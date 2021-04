El Mapa de la Comunicación de la prensa cubana, una herramienta de futuro

Transcripción de la videoconferencia en la que se presentó el Mapa de la Comunicación de la Prensa Cubana, realizada el 12 de marzo de 2021 desde la sede de la Unión de Periodistas de Cuba como parte de las actividades por la Jornada de la Prensa.

Rosa M. Elizalde: Muy buenos días, hoy tendremos una presentación muy especial para todos nosotros. Vamos a inaugurar la versión beta de un proyecto soñado desde hace mucho tiempo, el Mapa de la Comunicación de la Prensa Cubana. Se trata de una herramienta informática, que nos va a permitir gestionar la información sobre nuestros afiliados en una base de datos común y, a la par, hacer correlaciones con otras informaciones del sistema de prensa y de comunicación del país para la toma de decisiones de la UPEC.

Este es un sueño de hace años. Antonio Moltó, nuestro presidente fallecido en 2017, estimuló una serie de investigaciones en la Unión de Periodistas de Cuba en un momento de reconfiguración del sistema mediático nacional y por el rol que ya tenía en la primera década de los años 2000 el ecosistema digital. Ahí nos dimos cuenta de la dispersión de la información y de la ausencia de un sistema que no permitía ver el universo mediático nacional.

Tenemos hoy aquí al equipo que ha venido trabajando en esta plataforma junto con los compañeros del Departamento de Organización, que dirige Juan Carlos Ramírez Eras, y del Departamento de Informática de la UPEC, encabezado por Aibys González. A mi lado se encuentra la joven y talentosa profesional del periódico Granma, Yisell Rodríguez Milán y, desde Santiago de Cuba, otro joven, Mariano Arturo Ochoa, de nuestro grupo informático.

Me gustaría que él iniciara esta presentación, porque ha estado trabajando directamente en la calibración de la herramienta e introduciendo los datos.

Mariano Ochoa: Hola Rosa, buenos días. Primero, dar las gracias por la oportunidad de comentar estos aportes que está haciendo el periodismo en Cuba. Y tú decías algo muy importante, que este Mapa de la Comunicación es un sueño de hace tiempo, y entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué ahora? Y es que justamente la UPEC ha creado capacidades para ello. No puedes poner un sistema que no va a tener un respaldo para operarlo. Entonces estamos hablando de capacidades que se han creado en las provincias para manejar el sistema, provincias con una conectividad un poco más aceptable.

Estamos hablando de capacidades gestionadas por la Unión de Periodistas de Cuba que no solamente se limitan a los servicios de navegación en internet y correo electrónico, sino también a una extensión de las posibilidades de acceso. Contar con servidores de alta potencia ha permitido poner en marcha un sistema de videoconferencias de la organización, la recién inaugurada aula virtual y ahora el Mapa de la Prensa. También estamos pensando en una nube para nuestros ficheros, para tener la seguridad de los datos.

El Mapa de la Prensa, desde esta fase que se está iniciando hoy, va a permitir escalar a otros servicios. Además de ayudar a la toma de decisiones en la organización, va a facilitar procesos de comunicación en materia informática y tendrá una repercusión muy positiva en procesos internos de la Upec.

Rosa M. Elizalde: Le paso la palabra a Yisell Rodríguez Milán, nuestra líder del proyecto, que ha hecho realmente un trabajo fabuloso.

Yisell Rodríguez: Buenos días a todos. Voy a comentarles primero sobre la historia del Mapa. La idea original es de Rosa Miriam, en el año 2018. La propuesta, incluso, se manejó durante el Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, y en medio del 2020, convulso con la pandemia de la COVIV-19, terminamos de desarrollar la herramienta, que es una gran base de datos que posibilitará a periodistas y estudiosos la obtención de información esencial de la Unión de Periodistas de Cuba y también del sistema de medios públicos del país.

La herramienta tributará al análisis y a las investigaciones sobre la prensa y la comunicación en Cuba, agilizará procesos básicos de la organización como el ingreso de los afiliados a sus filas, y ampliará la información histórica existente sobre sus miembros y sobre nuestros medios de prensa.

Acá les traigo una muestra del diseño de la herramienta, que ya está en uso ahora mismo en la Unión de Periodistas de Cuba y su sistema.

Como pueden observar, la organización cuenta con más de 4 mil afiliados y más de 230 medios de comunicación que integran ya nuestra base de datos, con una información histórica que teníamos disponible y que ahora estamos trabajando. En la herramienta anterior, que usábamos para contabilizar esta información, no se podían filtrar los datos de manera que se pudieran realizar análisis sobre la gran muestra con que cuenta nuestra organización y nuestro país.

Aquí [en el home de la herramienta] pueden verse ejemplos: por cientos de la cantidad de periodistas por tipo de medios (prensa escrita, digital, radial, televisiva, de agencia…) o según el alcance nacional o provincial de los mismos, entre otras muchas categorías de filtrado como la cantidad de jubilados en el país, en qué territorios se encuentran los mayores porcientos, y si están activos o no.

La herramienta fue desarrollada con un lenguaje de programación PHP, el Framework Laravel, con una base de datos MYSQL, y en un ambiente web y escalable. Ahora mismo se encuentra en plena fase de desarrollo, pues la instalamos a finales de 2020, y estamos actualizando y revisando toda la información que está en la base de datos histórica. Faltan algunos detalles de los miembros de la UPEC o información actualizada sobre nuestros medios, pues han ido cambiando, y necesitamos actualizarla antes de que la herramienta empiece a usarse en toda su plenitud. Les voy a comentar un poco sobre algunas de las categorías con que cuenta el Mapa.

Tenemos un apartado dedicado a la UPEC que es el más completo y que está siendo usado ahora mismo. En él se incluyen los miembros de la organización en su totalidad, la cantidad de jubilados, las personas de nuestra organización que han obtenido premios de periodismo, los datos relacionados con comunicaciones y conectividad, los documentos básicos de la UPEC, las efemérides… Además, instalamos alertas en ese apartado que nos permiten distinguir cuándo están de aniversario nuestros medios y nuestros periodistas por todo el país. Porque la idea que se ha propuesto la UPEC es que funcione como una suerte de gran intranet que permita a sus miembros, y sobre todo a sus directivos, tener a la mano aquella información básica para el trabajo.

Esta es la muestra de cómo se ven los datos de uno de nuestros periodistas en la nueva herramienta. Me pongo de ejemplo, pero pudiera ser cualquiera de los que ya están introducidos en nuestra base de datos, integrada por más de cuatro mil personas.

El perfil de una persona incluye datos básicos para el trabajo de la organización como nivel de escolaridad, fecha de nacimiento, número de carnet de identidad o las redes sociales en las que está, pues estas forman parte del escenario de comunicación y de la presencia digital de cualquier periodista en la era moderna. También qué labor desempeña: periodista, gestor de redes sociales, editor de vídeos, etc. O sea, perfiles profesionales ajustados a las dinámicas de nuestros medios.

En la categoría de Medios en Cuba, que nos encontramos desarrollando ahora, contamos con un directorio de medios y la posibilidad de filtrarlos según el soporte, el alcance. Además, contamos con alertas para tener en cuenta su historia, fechas claves de su evolución, la cantidad de personal con que cuentan (más allá de que sean o no miembros de la organización) y datos generales de cada medio.

Nos encontramos en proceso de recogida de datos para un apartado que se llama Economía, en el cual incluiremos el presupuesto de cada medio, desagregaciones por concepto de salario, estimulación, colaboración y partidas para conectividad y comunicación. Esa información ayudará en la toma de decisiones hacia el interior de la organización o en investigaciones en función de conocer cómo los presupuestos de nuestros medios repercuten en las dinámicas internas y editoriales de los mismos.

Tenemos un apartado para la Plantilla profesional, aún en desarrollo, sobre todo teniendo en cuenta que muchas cosas cambiaron el 1º de enero de 2021 con la Tarea Ordenamiento. En esta sección incluimos una segmentación por cargos de todas las personas que integran nuestros medios, no sólo los profesionales de la UPEC, lo que nos permitirá filtrar por cantidad de jóvenes y personas mayores de sesenta y cinco años en nuestros medios, niveles de instrucción e incluso saber hasta qué punto las plantillas de nuestros medios están cubiertas o no, y cuáles son los cargos vacantes por lo general como promedio en todo el país.

Tendremos un apartado de Audiencias donde incluiremos una segmentación por municipios y por tenencia de medios a partir de datos obtenidos en los censos y en encuestas nacionales. Habíamos hablado también de la posibilidad, en la medida en que la UPEC lo necesitara, de incluir incluso investigaciones completas que pudieran ser consultadas a través de nuestra herramienta.

Y bueno, contamos con el clásico apartado de la Administración, que permitirá a la UPEC regular y adaptar a sus necesidades lo que necesite de la herramienta. Tal vez hay algo que ahora mismo no concebimos pero que mañana deseamos incluir, entonces la UPEC va a poder hacerlo sin necesidad de muchos mediadores, sólo con el personal técnico calificado con que ella cuenta.

Entre los servicios del Mapa se incluye la posibilidad de mostrar las últimas noticias de nuestra organización publicadas en la página Cubaperiodistas, porque como les decíamos, queremos que tenga un estilo de gran intranet que permita obtener en un solo lugar mucha información útil para la membresía. Por eso, se podrá acceder también a los cursos en línea, tanto del Instituto Internacional de Periodismo José Martí como de otras organizaciones que tengan vínculo con la UPEC. Asimismo, anuncios de conferencias, información estadística general (de acuerdo con los roles que tenga cada persona dentro la herramienta) alertas de fechas históricas y cumpleaños. Además, podrá contar con un sistema de alerta por mensajes de la presidencia y mensajes personalizados que formarán parte del flujo de trabajo.

Rosa M. Elizalde: Nos están preguntando a través de Facebook si este sistema va a estar abierto al público. Esta es una plataforma para el trabajo interno de la organización, con salidas internas y también para servicios de comunicación pública de la UPEC. Obviamente, los datos de todos nuestros afiliados son privados y estarán al alcance de quienes gestionan esa información y la necesitan para la vida interna. Pero estamos hablando de muchos otros recursos: efemérides, cumpleaños, investigaciones realizadas en nuestras facultades de Comunicación, libros sobre Periodismo, alertas informativas relacionadas con nuestra profesión, cursos del Instituto Internacional de Periodismo y otros servicios que estarán al alcance de nuestros afiliados que accedan a la red en las casas de la prensa de todo el país.

Me gustaría que Juan Carlos Ramírez Eras, al frente del Departamento de Organización de la UPEC, abundara sobre esto.

Juan Carlos Ramírez: Buenos días para todos los colegas que nos acompañan en este momento. Con la realización de este Mapa de la Comunicación de la Prensa Cubana cumplimos una de las aspiraciones fundamentales del X Congreso de la UPEC, celebrado en el año 2018. Puedo asegurarles que aquí en la Unión de Periodistas de Cuba llevamos trabajando en la base de datos de los afiliados de la UPEC desde hace casi diez años.

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, durante el mandato del presidente Tubal Páez, se decidió comenzar a incorporar toda la información de nuestros afiliados en una base de datos. Fue un esfuerzo gigantesco por incorporar esa información preliminar en aquel momento de nuestros afiliados de la UPEC a una base de datos digital. Realmente faltaba mucho, en comparación con lo que ahora estamos viendo. Pero estuvimos tratando de perfeccionarla constantemente, de actualizarla durante todos estos años, hasta que nos llegó esta posibilidad, que realmente es fabulosa, de que toda la información de nuestros afiliados esté contenida dentro del Mapa de la Comunicación y dentro de la información de la Unión de Periodistas de Cuba.

Tenemos ahora un empeño muy grande por delante. Nos corresponde a nosotros desde nuestro Departamento de Organización, y con el concurso de todas las delegaciones provinciales y ramales, actualizar toda esa información sobre nuestros afiliados.

Esto también era muy reclamado por los presidentes provinciales. Lo recordarán quienes llevan más tiempo en esas funciones que demandaban poder actualizar la información en sus provincias desde la UPEC nacional, desde el Departamento de Organización. Esa posibilidad la tendremos ahora. Santiago de Cuba, por ejemplo, una de las provincias más numerosas, con mayor cantidad de afiliados en el país, ha hecho un gran esfuerzo por llegar a este momento con la mayor actualización de los datos de sus afiliados. También, Holguín, Villa Clara, etcétera. Han estado trabajando en esto.

A partir de ahora, nos trazaremos un plan que iremos chequeando para que todas las provincias vayan actualizando la información de sus afiliados. Ahí se habla de cuatro mil y tantos afiliados. Tenemos que revisar esa cifra, pues no es en estos momentos la cifra real de afiliados que tenemos en la organización. Hay que ver en los casos de los fallecidos cómo procedemos, pero contamos para eso con el trabajo que vamos a desarrollar desde las provincias, que es ahí donde están los compañeros que conocen las realidades de nuestros colegas, de los medios en que están, y toda esa información de la cual vamos a disponer.

Ricardo Ronquillo: Es un enorme placer asistir a este momento. Como decíamos hace unos días, estamos cumpliendo el sueño que nos propusimos después del X Congreso de la UPEC. Recordarán todos que después de ese Congreso la presidencia de la UPEC estableció un sistema de trabajo por proyectos. Yo recordaba aquí recientemente que ese sistema de trabajo por proyectos surgió de una interrogante ¿qué tipo de Unión de Periodistas de Cuba, incluso de organización, requerimos en el complejo escenario del siglo xxi? Y una de las respuestas que le estamos dando a esa pregunta es precisamente esta herramienta, porque una de las cosas que decíamos es que el siglo xxi requería de una UPEC moderna, una UPEC interconectada, una UPEC perfectamente engranada y para eso la UPEC ha desarrollado importantes proyectos desde el X Congreso. El primero que habría que destacar en el día de hoy es la apertura del sistema de videoconferencias de la UPEC, un sistema de videoconferencias que le ha permitido a la UPEC estar en conexión con todos los periodistas del país en medio de esta difícil y compleja etapa para América, o de crisis total que se está viviendo en nuestro país. Nosotros tenemos ahora la oportunidad, cuando digo nosotros me refiero no sólo a la presidencia de la Unión de Periodistas de Cuba sino a todo el liderazgo de la organización a cualquier escala, la posibilidad de conectarnos con la más humilde de las redacciones de nuestros medios en cualquier punto del país. Si quisiéramos ahora mismo conectarnos con los periodistas y los miembros de la UPEC y la redacción de la emisora de Maisí, este sistema de videoconferencias de la organización nos lo permite. Gracias a ese sistema pudimos cumplir el año pasado otro sueño: la realización del Festival Nacional de la Prensa, en un interés también por dar un salto en la modernización del sistema de medios públicos del país, que es una exigencia inexcusable, y no solo por modernizar la UPEC. Porque, o nos modernizamos o la Revolución no tendrá en sus manos un sistema de prensa en capacidad de afrontar los desafíos de la comunicación y el periodismo del siglo xxi.

Esta propia semana cumplíamos otro sueño dentro de ese salto modernizador de la organización, que fue la apertura del sistema de educación a distancia del Instituto Internacional de Periodismo José Martí. Yo estaba ese día haciéndome el nativo digital desde aquí desde la UPEC, poniendo un mensaje en Facebook, anunciando que se estaba abriendo nuestro sistema de educación a distancia en el Instituto, y vi que inmediatamente estaban entrando los periodistas diciendo: “Voy en esa, quiero matricular ¿cómo es la matrícula?”. O sea, en un período en el que ese centro del sistema de superación postgraduada de la UPEC se había resentido tanto como consecuencia de la pandemia, este sistema nos permite ahora rescatar el espíritu del Instituto Internacional de Periodismo José Martí en medio de la pandemia, y que también participen en sus cursos periodistas latinoamericanos que anualmente pasan por el Instituto, y periodistas de cualquier parte del mundo que tengan interés en matricular en los cursos de educación a distancia del Instituto.

Esos cursos de educación a distancia van a iniciarse primeramente con tres temas, uno sobre Género y comunicación, otro sobre periodismo móvil, y un tercero sobre periodismo digital. O sea, este es otro salto, otro momento extraordinario, y creo que todos tenemos que sentirnos felices este 14 de marzo de que la UPEC haya podido lograr eso.

Y ahora, hoy este otro salto, este salto tremendo, este 14 de marzo, que es la apertura, el inicio de la primera fase del Mapa de la Comunicación del país, que como bien señalaban Yisell y Rosa, y Juan Carlos, va a ser una importante herramienta de trabajo no sólo para la organización. Una de las cosas que nosotros hemos dicho por ahí cada vez que hemos estado recorriendo las delegaciones de base del país es que para ingresar a la UPEC si usted vivía en Maisí tenía que mandar un papel en una guagua, y después mandarlo en un camión para Guantánamo, y de Guantánamo en otra guagua que venía para La Habana. Ahora podremos tener todos esos procesos digitalizados. Rosa hoy estaba hablando de cómo podemos tener allí los principales datos económicos de la organización y seguir el manejo y funcionamiento económico de la organización a partir de ese Mapa de la Comunicación, y otros importantes análisis internos de la organización que nos van a permitir acceder al país.

Pero los que tengan otros intereses, por ejemplo, conocer a fondo la prensa del país, hacer estudios de ese sistema de prensa, también se beneficiarán. Rosa señalaba cómo a veces hay diferencias, por ejemplo, en los presupuestos de los medios; provincias que tienen presupuestos muy grandes y sin embargo tienen más población; por tanto tienen una mayor necesidad de presupuesto para su sistema de medios, sin embargo tienen menos posibilidades con los presupuestos que medios que son más pequeños. En territorios más pequeños, ese tipo de incongruencias, que a veces se dan en el sistema, es posible ahora estudiarlas, analizarlas y buscarles solución a partir de este instrumento que se está presentando hoy aquí. Y como ese, otro tipo de análisis, de estudio como por ejemplo el de la presencia de los jóvenes en el sistema de prensa, cuántos de los jóvenes que se gradúan en nuestras universidades están en el sistema público del país y cuántos no están en ese sistema, que es algo que es objeto también de manipulación hasta por los enemigos de la Revolución. O sea, todo ese tipo de elementos, todo ese tipo de datos tan importantes del sistema de prensa público del país, de la organización y de los periodistas cubanos, ahora lo tendremos en una herramienta al alcance de un clic.

Entonces yo creo que es maravilloso. Les doy las gracias a todos los que han trabajando en ese proyecto, a todos los que han trabajado en esta herramienta y en otras que hemos desarrollado en estos meses. Creo que merecen un reconocimiento muy especial de nuestra organización y de todos los periodistas cubanos. Felicidades.

Rosa M. Elizalde: Muchísimas gracias. Quiero comentarles, esta herramienta se encuentra en Fase Beta. Nuestro primer esfuerzo en estas semanas es calibrarla, que funcionara todo ese sistema y por eso solo Santiago de Cuba y el periódico Granma han comenzado a actualizar la información. Pero a partir de ahora la herramienta va a necesitar del esfuerzo colectivo de todos los presidentes y de todas las organizaciones de base, porque no hacemos nada con tener una herramienta ahí desactualizada. La información que ya está, hay que verificarla, incorporar nuevos datos de la organización e ir escalando a partir de un cronograma de trabajo.

Tenemos invitados de las provincias. Sabdiel Batista, Presidente de la UPEC en Cienfuegos, está pidiendo la palabra.

Sabdiel Batista: Sí, Rosa, buenos días a los colegas de la UPEC nacional y a todos los del país que nos están siguiendo. Creo que esta base de datos en el formato online en que está va a ser una herramienta muy buena no sólo por el cúmulo de informaciones que han manifestado que va a tener, sino porque va a permitir saber cómo se están manejando los medios, dónde están nuestros profesionales, dónde está el recién graduado, que se nos va de la universidad y llega a un medio de prensa o no llega al medio de prensa, nos va a dar muchísima información que a veces no la sabemos, que a veces Juan Carlos desde el Departamento de Organización nos llama para que actualicemos. Cuando desde aquí mismo podamos acceder a ese listado de forma online con esa cuenta administrativa para que uno tenga la debida seguridad de que los datos sean reales, va a dar una gestión mucho mejor de la organización, incluso de los medios. Ahí va a poderse ver qué medios están dirigidos por un periodista, qué departamento de información está dirigido por un periodista, dónde están nuestros graduados, qué tiempo llevan, saber qué promedio de tiempo llevan nuestros profesionales en los medios de prensa, si tienes una organización joven, si tienes una organización vieja, Porque va a ser muy fácil filtrar y decir: “Este medio de prensa como promedio tiene personas con siete años de experiencia” o “Este medio de prensa tiene personas que llevan veinte, treinta años de experiencia”. Yo lo veo muy bien, que se le ajusten los detalles finales, que esté en Fase Beta es muy bueno. Y después que se muestre a los directores de los medios de prensa y en las provincias.

Ayer mismo había un joven nuestro llamando, preguntando que cuándo podían mandar su expediente para La Habana. Esa es la facilidad, ahora llevamos casi un año sin transporte por la vía que tenemos contratada para la valija. Pero por ahí lo podemos hacer, los nuevos ingresos van a ser mucho más fáciles, hacer movimientos de una delegación de base a la otra es mucho más fácil también, porque supongo que tú entres y veas hasta qué fecha cotizó en su delegación de base y en qué fecha se movió para otro medio de prensa. La tecnología, en este caso, nos va a ayudar a organizarnos. Yo veo muchísimas ventajas en este sistema, igual que todos los otros sistemas que hemos utilizado, partiendo de este mismo sistema de videoconferencias, que podemos reunirnos y podemos vernos desde cualquier parte del país.

Del aula virtual no hablo mucho porque ya se le dedicó una jornada, pero es otra de esas iniciativas de la UPEC que son respuesta a reclamos muy viejos, que si no puede ir más de una persona de una provincia a un curso, que si es difícil viajar o pagarle la dieta a un estudiante de Guantánamo para que vaya a La Habana. Esa aula virtual va a solucionar todos esos problemas, o por lo menos una gran parte de ellos.

Rosa M. Elizalde: Me gustaría que Yisell hablara sobre la opción que aparece dentro del Mapa para los nuevos ingresos, que facilitará el proceso de entrada a la organización y que debe generar el carné del afiliado.

Yisell Rodríguez: Así como lo dijo Rosa, tenemos una versión digital de la planilla que conocemos todos los que somos miembros de la UPEC porque en su momento la llenamos con nuestros datos básicos, con el aval de las personas en el medio que acreditan nuestra labor por un tiempo determinado en él, y que va a llevar un sistema de firma digital. Una vez aprobada la propuesta en sus niveles correspondientes, la herramienta podría dar la posibilidad de incluir los datos en el carné con el objetivo de que se pueda imprimir, incluso, en los mismos territorios. Este es uno de los pedidos de la UPEC que está prácticamente listo para presentar y para ser probado como corresponde, y que puede estar disponible pronto. Esto, además, facilitará muchísimo el trabajo de la organización en estos períodos.

Así hemos estado trabajando en otras partes del sistema, pero hemos hecho la alerta de que cuando vayamos a llenar los datos de una persona nueva tratemos de poner la mayor cantidad de información posible desde el primer momento, y de que las delegaciones de base o las direcciones de la UPEC provinciales se preocupen porque esté actualizada su base de datos cuando algún miembro se mueva de territorio, o cuando los medios cambien de directivos. Actualizar esa información es súper importante porque es lo que va a permitir que a la hora del filtrado, que va a servir para tomar decisiones, o con fines académicos, se cuente con una información verídica, y eso depende sobre todo de la base, que es al final quien tiene la información en sus manos.

Ahora en este primer momento de actualización, por ejemplo, nosotros actualizamos todo el periódico Granma como una muestra. Otros compañeros están actualizando los datos de la membresía en Santiago de Cuba. Pero bueno, el periódico Granma sí lo actualizamos completo, que es una delegación de base no sé si de las más antiguas, pero sí tiene miembros que datan de muchos años de membresía en la organización, y muchos se habían jubilado o habían cambiado de medios, entonces hicimos todo ese proceso de depuración y limpieza, que le corresponde ahora a cada territorio del país con una gran responsabilidad.

Yo creo que lo más valioso que tiene nuestra herramienta es la información esa, que decía Juan Carlos que lleva diez años incorporándose a nuestro sistema. Ese es el mayor tesoro, ahí está la historia de la organización, nuestros grandes periodistas, nuestros Premios Nacionales, nuestros periodistas que fueron corresponsales de guerra… Quien entra ahí se da cuenta de que hay un mundo valioso, histórico, pero que al tesoro hay que pasarle la mano, como quien dice, para obtener una información mucho más fresca y darle camino en torno a las investigaciones que van a hacer crecer nuestros medios de prensa.

Rosa M. Elizalde: Gracias Yisell. Este Mapa sienta las bases de muchas de las cosas que vendrán, de muchas de las decisiones y análisis que hagamos en la Unión de Periodistas de Cuba para mejorar el sistema de medios públicos del país.

Agradecemos a todos los que han estado siguiendo esta videoconferencia a través de nuestras redes sociales, a los compañeros que han participado aquí, y esperamos poder contar con la ayuda de todas y todos en este trabajo colectivo. Muchísimas gracias por esta sintonía y nos vemos mañana en otra videoconferencia de la Jornada por el Día de la Prensa.