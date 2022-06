Juanita de 15, a los 80

No me retiro, me dice en el alborozo de la celebración de sus 80, cuando empezó a llamar desde los más pequeños del edificio, donde vive desde que era un humildísimo solar de vecinos, hasta las que le emulan en edad y hasta en espíritu y llenan de canto el festejo.

Los Pepe Alejandro que la idolatran tanto como la “joden”, esa manera queridísima de joder de los cubanos, le achacan más años que a Matusalén desde los tiempos en que desembarqué en JR y ya Juana dirigía el equipo Internacional de la publicación, donde había llegado con la estela de respeto y de cariño que la convertían en uno de las esmeraldas del gremio.

Su vida, amorosa y tierna con su familia pequeña y sus amigos más íntimos, ha sido también para la causa de Cuba y la de sus colegas. No hay pelea de ambos en las que ella no ocupara de las primeras y las más honradas y justas posiciones.

Ello la hizo un nombre especial y un referente ético y humano entre las firmas del periodismo revolucionario y le ganó prestigio para que sus compañeros sentiéramos siempre que podíamos contar con ella para nuestra repesentación. Por ello ha estado en casi todos nuestros órganos electivos.

Todos los demonios contra su pueblo la encontraron de frente. También los que nunca entendieron a fondo la misión más honda del periodismo y los periodistas en tiempos de Revolución.

Cubanísima, de las cubanías pasadas por la decencia, el servicio y el decoro, y por la alegría más sabrosa y salpicona, no pocas veces pasada por los bailes y los rones.

Así llega a las ocho décadas como la adolescente que tiene todo el tiempo y los sueños del mundo por conquistar. Juana tiene en realidad la edad terca y reluciente de su espíritu. Un beso grande. Felices de tenerte.