidenses insistieron en que la idea misma de Estados Unidos rechazaba la noción de colonizar u oprimir a pueblos extranjeros. (Sin duda, los nativos norteamericanos estaban desconcertados de que personas serias pudieran sostener esa visión sobre el pasado de Estados Unidos). Carnegie incluso se ofreció a financiar la campaña de Bryan en 1900, si abandonaba su lucha contra el oro y se concentraba exclusivamente en la lucha contra el imperio. Trágicamente para la humanidad, Byran se negó.

Otros estadounidenses prominentes, como Teddy Roosevelt y el senador de Massachusetts Henry Cabot Lodge, sostuvieron lo contrario. Para ser una nación adulta, insistían estos políticos, era necesario tomar y mantener colonias. Lo hizo Alemania, lo hizo Inglaterra, lo hizo España y lo hicieron Francia y Bélgica. Nosotros también deberíamos hacerlo, insistieron estos constructores del imperio.

Y así lo hicimos. Bryan perdió en 1900; el imperio ganó. Con esa elección, Estados Unidos confirmó una trágica y sangrienta misión de 30 años para capturar y retener a pueblos de todo el mundo, incluido los de Cuba (en una forma modificada), Puerto Rico, Filipinas, Hawai, Guam y muchas otras pequeñas islas de todo el mundo.

Esta fue una decisión terrible por parte de Estados Unidos. Pero fue una decisión tomada con el apoyo del pueblo. Lo mismo ocurrió con la resistencia a la revolución lanzada por Fidel Castro en 1959 en el apogeo de la Guerra Fría. También en este caso, con razón o no, Estados Unidos temía la creciente alianza entre la Unión Soviética y Cuba. La crisis de los misiles cubanos reforzó ese miedo y la determinación de aislar y castigar a Cuba.

Sin embargo, a principios de los años 1990, la Unión Soviética estaba muerta; no había una Guerra Fría que continuara; por un momento, el Presidente Bush se preguntó si debía levantarse el bloqueo. La política en Florida, sin embargo, lo llevó a apoyar la Ley de Democracia en Cuba , que codificaba el embargo. Luego, el Congreso y el presidente Clinton subieron la apuesta al aprobar la Ley Helms-Burton , que reforzó aún más el bloqueo y estableció las condiciones bajo las cuales podría levantarse.

Pero luego, en los dos últimos años de su administración, Barack Obama inició un proceso de normalización. Cuando lo hizo, casi dos tercios de los estadounidenses apoyaron el fin del embargo con Cuba . Un número similar de cubanos en Florida estuvo de acuerdo. Finalmente, un bloqueo más antiguo que Obama estaba llegando a su fin.

Trump cambió todo eso. Como regalo a Marco Rubio, Trump revirtió la política de Obama hacia Cuba. Luego, según se informa, a petición de los demócratas de Florida, con la esperanza de poder reclutar cubanos en Florida para el Partido Demócrata, Biden esencialmente ha continuado la política de Trump (con ligeras modificaciones para apoyar la reunificación familiar).

Lo que significa que aquí estamos, 64 años después de la Revolución y casi 35 años después del fin de la Guerra Fría, imponiendo el bloqueo más prolongado contra cualquier nación por otra nación en la historia mundial, con la mayoría de los estadounidenses ajenos al hecho o a la razones para tal bloqueo, sólo para que los demócratas de Florida puedan obtener un escaño más en el Congreso.

***

Sin embargo, el aspecto más desconcertante de esta historia para mí es que los cubanos en Florida no apoyan al pueblo cubano.

Hace sesenta y cinco años, eso no habría sido sorprendente: la Revolución Cubana había nacionalizado sus propiedades a muchos de los que huyeron de Cuba. Ellos y las empresas estadounidenses que habían sufrido la Revolución, comprensiblemente, deseaban desesperadamente el derrocamiento de Castro. Pero el 80% de los cubanos en Florida no tenían ni 10 años cuando ocurrió la Revolución. Entonces, ¿qué explica su continuo apoyo a políticas que sólo perjudican al pueblo cubano? ¿Se imagina a los irlandeses americanos tratando de castigar al pueblo de Irlanda? ¿O los judíos estadounidenses que buscan castigar a Israel?

Las actitudes de los cubanos en Estados Unidos están bien estudiadas por el Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida . Su última encuesta (de 2022) encontró que el 67% de los cubanos de Florida tenían parientes cercanos u otras personas importantes que vivían en Cuba. Más de dos tercios creen que el embargo no ha funcionado bien. Sin embargo, curiosamente, casi dos tercios están a favor de continuar con el embargo, el doble de los que apoyaron el embargo después de que Obama comenzara la normalización. Poco más de la mitad de los cubanos de Florida creen ahora que Cuba presenta una “amenaza a los intereses vitales de Estados Unidos”. No está claro cuál es esa “amenaza”. Casi tres cuartas partes de los cubanos de Florida apoyan la “presión máxima” para “promover el cambio de régimen”. (Indique a Rita Mae Brown: “La locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”).

Sin embargo, es más difícil entender por qué creen estas cosas. Castro ya no está. La mayoría de las personas que perdieron propiedades también se han ido hace mucho tiempo. Cuba no amenaza con invadir a Estados Unidos. No alberga misiles dirigidos a Estados Unidos. Cuba no tiene ninguna alianza significativa con Rusia o Corea del Norte (aunque China, sabiamente, está construyendo fuertes conexiones con el país). Nadie puede realmente creer que el pueblo vaya a levantarse y derrocar a su gobierno. Nadie podría creer honestamente que eso sea lo que la mayoría de los cubanos quieren. Durante 64 años, cualquier sufrimiento que hayan tenido los cubanos ha estado directamente relacionado con las sanciones que Estados Unidos les ha impuesto. Obama pensó que levantar esas sanciones daría a los cubanos la perspectiva de reconocer que necesitaban reformar su gobierno. Tal vez. Pero sin levantar esas sanciones, cualquier culpa por cualquier dificultad en Cuba recae únicamente en Estados Unidos. Somos el chivo expiatorio más fácil del gobierno cubano.

No me malinterpreten: no estoy diciendo que sepa lo suficiente como para juzgar o evaluar al Estado cubano o sus políticas hacia su pueblo. Estados Unidos dice que están oprimidos. Vi pobreza, sin duda (aunque nada que se pueda comparar con las enormes franjas de desesperanza que atraviesan las ciudades estadounidenses); estoy seguro de que hay policías, y tal vez sean opresivos (aunque no vi ninguno en ninguna parte de mi viaje, y ciertamente ninguno portando ametralladoras como lo hace la Guardia Nacional en el metro de Nueva York). Lo que quiero decir no es que Cuba sea una sociedad perfecta. Es el punto más pequeño, pero más importante en el que debe insistir un estadounidense: sea cual sea su gobierno, ¿quiénes somos nosotros para matarlos de hambre con sanciones o negarles oxígeno durante una pandemia para efectuar un “cambio de régimen”? ¿Realmente, 125 años después del lanzamiento de Empire America, no hemos aprendido nada?

***

Y si profundizamos un poco más, puede haber una manera de entender la economía de influencia que empuja a los cubanos en Estados Unidos a castigar a los cubanos en Cuba. Porque resulta que nuestro gobierno otorga decenas de millones de dólares en contratos gubernamentales a cubanos en Florida para difundir el mensaje anticubano. Estos contratos son extremadamente lucrativos: el presupuesto de este año promete 25 millones de dólares (un aumento del 25%) para “promover la democracia” en Cuba , lo que significa millones para administrar sitios web o cuentas de Twitter destinados a irritar a los cubanos nativos e impulsar el odio hacia el gobierno cubano. Gastamos otros 25 millones de dólares en transmisiones de radio y televisión dirigidas a Cuba. La normalización obviamente mataría de hambre a los beneficiarios de esta propaganda del bienestar. Así que los cubanos en Florida que se alimentan de este abrevadero están ansiosos por evitar que ese subsidio desaparezca. Es un buen dinero a cambio de muy poco trabajo. ¿Quién no lucharía por conservarlo?

Y por eso ellos (los líderes de la comunidad cubana de Florida) se resisten a la normalización. Esa resistencia, a su vez, impide que tanto republicanos como demócratas apoyen la normalización. Y, por lo tanto, un bloqueo que no beneficia a Estados Unidos (de hecho, perjudica a la economía estadounidense), que causa un gran daño a los cubanos en Cuba y que muy probablemente viola el derecho internacional, está impulsado por un programa de propaganda financiado por el gobierno que hace que los cubanos anticubanos en Florida son más ricos de lo que serían de otra manera.

Nadie que no esté en este tren de propaganda debería apoyar esta política. Como mínimo, nadie debería apoyar que Estados Unidos subvencione la retórica anticubana. En lugar de eso, tomemos $1 millón de los $25 millones que se entregarán este año a los que odian a Cuba en Florida y se lo daremos a James Fishkin en Stanford para que realice una encuesta deliberativa nacional sobre las actitudes de Estados Unidos hacia Cuba. Esa encuesta podría brindarles a los participantes la información que necesitan para comprender la historia y las amenazas actuales. Luego, los participantes podrían deliberar y determinar si apoyan el castigo continuo del pueblo de una nación por los crímenes de sus bisabuelos.

Estaría dispuesto a comprometerme con cualquier política que apoye esa encuesta. Porque estoy seguro de que no hay manera de que los estadounidenses comunes y corrientes (sin chupar la teta de propaganda del Departamento de Estado) apoyen el bloqueo inhumano, injustificado y probablemente ilegal que Estados Unidos impone a Cuba. Somos mejores que esto. E incluso si no lo hemos sido en el pasado, debemos ser mejores que esto a partir de hoy.

Aquí hay una imagen de Europa del Este durante la era soviética que capturará para siempre mi percepción de ese lugar. Estaba en un autobús cruzando de Rumanía a Bulgaria. La fila era interminable. Tardaron horas en realizar el cruce. Pero la fila se movía lenta y deliberadamente mientras los guardias fronterizos inspeccionaban y despejaban los cruces.

Estaba sentado en la primera fila del autobús. Unos seis coches más adelante iba un camión agrícola que transportaba gansos. El camión chocó contra un bache, la parte trasera se abrió y una veintena de gansos cayeron del camión a la carretera. Fue un caos, al menos para los gansos. Nadie más pareció darse cuenta. La línea continuó moviéndose, lentamente, y ahora lentamente aplastó a los gansos mientras se movía. Finalmente, el camión agrícola se hizo a un lado; el conductor salió y cerró la puerta, volvió a subir a su camioneta y dejó los gansos muertos tirados en el camino.

Esta fue la opresión inconsciente del comunismo en la Europa del Este de la década de 1980. Era un ritmo que me parecía extraño. Sin duda, entonces fui ingenuo, tanto con ellos como con nosotros. Pero la opresión inconsciente ya no se siente extraña. Simplemente me entristece, como debería serlo para ti.

Tomado del blog del autor, quien participó como conferencista en el III Coloquio Internacional Patria

Foto de portada: Estanislao Santos