Festival de la prensa: ni sentados ni en espera

La dirección del Partido ha seguido con mucha atención los trabajos de este evento, que muestra el trabajo sistemático de algunos colectivos, permite socializar experiencias y demuestra la necesidad de transformar, afirmó Enrique Villuendas, funcionario del departamento ideológico del Comité Central del Partido, en la clausura del 4to. Festival Nacional Virtual de la Prensa «Julio García Luis», que otorgó el Premio a la Innovación Juan Antonio Borrego a cinco medios con un trabajo de avanzada en el proceso de cambios en el gremio.

Ideas Multimedios; el periódico Escambray, de Sancti Spíritus; el periódico Trabajadores, la Agencia Cubana de Noticias (ACN) y la revista Juventud Técnica ganaron el Premio a la Innovación entre los 28 proyectos presentados.

El Festival, principal evento de intercambio profesional de la prensa cubana, entregó otros dos premios: uno al trabajo académico que mejor tribute al modelo de prensa pública y otro al proyecto de investigación que más aporte, merecidos por el periódico 26, de Las Tunas, y por Sabdiel Batista, del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, respectivamente.

Villuendas señaló que es justo no solo felicitar a los premiados, sino reconocer también los esfuerzos de la UPEC para impulsar los cambios, para hacer que se entienda como es necesario la transformación del sistema de medios y ayudar a la defesa de la Revolución. Recordó la idea —muy defendida por el presidente de Honor de la UPEC, Tubal Páez— de que los periodistas no acompañan: son parte directa del proceso revolucionario. «Hace falta cambiar para reforzar el consenso del pueblo en torno a la Revolución. En eso, la UPEC ha sido vital», aseguró el funcionario.

Además, el funcionario refirió la convicción de que los conceptos de la Ley de comunicación social y de la Política de comunicación del Estado y el Gobierno establecida en 2018 para convertir la actividad en un pilar estratégico de la gestión del país han calado en todos los estratos sociales y se van entendiendo.

«Estamos en un momento de transformación. Hay que aprovechar las oportunidades, y ellas están ahí. Hay que pedirles a los medios que las aprovechen. Nadie tiene que quedarse sentado ni esperar para hacer un periodismo superior», señaló.

El funcionario del departamento ideológico del Comité Central comentó que las ideas del gran periodista Julio García Luis han dejado de ser patrimonio de la comunicación para convertirse en guía para compañeros del Partido, el Estado y el Gobierno cubanos.

La sesión final del evento inició con la conferencia «Repensar, renovar y transformar», a cargo de Randy Alonso Falcón, director de Ideas Multimedios, una de las entidades de comunicación con mayor adelanto en las aspiraciones de expansión integral de la prensa cubana.

Randy expuso una cronología o descripción del exitoso camino de avance recorrido por su colectivo, que puede inspirar y guiar a otros tanto en todo el país.

El líder de Ideas Multimedios considera que 2024 tiene que ser un año de transformaciones en el país y, en particular, en el sistema de medios públicos. A su juicio, el cambio de los medios es el horizonte más promisorio para salir del estancamiento actual y ello requiere liderazgo, audacia, espíritu de innovación: «pensar, pensar y pensar, porque las soluciones no vendrán por arte de magia ni por receta».

Como cuadro de dirección del gremio, Randy Alonso insiste en que el objetivo primero es tener mejores medios y mejor periodismo. Lo primario que se propusieron entonces fue dar un vuelco en la calidad editorial, para lo cual rompieron la estructura tradicional de trabajo y avanzaron a una concepción multimedial; crearon nuevas subdirecciones, departamentos y equipos, ampliaron la plantilla y fundaron Ideas Multimedios.

A grandes rasgos, esta nueva institución periodística tiene como estructura la dirección y subdirecciones de medios audiovisuales, digitales y de desarrollo estratégico, servicio a los medios y la administrativa y de servicio a los medios. Alrededor de ellas funcionan varios medios y espacios de comunicación con sus áreas de servicio.

En el proceso de perfeccionamiento crearon en 2019 el equipo de innovación y desarrollo, que produce boletines informativos entre los grupos de trabajo y propone proyectos de avanzada. Los profesionales hacen mensualmente los consejos de innovación y el 14 de marzo próximo oficializarán su consejo asesor, que incluye a cientistas de la información y a otros especialistas.

En conjunto, avanzaron desde Cubadebate a la creación de nuevos espacios editoriales, como los reconocidos Con filo y Cuadrando la caja. Randy enfatiza en que lo editorial es la clave, el punto primario, pero acota que detrás de eso está la economía, como punto neurálgico que determina las transformaciones editoriales.

«La aprobación del inicio del experimento en 16 medios es un camino promisorio. No cabe ponernos a esperar; las soluciones se encuentran a la medida de cada medio», señaló Randy Alonso.

Un paso esencial fue la creación de Ideas Multimedios y su conversión en unidad presupuestada con tratamiento especial. Ello implicó solicitudes de rigor al Ministerio de Economía y Planificación que permitieron que el 6 de marzo el jefe del organismo emitiera la resolución creando la unidad presupuestada. Ahí quedó establecida la misión de la nueva unidad presupuestada: sostener con calidad, innovación y servicio público los medios y espacios que agrupa.

El 9 de marzo, la oficina de administración y servicio del Comité Central del Partido aprobó la propuesta de plantilla para la unidad presupuestada y luego se emitió la resolución con el nombramiento del director de la nueva entidad resultante. Con plantilla, jefe y nombramientos internos establecidos, otra resolución validó las actividades secundarias y de apoyo que podría emprender Ideas Multimedios, permiso clave para la generación de ingresos.

Randy Alonso repasó otras acciones, como la presentación a la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) de la inscripción de la nueva institución en el registro estatal de empresas y unidades presupuestadas. Luego se solicitó a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) el registro de contribuyente y el código NIT y se gestionó la inscripción en el registro comercial. Más tarde vino la resolución del ministro de Finanzas y Precios que aprobó el régimen de tratamiento especial para entidades de los medios en experimento. Tras todo ello, iniciaron el 1ro de agosto de 2023 el experimento de nuevos modelos de gestión, para el cual se fueron preparando con anticipación.

Ideas Multimedios dio pasos en el ámbito financiero administrativo, como la apertura de cuentas específicas de gastos corrientes en CUP, la transferencia de la gestión económica y contable, la recepción de los activos fijos, que antes controlaba el Partido, la instalación del sistema de gestión contable y la apertura de una cuenta en CL a partir de la factibilidad de generar divisas.

Con el experimento se emprendió finalmente la recepción de nuevos ingresos, para lo cual crearon equipos de comunicación, mercadotecnia y eventos (2020), estudiaron el entorno de servicios y precios en el campo de la comunicación y adoptaron, en 2021, la estrategia de generación de ingresos.

Más adelante, el colectivo y sus líderes elaboraron el kit de servicios de contenidos, publicidad y patrocinio, hicieron cartas de propuestas de prestaciones a clientes potenciales y comenzaron a darlos.

Un paso central fue la determinación del destino de los ingresos y los requisitos para la estimulación salarial: se dedica para el desarrollo del medio el 40 por ciento, y el 60 por ciento para la estimulación salarial, no igualitaria, de todos los trabajadores (que no invalida el beneficio por el sistema de estimulación vigente para todos los medios cubanos, estén o no en experimento). Con eso se incrementó sustancialmente los ingresos de toda la plantilla, pese a que aumentaron las exigencias de calidad y cantidad en el trabajo.

«Es un horizonte que ha abierto la prensa. Hemos demostrado que abre caminos para otras actividades de servicios públicos del país y para ayudar a multiplicar su labor y reducir el enorme déficit fiscal que tiene el país. Significa un compromiso de los medios en experimento porque de nuestro éxito depende su extensión a otros medios y entidades fuera de la prensa. Hay que tener mente abierta y trabajar también con el sector no estatal», afirmó Randy Alonso en su conferencia.

Ahora, Ideas Multimedios está, según comentó su líder, en un proceso de evaluación de lo que hicieron en el año 2023 y de actualización de su estrategia hasta el año 2028, dirigida a generar, al menos, la misma cantidad de dinero que les pone el país en el presupuesto.

Al cierre de la ponencia de Randy Alonso, el presidente nacional de la UPEC, Ricardo Ronquillo, llamó a utilizar los proyectos presentados en el Festival para estimular la proyección del cambio no solo en los medios que lo lideran sino en aquellos que todavía no se han incorporado; algunos de ellos con enorme potencial para emprenderlo.

«Tenemos que hacer los proyectos de transformación desde cada medio de prensa del país. No haríamos nada con 17 ubicados en la avanzada y el resto paralizado. Todavía hay cierto segmento que cree que la transformación económica que buscamos apunta a la privatización de los medios en Cuba. ¡Para nada! Buscamos medios públicos poderosos, en mejores condiciones para la transformación editorial y el sostenimiento de su capital humano. En todos debe haber un compromiso. Debemos hacer un jurado para establecer la segunda capa (u hornada) de entidades en transformación», dijo Ronquillo, quien considera que el Festival debe catalizar la transformación y la UPEC, desde las provincias, conducir el proceso.

La cuarta edición del Festival de la Prensa se desarrolló desde el martes 29 de enero en la sede central de la UPEC nacional, con participación de profesionales por videoconferencia, desde la red de casas de la prensa en todo el país. En esta ocasión respondieron a la convocatoria entidades de prensa de las provincias de Villa Clara, Camagüey, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Santiago de Cuba, Guantánamo, Las Tunas, La Habana y Pinar del Río.

Foto de portada: Roberto Garaicoa