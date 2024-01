A las puertas del 4to. Festival Nacional Virtual de la Prensa “Julio García Luis”

Un total de 28 proyectos de 11 medios de prensa provinciales, seis medios nacionales y de dos universidades del país (Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas y la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”) serán presentados en el 4to. Festival Nacional Virtual de la Prensa “Julio García Luis” que se desarrollará entre el 29 y el 31 de enero próximos.

En esta ocasión estarán representadas las provincias de Villa Clara, Camagüey, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Santiago de Cuba, Guantánamo, Las Tunas, La Habana y Pinar del Río.

El jurado presidido por la Dra. C. Ana Teresa Badía e integrado además por los también miembros de la presidencia no profesional de la UPEC, Lázaro Manuel Alonso y Yuris Nórido y por la Dra. C. Iraida Calzadilla y Mariana Camejo, reconocerá a los cinco medios más innovadores del país, con el premio a la Innovación “Juan Antonio Borrego”.

Asimismo, se otorgará un premio al mejor trabajo académico que tribute al modelo de prensa pública.

El evento tendrá lugar con las repercusiones todavía frescas de los debates y acuerdos del 11no. Congreso de nuestra organización, que se realizó inspirado en la idea de Fidel de Cambios sí, cambios revolucionarios.

Además de un homenaje especial a la vocación transformadora del inspirador y guía de la Revolución y a diez años de publicado el texto Revolución, socialismo y periodismo, fundamento esencial de las transformaciones ya en marcha.