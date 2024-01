El Festival opcional, pero el cambio «obligatorio»

¡Cambiemos o cambiemos! Es casi temerario intentar abrir el camino para un nuevo modelo de prensa público para el socialismo en Cuba en el actual contexto internacional, afirmó el presidente nacional de la UPEC, Ricardo Ronquillo Bello, en la apertura del 4to. Festival Nacional Virtual de la Prensa «Julio García Luis», que se desarrollará en La Habana, con trasmisión por videoconferencia a las sedes provinciales de la organización, hasta el 31 de enero.

Pese a su afirmación del inicio, el líder del gremio matizó que cuando el sueño de un nuevo orden mundial de la información fue suplantado por el totalitarismo, nada aminoró la voluntad del Partido, liderado por Fidel, de cambiar lo que debe ser cambiado en el sistema de prensa público cubano. «No hablamos de una utopía sino de un giro palpable en muchos medios que avanzan con mayor integralidad», señaló.

El maestro de periodistas Julio García Luis pensaba que se puede cambiar la prensa sin cambiar el socialismo, pero no se puede cambiar el socialismo sin cambiar la prensa, recordó Ronquillo, quien adelantó que el Festival nos debe conducir a pensar cómo resolver algunos de los graves problemas acumulados en el sistema de prensa público cubano.

La arrancada del Festival contó con la asistencia de Rogelio Polanco Fuentes, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su departamento ideológico; Alfonso Noya Martínez, presidente del Instituto de Información y Comunicación Social (IICS); Tubal Páez Hernández, presidente de Honor de la UPEC, y los vicepresidentes del IICS Belkis Pérez Cruz, Jorge Legañoa Alonso y Onelio Castillo Corderí.

Además, estuvieron en el teatro central de la UPEC Nadia Díaz, viuda de Julio García Luis, el gran comunicador y académico al que se dedica cada año el Festival, así como estudiantes de la carrera, periodistas y directivos de medios de prensa.

A seguidas de la ponencia de Ronquillo, la Doctora Rosa Miriam Elizalde ofreció una conferencia magistral marcada precisamente por la idea «¡O cambiamos o cambiamos!», un cuidadoso homenaje por la obra y por la vida de Julio García Luis.

Bajo el título «Julio García Luis y sus porqués para transformar la comunicación en Cuba», Rosa Miriam comenzó con un pedido: «Permítanme dejar que Julio nos hable por sí mismo. No quiero interpretar lo que él ha dicho ya, ni pontificar sobre sus palabras. A Julio hay que leerlo, una y otra vez, como una especie de Wikipedia retrospectiva del periodismo y la comunicación en Cuba, o como la Biblia, si lo prefieren, porque no hemos tenido en la prensa de la Revolución otro genio visionario que llegó a todo antes de que ocurriera», señaló la destacada periodista y académica, que desgranó a partir de ahí múltiples frutos de la inmarchitable vigencia del maestro García Luis.

En la cuarta edición del Festival Nacional Virtual de la Prensa «Julio García Luis» participan 28 proyectos de 11 medios de prensa provinciales, de seis medios nacionales y de dos academias del país: la Universidad Central «Marta Abreu» de las Villas y la Universidad de Camagüey «Ignacio Agramonte Loynaz».

Están representadas en el evento las provincias de Villa Clara, Camagüey, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Santiago de Cuba, Guantánamo, Las Tunas, La Habana y Pinar del Río.

El festival dispone de un prestigioso jurado presidido por la Dra. C. Ana Teresa Badía e integrado además por los miembros de la presidencia no profesional de la UPEC, como ella, Lázaro Manuel Alonso y Yuris Nórido, por la Dra. C. Iraida Calzadilla y la profesora y reportera Mariana Camejo. Su labor consistirá en reconocer los cinco medios más innovadores del país, que recibirán el Premio a la Innovación «Juan Antonio Borrego».

De igual modo, el evento otorgará un premio al mejor trabajo académico en función del modelo de prensa pública.

Este Festival está concebido como un homenaje especial a la vocación transformadora del inspirador y guía de la Revolución, Fidel Castro, a diez años de publicado el texto Revolución, socialismo y periodismo, obra cumbre de Julio García Luis que se ha erigido como fundamento esencial de las transformaciones en marcha.