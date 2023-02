La tropa de Mayabeque en una parcela del metaverso

“El concepto de libertad de prensa se ha trasladado hacia el proyecto de Ley de Comunicación porque esa norma establece que los medios deben formar parte de los mecanismos de la rendición de cuentas de las instituciones públicas a los ciudadanos”.

Por tanto, de acuerdo con el presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo Bello, durante la asamblea XI Congreso en Mayabeque, “no cometemos un pecado al incorporar el concepto” desde una lógica socialista, ante lo cual es imprescindible el pensamiento de Julio García Luis quien entendió a la libertad de prensa como “el derecho de la sociedad organizada a tener medios de comunicación”.

A Wilber Pastrana Pereira, director de Radio Mayabeque, le parece que ya no es suficiente tener el poder sobre un medio de prensa. Se trata – explicó – de entender ¿en qué momento estamos? ¿qué podemos hacer con lo que hoy tenemos? y ¿a qué prensa se aspira?

“Quiero una prensa que no sea ingenua – agregó – que no luche espacios, que se los gane con respeto y ética; que los directivos la tengan en cuenta porque los periodistas se hagan sentir; que sea incómoda; que no sea de redacción, ni de oficina, sino de calle”.

Si algo distinguió a la asamblea de este miércoles fue el diálogo producido por constantes “provocaciones” discursivas entre los participantes. De ahí que cuando Yuliet Romero Guerra, directora de Radio Jaruco, citó un texto de Cubaperiodistas sobre la urgencia de que los medios sean un reflejo colorido y plural de la sociedad y no un repositorio de contenidos; el presidente de la UPEC destacó que ya la prensa no es la única capaz de construir las jerarquías culturales.

Y cuando la periodista Dalia Reyes, de Radio Camoa dijo que la capacitación tecnológica es básica para el trabajo cotidiano; Ronquillo Bello volvió a intervenir, esta vez para recordar que, en la construcción del nuevo modelo de prensa pública al que se aspira, “la gestión tecnológica y de innovación” junto a las transformaciones editoriales, económicas y de relación con las instituciones, son los pilares para el esperado cambio.

No se ha podido completar la inserción de la prensa cubana en la era digital y ya el mundo está en la era del metaverso, agregó el presidente de la organización. Ahora, conseguir, al menos, una parcela en esa ciberealidad debe tener en cuenta algunos de los planteamientos del periodista Andrés Machado Conte.

Así – enfatizó – “tenemos que salvar lo que nos reclamó Félix Varela: la capacidad de pensar”. Y eso ante un mundo donde el mayor debate – recordó – gira en torno a una canción que no resiste un mínimo análisis morfológico de su letra.

“Debemos – aseguró – salvarnos como pueblo y salvar nuestra cubanía, como la mejor forma de no traicionar nuestro legado patriótico, histórico y cultural”.

Quizás, en ese intento de salvar (nos) quepan las crónicas más locales en las que confía Reinaldo Fuentes, de Radio Camoa; el agradecimiento a la emisora Radio Jaruco que Anelis Díaz no puede obviar, “porque ha sido una escuela de profesionalismo y ética”; la fraternidad entre los medios de la que habla Yaíma Fuentes, porque se ha tejido entre todos y todas; el recuerdo de Andy Duardo Martín, fallecido por las secuelas de la COVID-19 y la esperanza que permea las palabras de Elvis Gil, el nuevo presidente de la UPEC en la provincia, quien, desde hace un año, lidera a la organización y le llama tropa a toda su gente. Son buenos indicios.