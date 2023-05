Ucrania: la guerra de los relatos

El conflicto en Ucrania ha entrado en un terreno en el que la confrontación de los relatos cobra gran significación. Nunca antes como ahora, la mentira, la contradicción y el absurdo han tenido tanta vigencia. Algunas situaciones rayan en el ridículo lo que es un tema no menor habida cuenta que el relato transmitido masivamente es aceptado o no por millones de ciudadanos que a partir de él, admiten una posición en general al esbozar la forma en que, desde los principios y los valores, se asume la vida y en particular la posición que se adopta para entender y encarar este conflicto que está adquiriendo una dimensión transformadora para el planeta desde el punto de vista estructural y existencial para miles de millones de ciudadanos.

Fake News

De esta manera, instrumentos como las fake news, las afirmaciones sin prueba y las aseveraciones descontextualizadas van configurando un cuerpo de ideas que sometidas al rasero objetivo de la verdad, muestra una total simulación que persigue el objetivo de modificar la realidad a favor de los intereses de los poderosos. Hay situaciones que lindan con el ridículo sin que los causantes muestren la menor preocupación por los perniciosos efectos de sus afirmaciones. Veamos algunas de ellas:

El gobierno ucraniano ha mostrado su alborozo porque el Reino Unido le envió proyectiles con uranio empobrecido. Ahora, cuando Rusia ha destruido el 649° depósito de aviación en la ciudad de Khmelnitsky, en la región occidental de Ucrania, en el que se encontraban almacenados una parte de los misiles enviados por Londres, no solo las autoridades de Ucrania, también las de Polonia informan de un aumento de la radiación en esa región, así como en la de la vecina ciudad de Lublin en Polonia. Los medios callan al respecto. Alemania celebró la destrucción de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 mediante un ostensible acto terrorista, pero sólo semanas después las compañías de seguro alemanas Allianz y Munich Re renovaron la cobertura del gasoducto Nord Stream 1. No se trata de ser suspicaz, pero ¿cómo se puede explicar esto? Un reporte oficial de las fuerzas armadas ucranianas da a conocer que sus tropas están avanzando en Bajmut a través de una correcta defensa. Sería un aporte al arte militar, porque en la academia enseñan que, o te defiendes o atacas. Resulta difícil entenderlo para el que sabe un poquito de táctica y arte operativo. O, sencillamente habría que aceptar que es un reporte falso hecho por ignorantes. Ucrania sigue asesinando civiles en las ciudades que reivindica como propias. En la lógica ucraniana eso sería un autogenocidio. Después quieren que esos ciudadanos los reciban alborozadamente y los feliciten.

Putin

Francia ha dicho que Rusia se ha transformado en vasallo de China. El presidente Putin les ha respondido con cifras que la dependencia europea de China es muy superior a la de Rusia. Pero mientras Beijing y Moscú han acordado una asociación mutuamente beneficiosa, Europa considera a China «competidor y rival sistémico» ¿dónde está la coherencia? Las fuerzas armadas de Ucrania han informado que los misiles Patriot han derribado al hipermisil Kinzhal lanzado por Rusia. Lo cierto es que los misiles antiaéreos Patriot vuelan a 0.9 match y los kinzhal —al menos— a 5 match. ¿Cómo puede una paloma volar más rápido que un águila? Por otro lado, el gobierno ucraniano ha dicho que han derribado el 90 por ciento de los misiles lanzados por Rusia. Entonces, ¿por qué están solicitando decenas de miles de millones para la reconstrucción del país si el mismo no ha sufrido destrucción? Es muy fácil ver en Internet los mapas de incendios detectados por satélites de la NASA en territorio ucraniano que muestran decenas de ellos tras los bombardeos con misiles, drones, aviación y artillería rusa de largo alcance. Dos minutos y 14 segundos es el tiempo que demoró el Kinzhal en destruir uno de los dos sistemas Patriot que tiene Ucrania. Kiev lo desmintió, Washington lo confirmó. Ni siquiera se ponen de acuerdo para mentir. En todo caso, en poco más de dos minutos, 150 millones de dólares (costo de un sistema Patriot) de la «ayuda» de Estados Unidos, se esfumaron tras el impacto del Kinzhal que cuesta 10 millones de dólares. Creo que no es un buen negocio para Washington. Por cierto, como era de esperarse, la prensa tarifada no ha informado de esto. El colmo fue que en los ataques del 13 de mayo, los rusos lanzaron dos misiles Kinzhal y Ucrania informó que había derribado seis. Sin duda es un problema de matemática simple. Estados Unidos y Ucrania han dicho que Bajmut no tiene importancia estratégica, sólo simbólica ¿Por qué entonces se aferran a ella con «uñas y dientes» a pesar de los miles de muertos y heridos que ha habido en lo que se ha dado en denominar la «picadora de carne» de Bajmut?

Tropas militares de ucrania muertas

El gobierno de Ucrania ha informado oficialmente que «sólo» ha tenido 15 mil muertos desde el inicio de la Operación Militar Especial de Rusia. ¿Por qué entonces organizan un partido de futbol para homenajear a los 300 mil caídos? El presidente Joe Biden ha anunciado que en la reunión Cumbre del G-7 que se realizará en la ciudad japonesa de Hiroshima solicitará a sus pares el veto «casi total» a las exportaciones rusas. El mismo día, los medios de comunicación informan que Estados Unidos había comprado uranio enriquecido a Rusia por valor de mil millones de dólares. No parece muy congruente. Los voceros occidentales se ufanan diciendo que la economía rusa ha colapsado. Pero la Comisión Europea ha anunciado un crecimiento del PIB en 2023 de 1,4 por ciento para Estados Unidos, uno por ciento para la Unión Europea y una caída de 0,9 por ciento para Rusia (habían «calculado» 3,2 por ciento) y de 30,4 por ciento para Ucrania. Todo ello a pesar de diez rondas y casi 1 700 sanciones contra Rusia. En el 2024, se proyecta el uno por ciento de crecimiento para Estados Unidos y para Rusia 1,3 por ciento. O sea que el sancionado va a crecer más que el sancionador. De Ucrania ni se habla. El Reino Unido ha dicho que va a entrenar pilotos ucranianos para volar el caza polivalente estadounidense F-16. Sin embargo, han informado que no van a entregar los aviones a Ucrania. Es decir, van a entrenar pilotos para un avión que Ucrania no va a tener. De todas maneras John Venable, un piloto con 25 años de experiencia en la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha comentado que él «no intentaría volar los F-16 en Ucrania porque la aeronave no tiene capacidad para superar los sistemas de defensa antiaérea de Rusia». Es de suponer que en Londres lo escucharon. Tal vez, esa sea la razón por la que no van a entregar los aviones. Lo del entrenamiento de pilotos es sólo para la opinión pública… y para los incautos. En una rueda de prensa, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, dio a conocer que su organización ha proporcionado 230 tanques a Ucrania (recordar que ofreció 350, entre ellos los 54 de España que resultaron chatarra por lo que solo pudieron entregar seis). También dijo que habían provisto 1 550 vehículos blindados y que eso correspondía al 98 por ciento acordado. Nuevo problema de matemáticas: 230 no es el 98 por ciento de 350 en ningún lugar del mundo. También dijo Stoltenberg que la OTAN había preparado nueve brigadas ucranianas, y que estas eran suficientes para la famosa contraofensiva que prepara la OTAN. Ucrania tiene en total entre 20 y 23 brigadas, cada una con entre tres mil y cinco mil combatientes. Es decir que como mínimo Ucrania tiene 60 mil y como máximo 110 mil soldados aptos. Pero tiene que dedicar entre nueve y 10 brigadas para la protección de Kiev, Járkov, además de otras ciudades y objetivos estratégicos. Es decir, sólo dispondrán de entre 11 y 12 para la contraofensiva. Así mismo, según Stoltenberg, han entregado 1 550 vehículos blindados de transporte de tropas. De ellos, Rusia ya ha destruido 150. Quedan 1 400 pero deben dejar unos 600 para la protección de las principales ciudades y la retaguardia. Total: disponen solo de 800 para la contraofensiva. Suponer que con 12 brigadas, 230 tanques, 800 vehículos blindados y casi nada de aviación ni de marina de guerra los va a llevar a una contraofensiva victoriosa contra Rusia no deja de ser un sueño. Por eso la retrasan. Saben que no la pueden realizar y si la hacen, no será victoriosa y va a fracasar.

Christopher Cavoli

El general Christopher Cavoli, comandante general del Ejército de los Estados Unidos en Europa y África; el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken; el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel entre otros, han dicho que con el apoyo logístico y en armamento proporcionado a Ucrania, sus fuerzas armadas pueden iniciar la contraofensiva contra Rusia. Una vez más, ¿por qué no lo hacen? El relato ahora es que hacen falta los F-16 y que su posesión hará que el conflicto cambie su curso en favor de Ucrania. Eso ya lo escuchamos, también iba a cambiar el curso de la guerra con la llegada de los Himars, después de los Patriot y posteriormente de los tanques Leopard. Nada de eso ha ocurrido. ¿Hasta cuándo van a seguir mintiendo y engañando con «espejitos de colores»? Josep Borrell, el inefable Josep Borrell dijo el 26 de agosto de 2022 que Rusia ya había perdido la guerra. Curiosamente volvió a decir exactamente lo mismo el pasado 11 de mayo, nueve meses después. ¿Será que se quedó pegado en el tiempo? ¿O que vive en otro mundo? Eso tratando de suponer que la idiotez no lo está obnubilando.

Después de haber perdido 413 aviones, 230 helicópteros, 3 901 drones, 421 sistemas de misiles antiaéreos, 8 904 tanques y vehículos blindados de combate, 1 095 lanzacohetes múltiples autopropulsados, 4 688 piezas de artillería y 9 843 automóviles militares especiales, además de 300 mil soldados y 125 mil km2 de territorio, ¿es posible decir que Ucrania ganó la guerra?

¿No será que se están preparando para la derrota o, en el mejor de los casos para una negociación forzada? Berlín 1945, Saigón 1975, Kabul 2021 y también Núremberg 1946 están en el recuerdo.

Foto de portada: Nube radiactiva alerta a Europa tras destrucción de armas en Ucrania. El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev, advirtió sobre la formación de este riesgo a raíz de las armas con uranio empobrecido.