Entrega la Upec premios 26 de Julio a Cubadebate

Los premios del Concurso Nacional de Periodismo 26 de Julio fueron entregados, este miércoles, a los periodistas de Cubadebate reconocidos con la distinción desde julio pasado.

Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), junto a Ariel Terrero, vicepresidente de la organización y a Annel Martínez, especialista de la vicepresidencia de Superación, avalaron la integralidad del medio y la preparación profesional de sus periodistas al obtener, año tras año, resultados destacados en las diferentes categorías del evento.

En la edición de 2021, Cubadebate obtuvo los premios de diseño en la web; artículo, entrevista y testimonio en la modalidad hipermedial, así como los Premios Especiales COVID-19 en Fotografía e Hipermedia.

Mientras, el grupo de fotógrafos del multimedio, se alzó con el premio Fernando Chenard Piña al mejor colectivo de fotorreporteros “por las obras presentadas, su calidad, variedad y resultados”.

Periodistas y obras reconocidas

Premios:

Hipermedia (Artículo): La importancia de llamarse Soberana, de Randy Alonso Falcón.

Hipermedia (Entrevista): Frank Camilo Morejón: Me despido sin haber querido, pero no me voy del todo, de Angélica Arce Montero.

Hipermedia: (Testimonio): Mavi Susel o la historia de ser solo mujer, de Dinella García Acosta.

Hipermedia (Premio Especial Covid-19): Dossier hipermedial vacunas cubanas covid 19, del Equipo Editorial de Cubadebate

Fotografía (Premio Especial Covid-19): Abel Padrón (CD)-Obra: Ensayo de intervención con el candidato vacunal Soberana 02 al personal de la salud.

Premio Fernando Chenard Piña al mejor colectivo de fotorreporteros por las obras presentadas, su calidad, variedad y resultados al equipo de Cubadebate.

Diseño web: Carteles de Rogelio Carmenate.

Televisión (Premio Especial Covid-19): Programa Mesa Redonda

Menciones:

Prensa Impresa (Comentario): Entre heroínas y machos alfa, estereotipos en pantalla, de Ania Terrero.

Prensa Impresa (Artículo): El multimillonario financiamiento a la industria anticubana de Trump, de Randy Alonso.

Hipermedia (Cobertura en redes sociales): Cobertura en redes sociales enfrentamiento a la COVID-19 y proceso de vacunación. Equipos Editorial, Audiovisual y de Gestión de Redes Sociales.

Hipermedia (Dossier): Serie Cuba en datos, de Cubadebate, equipo integrado por Edilberto Carmona Tamayo, Lisandra Fariñas, Oscar Figueredo Reinaldo, Lisset Izquierdo Ferrer, Ana Álvarez Guerrero y Andy Jorge Blanco.

Hipermedia (Reportaje): Tiendas virtuales en Cuba: ¿Dónde está “mi envío” ?, de Oscar Figueredo, Lisandra Romeo y equipo de Cubadebate.

Fotografía: Ismael F. González (CD)-Obra: Fotos diferentes, en un año de pandemia

Fotorreportaje: Rene Pérez Massola (Alma Mater)-Obra: Habanos, los hijos de la vega.

Imagen de portada: Dinella García Acosta, Annel Martínez y Ricardo Ronquillo Bello. Foto: Ismael F. González