Evocan vida y obra del recién fallecido colega Eddy Martin

Este domingo, la Casa de Cultura de Plaza, fue escenario de un conmovedor homenaje realizado por la reconocida Camerata Habana Martin, dirigida por la prestigiosa maestra Ana Martin, en homenaje al recientemente fallecido fotorreportero Eddy Martin Díaz (La Habana, 22 de marzo de 1952-3 de diciembre de 2020).

El emotivo encuentro contó con la presencia de la viuda del prestigioso fotógrafo, Nidia Sánchez Martínez, así como del director del periódico Trabajadores, Alberto Núñez Betancourt, además de varios de los compañeros que en este medio compartieron experiencias de vida y ejercicio de la profesión periodística junto a Eddy, quienes evocaron los valores profesionales y humanísticos del también amigo que durante varias décadas se desempeñó en el órgano oficial de la Central de Trabajadores de Cuba, donde su labor fue reconocida por sus altos valores informativos y artísticos; amén de su disposición a ejercer su oficio, con calidad, en disímiles sectores de la economía, los servicios, la cultura y el deporte; así como en cualquier otra esfera de la vida social del país.

Clásicos del pentagrama insular, como Ay mamá Inés; Drume, negrita y Quirino con su tres, de Eliseo Grenet; Frutas del caney, de Félix Benjamín Caignet, y Candil de Nieve, de Raúl Torres; conformaron el concierto que incluyó, asimismo, célebres números mundiales de todos los tiempos, como Arbolito Arbolito, Brasileriño y What Child Is This, Holly Night —todos con Derechos Reservados—; además de Será el amor, de Omar Ahmed, y En la Corte, Señor cortesía, Verde y Reflexión, de Ana Martin, este último con el que tradicionalmente cierran las actuaciones de HabanaMartin.

Jaranero, alegre y amoroso de la vida y de su familia, Eddy ganó extraordinaria simpatía entre el colectivo del periódico Trabajadores, donde sus fotografías eran recurrentemente premiadas en los Consejos editoriales a través de la Comisión de calidad. Siempre estuvo dispuesto a colaborar en la preparación profesional de los jóvenes fotógrafos, así como de los redactores que asumían esta labor en la realización de sus reportajes, artículos y noticias.

Durante el espectáculo, que igualmente contó con la asistencia de asiduos seguidores de la pianista, compositora y cantante Ana Teresita Martin Díaz (La Habana, 1958) —hermana de Eddy— y su Camerata, se ejecutaron varias piezas del repertorio nacional e internacional, así como temas de la también prestigiosa artista que comenzó a estudiar piano a los cuatro años de edad en el conservatorio Pro-Arte Musical y a los cinco dio su primer concierto en el Liceo de Miramar, donde interpretó una sonatina de Beethoven. Luego continuó sus estudios musicales en el Conservatorio Amadeo Roldán y los concluyó en la escuela Ignacio Cervantes.

Bajo la dirección artística de Ana, el homenaje contó con la actuación de reconocidas figuras invitadas, como Greysi Ellens, Niurka Ribeaux y la conducción estuvo a cargo de Omar Ahmed.

Esta agrupación, integrada por unos 20 músicos y cantantes se ha presentado en la sala del Museo Nacional de Bellas Artes y ha actuado junto a la Camerata Romeu, dirigida por Zenaida Romeu, y con la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro Enrique Pérez Mesa; en tanto las principales salas de la capital, como el Gran teatro Alicia Alonso, el Teatro Nacional de Cuba, y el América, entre otras, han incluido en sus programaciones habituales su presencia. Los terceros domingos de cada mes, a las 3.00 p.m., están en la Casa Cultura de Plaza.

El debut profesional de Ana Martin se produjo en el año 1979, como mezzosoprano del Coro del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), institución en la que trabajó en el programa Todo el Mundo Canta, como repertorista y pianista acompañante. Fue cantante del grupo Los 5U4, y también se desempeñó en las orquestas del Cabaret Tropicana, del Circo Nacional, del Gran Teatro de La Habana y del Conjunto Nacional de Espectáculos. En 1995 fundó el cuarteto Reflexión, con el que se presentó en diferentes programas de radio, televisión, salas de conciertos, teatros y centros nocturnos del país, así como en varios festivales de jazz. Desde 1986 fue solista y pianista acompañante del célebre actor Carlos Ruiz de la Tejera. En el año 2011 creó la Camerata HabanaMartin. Hace 25 años trabaja como pianista en el restaurant de lujo Aguiar, del Hotel Nacional de Cuba.

Eddy, quien falleció repentinamente el pasado 2 de diciembre, profesaba especial admiración hacia su hermana Ana, sobre cuya trayectoria artística dejó un valioso testimonio gráfico. Fue, asimismo, uno de los principales promotores de su obra entre los colegas de la prensa nacional, a los que les hablaba sobre la exitosa carrera de la artista que ha compuesto música instrumental (piano) para agrupaciones de diversos formatos —guajiras, danzas, contradanzas, danzones, sones y preludios—, temas que sobresalen por un extraordinario nacionalismo, en el que se funden lo clásico con los ritmos del folklor afrocubano, además de sus marcadas influencias del jazz latino y de las cadencias de la música tradicional cubana. Su repertorio igualmente incluye obras de lo más representativo del pentagrama insular.

Maestros pianistas como Chucho Valdés, Frank Fernández e Hilario Durán interpretan sus danzas y han grabado algunas de ellas. Sus obras son utilizadas en el sistema de escuelas de arte del país, como repertorio didáctico para los alumnos de distintos instrumentos y niveles de enseñanza. Ha realizado giras por España, México, Colombia y Ecuador.

Tras el repentino fallecimiento de Eddy, con profundas muestras de pesar, Ana dijo: “muchos son los momentos vividos junto a ti mi hermano ¡Cuánto amor!, siempre unidos. ¡Cuánto te extraño! No sé de donde he sacado la fuerza para aceptar tu partida. Solo Dios sabe cuan profundo es mi dolor, pero te prometo que seguiré adelante como tú me pedías, a veces con tu jocosidad, a veces con lágrimas en los ojos. Somos ejemplo de hermanos, esencia viva del amor con que nuestros padres nos trajeron al mundo y nos educaron para, cuando ellos faltaran, nosotros nos protegiéramos el uno al otro. Y así mismo fue. Descansa en paz, sabiendo que tu amor me sostendrá por siempre”.

Eddy y Ana son hijos del reconocido comentarista deportivo en la prensa escrita, radial y televisiva Antonio Eddy Martín Sánchez (Ciego de Avila, 14 de junio de 1929-La Habana, 15 de agosto de 2006), sencillamente conocido como Eddy Martin, Premio Nacional de Periodismo José Martí 1998.