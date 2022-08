Facebook gana millones de dólares con desinformación sobre el aborto

Nuevos datos de Media Matters revelan que Facebook ha obtenido decenas de miles de dólares en ingresos de organizaciones antiaborto que publican anuncios con información errónea sobre procedimientos de aborto con medicamentos y la llamada “reversión de la píldora abortiva”, a pesar de las políticas publicitarias de la plataforma contra la información errónea sobre la salud.

En junio, la Corte Suprema anuló Roe v. Wade poniendo fin al derecho constitucional al aborto. Conscientes de las consecuencias de la decisión y del aumento en la demanda de abortos con medicamentos, tanto el presidente Joe Biden como el fiscal general Merrick Garland prometieron defender el acceso a las píldoras abortivas, incluso en los Estados que se están moviendo para prohibir los medicamentos aprobados por el gobierno federal .

Durante años, los activistas contra el aborto han difundido mentiras sobre las píldoras abortivas, alegando falsamente que existe un procedimiento seguro y efectivo para “revertir” los abortos con medicamentos al inundar el cuerpo con progesterona, la hormona que promueve el crecimiento fetal.

En 2019, la Asociación Médica Estadounidense describió estos métodos como experimentales y poco éticos. Ese mismo año, un estudio diseñado para investigar la “reversión de la píldora abortiva” se terminó abruptamente debido a problemas de seguridad después de que varios participantes fueran hospitalizados. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos escribe que “las afirmaciones sobre el tratamiento de ‘reversión’ del aborto no se basan en la ciencia y no cumplen con los estándares clínicos”, y señaló que están diseñadas “para causar confusión y perpetuar el estigma, y ​​para llevar a las mujeres a este enfoque médico no probado” que “comprometerá a la paciente, su cuidado y seguridad.”

Facebook asegura prohibir los anuncios que hacen afirmaciones de salud “engañosas”, pero la plataforma aparentemente permite a los usuarios violar esta política al difundir información errónea sobre abortos con medicamentos al compartir supuestos recursos educativos , elogiar a los médicos y centros de embarazo por “salvar bebés” con el proceso y afirman falsamente que la “reversión de la píldora abortiva” ha salvado hasta “ 3,000 vidas ”, además de contar historias sobre personas que la buscaron.

Las organizaciones contra el aborto también han aprovechado al máximo Facebook como motor publicitario, gastando decenas de miles de dólares para dirigirse a los usuarios con información errónea relacionada con las píldoras abortivas y la “reversión de la píldora abortiva”.

En un nuevo informe, The Markup descubrió que los usuarios de Facebook en su panel nacional recibieron 17 anuncios de este tipo de dos grupos antiaborto, Live Action y Heartbeat International, entre octubre de 2021 y marzo de 2022. Esto incluía un anuncio del grupo antiaborto Live Acción que decía: “En el primer día, se determina el ADN, el género, el origen étnico, el color del cabello y el color de los ojos del bebé. Este es el desarrollo humano en las primeras 10 semanas de vida. ¿Sabías que es posible revertir la píldora abortiva? Según The Markup, el anuncio estaba “dirigido a las mujeres que Meta había marcado como interesadas en el ’embarazo’ y la ‘maternidad'”.

Usando la biblioteca de anuncios de Facebook , Media Matters descubrió que Live Action publicó al menos 22 anuncios con el mismo texto en 2021. La organización pagó a Facebook al menos $ 22,000 por los anuncios, que obtuvieron más de 5.5 millones de impresiones antes de que todos menos uno fueran eliminados por Facebook después de informar en septiembre de 2021 .

Incluso después de que Facebook se enteró de los anuncios de Live Action sobre la “reversión de la píldora abortiva”, permitió que la organización publicara anuncios similares contando la historia de Shashana, quien, según la organización, usó la “Línea directa de reversión de la píldora abortiva”. Media Matters descubrió que Live Action pagó a Facebook aproximadamente $10,000 por estos dos anuncios, publicados en octubre y noviembre y obtuvieron más de 2 millones de impresiones.

Live Action también ha impulsado información errónea relacionada con las píldoras abortivas desde que Politico publicó un borrador de opinión para Dobbs el 2 de mayo. De hecho, hay al menos nueve anuncios de este tipo que se crearon desde entonces, lo que le valió a Facebook al menos $ 2,000. Los anuncios fueron vistos más de 545.000 veces.

Con información de MediaMatters

Foto de portada: Tomada de The New York Times