Para que siga siendo siempre 26

La nación cubana viene de hitos como el 10 de Octubre de 1868 y el 24 de Febrero de 1895, heredados por los actos y el espíritu de lucha que libraron a Cuba de seguir siendo desde 1898 una república neocolonial manejada por el imperialismo estadounidense. Y en ese camino, donde la insumisión emancipadora fue una constante, los sucesos del 26 de Julio de 1953 se escogieron para identificar el Día de la Rebeldía Nacional.

La consigna “Siempre es 26” no debe asociarse única o principalmente con festejos. Menos aún con una emotividad vacía de la médula fraguada por los hechos que protagonizó la vanguardia revolucionaria que se asumió como generación del centenario martiano. Sus integrantes honraron la herencia de los preparativos y el estallido de 1868, reafirmada por José Martí en 1895 para su tiempo y hacia el futuro.

El 26 de Julio de 1953 esa vanguardia intentó desencadenar la liberación de la patria, para cumplir misiones que José Martí se planteó con su proyecto revolucionario, y que su muerte en combate el 18 de mayo de 1895, y la intervención estadounidense en 1898, impidieron que se hicieran realidad. Pueden resumirse en alcanzar la independencia, darle al país un camino distinto del impuesto por la dominación extranjera —primero la española y luego la estadounidense—, y sanearlo con una profunda siembra ética. Esos replanteos, medulares, sentarían las bases para la justicia social.

La historia me absolverá plasmó las metas del nuevo proyecto revolucionario. En el núcleo de sus aspiraciones perduraron el saneamiento moral de la sociedad y la identificación con los más humildes: los pobres de la tierra —no solo de su tierra—, los llamó Martí. No cabía convertir la aspiración de una república “con todos, y para el bien de todos”, en un ideal nubáceo ajeno a quien acuñó la fundadora expresión.

Sin su verdadero espíritu, podrían repetirla cínicamente —además de los desinformados u oportunistas de cualquier tiempo, incluso hoy— defensores del statu quo neocolonial. Entre ellos estaría Ramón Grau Sanmartín, quien en 1934 creó la organización política que usurpó el nombre de la constituida por Martí: Partido Revolucionario Cubano, al que añadió, para certificar la legitimidad que su partido no tenía, el rótulo de Auténtico.

Aunque aspirase a una república para bien de todos, Martí sabía que no se podría contar para ella con el esfuerzo de todos. Precisamente en su discurso del 26 de noviembre de 1891, que se ha titulado “Con todos, y para el bien de todos”, máxima que lo informa y distingue, no aflora la quimera de una revolución que podría hacerse con todos: lo recorre el rechazo a quienes por intereses egoístas se autoexcluían de esa totalidad.

La revolución de 1895 no tendría por qué prescindir de la contribución de quienes, siendo ricos, dieran su apoyo a la patria con aportes a los fondos de la guerra, y hasta incorporándose a ella. Pero ya la causa de la independencia estaba fuera de los planes propios de los más ricos: la abrazaban principalmente los sectores más humildes.

Ajeno a hipocresías oportunistas, Martí enalteció de distintos modos la contribución que dieran todas las personas a la causa independentista; pero valoró especialmente la de los más desfavorecidos. En el mismo discurso citado sostuvo ante un auditorio que se caracterizaba por la presencia o la cercanía de trabajadores: “¡Esta es la turba obrera, el arca de nuestra alianza, el tahalí, bordado de mano de mujer, donde se ha guardado la espada de Cuba, el arenal redentor donde se edifica, y se perdona, y se prevé y se ama!”

En general, la herencia martiana se aprecia en el programa del 26 de Julio que Fidel Castro, su líder, concentró en La historia me absolverá. Aunque tampoco tenía por qué dinamitar —sino abonarla para la obra revolucionaria— la mayor unidad nacional posible, en ese alegato incluyó una definición de pueblo que desde su arranque resulta martiano. Erguido contra los representantes de la tiranía que servía a los poderosos y buscaba condenarlo, expresó claramente a qué llamaba él “pueblo si de lucha se trata”.

Tras mencionar a “los seiscientos mil cubanos que están sin trabajo deseando ganarse el pan honradamente sin tener que emigrar de su patria en busca de sustento”, siguió con otros ejemplos, pasando por los trabajadores humildes del campo y de la ciudad, “los treinta mil maestros y profesores tan abnegados, sacrificados y necesarios al destino mejor de las futuras generaciones”, “los veinte mil pequeños comerciantes abrumados de deudas”, hasta “los diez mil profesionales jóvenes: médicos, ingenieros, abogados, veterinarios, pedagogos, dentistas, farmacéuticos, periodistas, pintores, escultores” y otros “que salen de las aulas con sus títulos deseosos de lucha y llenos de esperanza para encontrarse en un callejón sin salida”.

Esbozado ese cuadro, que hoy da para meditar ante cambios profundos y frente a tercas persistencias de la realidad, y para buscar caminos por donde superarla —pero en el que no cabían los ricos o millonarios que vivían de las penurias de las masas populares—, el luchador revolucionario sometido a juicio exclamó en términos que recuerdan al Martí defensor de la turba humilde: “¡Ese es el pueblo, cuyos caminos de angustias están empedrados de engaños y falsas promesas […]!”, y al que, por tanto, “no le íbamos a decir: ‘Te vamos a dar’, sino: ‘¡Aquí tienes, lucha ahora con todas tus fuerzas para que sean tuyas la libertad y la felicidad!’”.

Tal sería la brújula de la Revolución Cubana, y lo ratificó el mismo Comandante en la víspera de la invasión mercenaria de abril de 1961. También entonces la patria necesitaba la mayor unidad posible de quienes estuvieran dispuestos a defenderla, pero el Líder no dudó en proclamar: “Compañeros obreros y campesinos, esta es la Revolución socialista y democrática de los humildes, con los humildes y para los humildes. Y por esta Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, estamos dispuestos a dar la vida”.

Para mantener esa brújula y hacerla compatible con los derechos de todo el pueblo, se requiere cumplir también otro de los mandatos implícitos, o explícitos, en el proyecto martiano y abrazado persistentemente por el Comandante: el saneamiento moral de la nación. A raíz del triunfo de 1959 el propio guía advirtió que a partir de entonces todo sería más difícil, no más fácil, y la historia —la vida— le daría la razón. En su discurso del 17 de noviembre de 2005, refiriéndose a una realidad erizada de enemigos, escollos y peligros, sentenció: “Este país puede autodestruirse por sí mismo; esta Revolución puede destruirse, los que no pueden destruirla hoy son ellos; nosotros sí, nosotros podemos destruirla, y sería culpa nuestra”.

Lo sostuvo pese a que sabía mejor que nadie los daños causados por el bloqueo imperialista. Su arsenal de conocimientos incluía lo concerniente a males que a menudo son calzados por tales daños, pero tienen también asideros propios. Sin agotar la lista posible de ellos, vale mencionar la ineficiencia administrativa, la improductividad y el burocratismo —que agravan, hasta lo insufrible, la vida cotidiana del pueblo—, y el más letal de todos: la corrupción. Objetiva o voluntariamente esa lacra es aliada de todas las demás, y cómplice factual de los afanes imperialistas por destruir al país.

Frente a semejante realidad, dos textos vienen a la memoria: uno, del José Martí revivido el 26 de Julio de 1953; otro, del Fidel Castro que preparó y dirigió los acontecimientos de esa fecha, y los que le darían continuidad. En 1894, precisamente el 24 de febrero anterior al que en 1895 relanzaría los actos heroicos de 1868, Martí pronunció un discurso de homenaje a su compañero de ideas y de lucha Fermín Valdés Domínguez, y expresó: “Las etapas de los pueblos no se cuentan por sus épocas de sometimiento infructuoso, sino por sus instantes de rebelión”.

Al rendir tributo a la gesta de 1953 en su vigésimo aniversario, el Comandante recordó el “Mensaje lírico civil” del poeta martiano y comunista Rubén Martínez Villena. Antes de sostener: “Desde aquí te decimos, Rubén: el 26 de Julio fue la carga que tú pedías”, citó estos versos:

Hace falta una carga para matar bribones,

para acabar la obra de las revoluciones,

para vengar los muertos que padecen ultraje,

para limpiar la costra tenaz del coloniaje,

para no hacer inútil, en humillante suerte,

el esfuerzo y el hambre, y la herida y la muerte;

para que la República se mantenga de sí,

para cumplir el sueño de mármol de Martí;

para que nuestros hijos no mendiguen de hinojos,

la patria que los padres le ganaron de pie…

Hoy el genocida bloqueo se ha reforzado hasta puntos extremos, y la realidad interna del país se ha hecho más compleja con medidas cuyas consecuencias están aún por ver en plenitud, lo que no autoriza a sentarse tranquilamente para ver hasta dónde llegan. El valor de la convocatoria de lucha de ambos fundadores reverdece como lanzada ahora mismo, y no admite demoras. El pueblo cubano dispone de los recursos colectivos, revolucionarios, con que encarar, desde la propia Revolución y con ella, males que, de no derrotarse —no a tiempo, sino tal vez a estas alturas con grados de retraso que urge revertir—, pueden acabar siendo mortales para la nación. Dañinos, y mucho, lo son ya.

Si en otros momentos valía convocar a una acción sin prisa pero sin pausa, ya es hora de acometerla sin pausa y con prisa, con urgencia y sabiduría. Únicamente así se rendirá el merecido homenaje a quienes a lo largo de más de un siglo han dado su sangre y su sudor para bien de la patria, y de su pueblo, y se logrará que siga siendo siempre 26.

