A Fidel le encantaba saber cómo pensábamos

A propósito de los 95 años del natalicio del Comandante en Jefe, la videoconferencia “Fidel, Periodismo y Revolución”, realizada desde la sede de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), fue uno de los homenajes de la organización al líder revolucionario, así como espacio de debate sobre sus ideas con relación a la prensa.

La periodista villaclareña Minoska Cadalso, contó su experiencia como parte del equipo de prensa que lo acompañó en una gira por Vietnam y China.

“Fue muy interesante. Fuimos, incluso, hasta el lugar donde descansan los restos de Ho Chi Min. Él estaba pendiente a todo. Se preocupaba hasta de que comiéramos”.

Minoska también recuerda su presencia, junto al pueblo de la provincia, en momentos de desastres naturales. “Aquí en Villa Clara Fidel estuvo en tiempos de tormentas tropicales, inundaciones o huracanes. Por ejemplo, visitó Corralillo en e2002, después del ciclón Michel. Eran sobre las 6 de la tarde y en el municipio no había electricidad. Cuando la gente lo vio aparecer se emocionó mucho, como pasaba en toda Cuba cuando llegaba Fidel. Él dijo que no quedarían desamparados y así fue”.

El escritor y periodista José Antonio Fulgueiras rememora una historia curiosa que le ocurrió con l el líder histórico de la Revolución “En aquel momento yo era el presidente de la Upec en Villa Clara y trabajaba en el periódico Vanguardia. Varios periodistas fuimos hasta Caibarién a visitar el pedraplén que recién se inauguraba. Y ahí se apareció Fidel.

Yo había leído que en el ’47 él intentó cruzar la Bahía de Nipe a nado, pero no pudo y lo recogió un pescador, así que le pregunté: —Comandante, ¿Cómo fue el día ese en que usted se estaba ahogando? “Fidel me miró muy serio y me dijo: ‘¿Ahogándome yo?’ Los demás periodistas empezaron a preguntarle otras cosas, pero él no me quitaba la vista de encima. Cuando terminó la actividad vino hacia donde yo estaba y me dijo:

‘Es verdad que un barco me recogió… pero yo hubiera podido llegar a la orilla’.

Para Yoerky Sánchez, director del periódico Juventud Rebelde, , rememoró su primer encuentro con Fidel, cuando aún no estudiaba periodismo y era un joven poeta: “Fue en uno de los actos en la Tribuna Antiimperialista. Él me preguntó qué yo quería estudiar y le respondí: periodismo.

—Tú me vas a escribir tus crónicas en versos, ¿no?, bromeó.

—¿Cómo Narcisazo?

—¿No será Garcilaso?

“Yo le expliqué que Narcisazo era un poeta periodista. Así que él me dijo que escribiera mis crónicas en verso como los dos, porque él no perdía ni jugando”.

Bolivia Tamara Cruz, presidenta de la Upec en Villa Clara, comentó sobre cuán importante fue Fidel para ella. Recordó estar presente en su última aparición pública, en 2016, tras el 7mo. Congreso del Partido.

Irma Cáceres, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, y una de las panelistas, narró algunos de sus encuentros con el Comandante durante su estancia en África como corresponsal de Prensa Latina.

“Llegué a Argelia en el año 72. Era uno de los primeros viajes de Fidel por África. Me presentaron ante él como periodista de PL y le dijeron que yo había estado en Etiopía. Él me preguntó si había visto a Haile Selassie, hablamos del broche de piedras preciosas que este solía usar y cuánto creía que valía. Yo le dije que tal vez 6 millones. A lo que me respondió:

—‘¿Tú sabes cuantas cosas hubiera hecho en Cuba con ese dinero?’

Irma narró asimismo cómo fue el gran estratega de la operación para liberar al continente africano en el ‘76, lo que resultó en la destrucción de la Apartheid y la independencia de varios países. Contó, además, que Fidel creía fervientemente en el poder de la comunicación. “No había que ir a buscarlo, él buscaba a los periodistas. A Fidel le encantaba saber cómo pensábamos.”