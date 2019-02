Por Jorge Luis Delgado Felipe

La Unión de Periodistas de Cuba, los trabajadores de la Casa de la Prensa, de la Agencia Cubana de Noticias, los corresponsales nacionales acreditados y los periodistas jubilados de la provincia de Ciego de Ávila rechazamos la injerencia de los gobiernos de diversos países que siguiendo las ordenanzas de Estados Unidos cercan a la hermana nación venezolana para justificar una invasión militar disfrazada de intervención humanitaria.

En la mañana de este martes periodistas y otros trabajadores de la prensa firmaron el documento Manos fuera de Venezuela, como muestra del rechazo internacional hacia los tambores de guerra que alientan una conflagración en la sureña nación, auspiciada por Trump y su camarilla belicista.

Iván Paz Nogueira corresponsal de Radio Reloj dijo: Vemos con mucha preocupación la escalada agresiva e injerencista del Imperio, ojala no se decidan a atacar a Venezuela porque habría decenas de miles de personas inocentes muertas y sería enorme el costo humano, social, económico y ecológico. Magalys Zamora Morejón corresponsal jefa de la ACN en esta provincia afirmó: todas las voces, todas digan No a la guerra, que se escuche en todo el planeta; las bombas y los misiles no llevan nombre, seria incalculable el costo en vidas y la destrucción de otro hermoso país.

Ante la extrema situación provocada por la ansias de apoderarse de los recursos naturales de la tierra de Bolívar y Chávez, la prensa avileña rechaza enérgicamente la postura guerrerista e intervencionista del gobierno de los Estados Unidos y manifestamos el total respaldo a la gestión del legítimo gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y su presidente Nicolás Maduro Moros.