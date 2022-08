Radio Cubana: un siglo de magia convertida en sonidos

Si tuviéramos que hacer el cuento de la radio tal vez un buen inicio sería:

“Érase una vez la magia convertida en sonidos…”

Y es que la radio es eso, es la ilusión compartida, la palabra viajera, la sonoridad de los recuerdos, la sempiterna compañía, la información precisa, la chispa que despierta la llama eterna de la imaginación.

Desandar los caminos de la radio cubana en el año de su centenario es, sin lugar a dudas, ir al encuentro de grandes voces, de sentimientos compartidos, de momentos inolvidables. Y es que, tal parece, que la radio siempre ha estado ahí, junto a su gente.

Escucha y descarga desde nuestro Canal iVoox la crónica por el centenario de la radio cubana.

A cien años de aquella transmisión pionera, cuando por primera vez el sonido surcó el cielo de Cuba, la radio vive y vive porque su gente, los radialistas, trabajan sin descanso para que la voz de un país no caiga en el olvido; para que la memoria sonora de una nación no se pierda en la fugacidad del éter; para que el sueño de varios, la alegría de muchos, la compañía de cientos, la realidad de miles, el sentir de millones no queden relegados al silencio.

Justo en el día de su centenario, la radio cubana es más que un sonido para ver es un sonido para sentir, un sonido para amar, un sonido para soñar, un sonido para vivir…

(Tomado de Radio Rebelde)