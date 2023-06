Solidaridad con Nancy Morejón

Carta abierta a los poetas franceses

París, 31 de mayo de 2023. La poeta cubana Nancy Morejón asumiría la presidencia de honor de esta cuadragésima edición del Mercado de la Poesía.

Tras la intervención de un opositor cubano, relevado por el Pen club, la dirección del Mercado decidió finalmente renunciar a esta presidencia, manteniendo su invitación a Nancy Morejón.

A Nancy Morejón la conocemos, para algunos desde hace muchos años. Sabemos que es una verdadera poeta, una de las grandes voces femeninas de la poesía latinoamericana. Mujer y negra, lleva años comprometida en la lucha por la paz, contra el racismo y las desigualdades sociales, raciales, de género y por la libertad de los pueblos.

¿De qué la acusa exactamente?

Haber firmado, con otros escritores residentes en Cuba, varias declaraciones de apoyo a las autoridades cubanas. De hecho, lo hizo varias veces.

Nancy Morejón nunca ha ocultado su apoyo a la revolución cubana. Tras la muerte de Fidel Castro, lo honró públicamente. Y en 2003 (declaración más controvertida) tras la ejecución de tres secuestradores, co-firmó un texto dirigido a “Amigos en la distancia”, defendiendo a “Cuba (que) se vio obligada a tomar decisiones drásticas que naturalmente no quería tener que hacer”.

No estamos afirmando que Cuba es un paraíso.

No somos ajenos a las dificultades actuales de la población de la isla, debidas en particular al mantenimiento del bloqueo de los Estados Unidos, y no somos ajenos a los dramas por los que ha atravesado la revolución cubana, pero nos negamos a aullar con la Lobos.

De hecho, el principal pecado de Nancy Morejón es haber tomado parte durante años a favor de la Revolución cubana de la que forma parte.

¿Quién la acusa?

Quien la denunció por apoyar al “régimen totalitario” fue Jacobo Machover, escritor de origen cubano.

Salió de Cuba con su familia en 1963, cuatro años después de la revolución cubana. Ha colaborado con varios periódicos franceses y es conocido por haber publicado algunos libros en los que trata de presentar al Che como un asesino fanático.

Tras el ataque con cóctel molotov a la embajada de Cuba en París en julio de 2021, reclamó públicamente su apoyo al atentado, en nombre de la organización europea Cuba Libre.

¿Qué hubiera pasado si hubiera sido la Embajada de Estados Unidos en París?… Sin duda lo habrían procesado por complicidad con el terrorismo… Pero eso es sólo la Embajada de Cuba… y ahí quedó el caso.

Ciertamente hay muchas cosas que deben corregirse en Cuba, pero la verdad nos obliga a decir que no es en las calles de La Habana donde la policía mata habitualmente a los negros, simplemente porque son negros o se demoran en cumplir.

Por nuestra parte, coincidimos en defender la libertad de expresión en todas partes, incluso en países con los que razones históricas nos hacen sentir simpatía.

Pero cuando dicen ser los defensores de los derechos humanos en el resto del mundo, deben empezar por barrer frente a su propia puerta.

¿Y cómo podemos atacar a artistas, escritores como este haciéndoles cargar con toda la responsabilidad de la política de su país?

Afortunadamente, cuando un escritor francés va al extranjero, por ejemplo a América Latina, no se le pregunta si votó por Macron y no se le culpa de la treintena de chalecos amarillos mutilados o cegados, ni de los manifestantes heridos, a veces muy graves, por el policía durante las manifestaciones contra la reforma de las pensiones.

La decisión de retirarle a Nancy Morejón la presidencia de esta edición del Mercado de la Poesía, colocada bajo el signo de Cuba, nos entristece y escandaliza.

Como poetas, escritores, hombres y mujeres de letras que vivimos en Francia, esta decisión nos duele y nos avergüenza.