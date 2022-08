Espionaje internacional: objetivo Cuba

A pesar de los perfilamientos y seguimientos los agentes colombianos no consiguieron pruebas que demostraran que Cuba estuviera haciendo operaciones de espionaje. Por el contrario, los informes sugieren, a través del lenguaje de la Guerra Fría, que las razones para continuar con el espionaje a los diplomáticos cubanos son políticas. Por ejemplo, se tildaba como algo peligroso para la estabilidad de Colombia y América Latina la divulgación del comunismo y las organizaciones sociales fueron señaladas de ser adoctrinadoras de lo que denominaron “ideología castrista”. Esto, a pesar de que la Ley de Inteligencia 1621 de 2013 prohíbe realizar inteligencia por “razones de género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, pertenencia a una organización sindical, social o de derechos humanos, o para promover los intereses de cualquier partido o movimiento político o afectar los derechos y garantías de los partidos políticos de oposición”.

Después de cinco años del inicio de las operaciones contra el objetivo “Charlie” fue expulsado, sin explicaciones concretas por parte de la Cancillería de Colombia, Omar García Lazo, segundo jefe de la misión cubana. En mayo de 2021, la Cancillería declaró a Lazo persona non grata porque supuestamente “estaba desarrollando en el país actividades incompatibles con lo previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”, incluso, fue presentado en los medios de comunicación como un espía cubano. Sin embargo, en los más de mil archivos obtenidos por la revista RAYA no aparecen pruebas que indiquen que Lazo hubiese estado desarrollando actividades ilegales en territorio colombiano. De hecho, no existe una orden judicial que amparara el espionaje minucioso a él y a su familia .