Arturo Infante: hacer una historia universal con referentes muy locales

Por: María Lucía Expósito

Si de viajes se trata, la aventura a la que hace referencia esta película es mucho más que una misión intergaláctica al planeta Gryok. El viaje extraordinario de Celeste García es una comedia repleta de situaciones surrealistas que reflejan los intereses y las preocupaciones de la sociedad cubana contemporánea.

Celeste, antigua profesora de primaria que trabaja como guía turística para niños en el Planetario de La Habana, se ha pasado los últimos años de su vida trabajando al servicio de la investigación del mundo espacial. Sin embargo, nunca se había preguntado sobre la existencia alienígena hasta la llegada de un mensaje de su vecina desaparecida.

El filme, producido por la compañía cubana Producciones de la 5ta Avenida y las alemanas FassB Films y Match Factory Productions, es la ópera prima del cineasta Arturo Infante. A raíz de su presentación en Cuba durante el Festival de Cine, el director compartió experiencias sobre su primer largometraje de ficción.

¿Qué desafíos se imponen al mezclar en un filme ciencia ficción y comedia?

El cine de ciencia ficción, tiene códigos muy específicos que se han ido formando a través del tiempo, gracias a películas que han marcado pauta, a la influencia de la literatura, o el comic etc. Tomar estos códigos y tratar de aterrizarlos en la realidad cubana, es el origen de este guion. El reto era hacer una historia muy cubana, pero que a la vez funcionara con códigos universales reconocibles por cualquier espectador.

¿De qué referentes o historias vivenciales por así decirlo se nutrió Ud. para concebir la trama?

Uno siempre queda marcado por el cine que ve en la infancia. En los 80 vi mucho cine fantástico norteamericano, que se exhibía en los cines. ET, Cocoon, Los Gremlins, -por nombrar algunas- fueron películas que contribuyeron a mi gusto por el cine de género. Y por otro lado, soy un observador de la realidad cubana, que siempre ha estado presente en mis cortometrajes anteriores. (Utopía, Gozar Comer Partir, Comité 666) Supongo que esta película es la mezcla orgánica de estos dos elementos anteriores.

Amén del viaje intergaláctico y las peripecias narradas en esta secuencia ¿cuál es en sí el mensaje que quiere transmitir esta cinta?

La película habla sobre las segundas oportunidades en la vida. Nunca es tarde para comenzar de nuevo, sobre todo si se siente que no estamos viviendo la vida que merecemos. Que sepamos, no hay otra, así que en esta debemos intentarlo. A veces se requiere un valor extraordinario para romper con todo, y dar este “salto al vacío”, pero creo que a la larga merece la pena. Y es precisamente lo que hace la protagonista de la historia.

¿Por qué hacer su primer largometraje desde una perspectiva femenina?

La protagonista es una mujer, y toda la historia esta vista a través de sus ojos. El viaje extraordinario del título es realmente el que realiza hacia el interior, recordando lo que ha sido su vida hasta ese momento. Y el hecho de ser mujer, por supuesto, ha determinado su experiencia vital.

Es cierto que a la hora de escribir e imaginar historias, tengo cierta afinidad natural por los personajes femeninos. Pero creo que la historia al final habla sobre la búsqueda de la felicidad, que es un derecho, un sueño y una obsesión de todos los seres humanos por igual.

El viaje extraordinario de Celeste García

Cartel del filme

¿Cómo fue el proceso de producción de esta cinta, dado que en este caso se recrean escenas como la misión espacial?

Pusimos especial cuidado en las escenas donde intervienen efectos visuales. El coordinador fue Víctor López, junto a su equipo, y realmente pienso que hicieron un excelente trabajo.

Yo nunca había tenido una experiencia de ese tipo, y al principio estaba algo preocupado, Pero Víctor estuvo presente en el rodaje, asegurándose que todo se filmara de la manera indicada, para luego en la postproducción lograr lo que queríamos. Fue uno de los procesos de aprendizaje mas interesantes que me ha dejado esta película.

Y realmente en todos los festivales donde la he presentado, cuando al final hay una sesión de preguntas, alguien del público siempre se refiere a la calidad de estas secuencias, y quiere saber si las hicimos en Cuba

Cómo fue el proceso de selección de los actores y luego la interacción con figuras de la talla de María Isabel Díaz, Omar Franco, Néstor Jiménez.

Mi reto principal en el casting era encontrar a Celeste, pues todo el peso de la historia recae sobre ella. Y en ese sentido, escoger a María Isabel, y que ella estuviese disponible, y le gustase el proyecto, creo que ha sido el mayor logro, y del cual me siento más orgulloso. El trabajo con ella fue muy estimulante, pues es una actriz muy estudiosa y al mismo tiempo intuitiva.

Hay un gran número de personajes, con roles mas pequeños dentro de la historia, interpretados por actores de gran calidad. El reto era lograr que todos estuviesen un mismo “tono”. Cada actor es diferente en su forma de concebir un personaje, y uno como director debe encontrar la forma mas efectiva de comunicarte con ellos. Es un trabajo colectivo, donde a veces las propuestas de los actores te hacen mirar el personaje de otra forma.

Luego de haberse presentado en el Festival de Cine de Toronto ¿Cuáles son las expectativas del equipo de El viaje… y las suyas propias respecto al estreno en Cuba de la película?

El público cubano es el público natural de la película. Es el público que uno tiene en mente desde el momento mismo de escribir. Con esto no quiero decir que en otros países no funcione, porque no ha sido así. Se recibe quizás de otra forma. Siempre ha habido una reacción positiva por parte del público, muy cercana a la que yo hubiese esperado. Y también mi intención era hacer una historia universal, aún cuando tiene referentes muy concretos y locales. Es precisamente ese tipo de referentes, que el público cubano va a poder reconocer.

(Tomado de habanafilmfestival.com)