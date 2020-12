Editorial Pablo: 35 años después (I)

Es probable que aquel 12 de diciembre de 1985, cuando fue creada la editorial Pablo de la Torriente, muchos no auguraran larga vida al naciente proyecto, al que por años aspiraron los profesionales de la prensa. Su éxito, sin embargo, ha radicado siempre en la calidad y entrega de su colectivo, en continua capacidad renovadora, a través de varias generaciones de especialistas en la realización y producción de libros, folletos, revistas, láminas y otros recursos de la comunicación impresa.

La Editorial de los periodistas cubanos, que lleva con orgullo el nombre del español-puertorriqueño, y cubano por convicción, Pablo de la Torriente Brau (sobresaliente ser humano, solidario e internacionalista, revolucionario, periodista, escritor), logró superar la carencia de papel de los difíciles días del llamado periodo especial.

Una frase del profesor y comunicador Vicente González Castro, a manera de felicitación por los primeros 25 años de la Editorial, resume esta idea:

‘’¿Existe una vía para premiar el entusiasmo de quienes con nada o casi nada,se lanzaron a hacer libros útiles y hoy,tambien con nada o casi,los siguen haciendo?

Como no me creo capaz de lograr todo eso, prefiero no intentar una evaluación de algo tan invaluable como es el trabajo de la editorial Pablo de la Torriente en la vida de los estudiantes, de los comunicadores y de los periodistas cubanos’’

No se puede hablar de años de trabajo y de resultados sin mencionar, en primer lugar, a los gestores del proyecto y a los que asumieron la responsabilidad de echarlo andar. Cómo olvidar al periodista y revolucionario, entonces presidente de la Upec, Ernesto Vera Méndez, padre de la idea.

O a quien hizo realidad este proyecto, a Irma Armas Fonseca, abnegada y dispuesta ante todo lo que significara avance y superación. O a los primeros profesionales que se incorporaron como Francisco Blanco (Blanquito), Mayra Renté, Ileana Álvarez, José Martínez Matos y Félix Guerra.

Y luego, a Manolo Pérez Alfaro, Félix Arencibia, Fermín Romero, Gladys Armas, Rosa Verdeja, Osvaldo Pérez, Tony Gómez, Esther Pozo Campo (actual directora), Gisela Suástegui, Ana María Santana, Rafael López, Lilia Álvarez, Araceli Saldiña, Marta Vera, Enna y Eddita Oliva Martínez, Ramón Martínez Hinojosa, María del Carmen Hernández, Julio López, Ezequiel Hernández, Aurelio Gutiérrez, José Ramón de la Portilla, Matha Sanjudo, Beatriz Elizalde, Alejandro Romero, Juan Manuel de la Nuez, Raquel Espinosa, Héctor Novoa y Alexis Chacón. Éstos, entre muchos que hay que recordar.

Las experiencias de los tiempos fundacionales marcaron el rumbo, que a la postre definiría la constancia y prestigo de la Editorial hasta nuestros días.

Volver la vista atrás

El primer libro impreso y distribuido por la Editorial fue escrito por la periodista y escritora Marta Rojas. Estuvo dedicado al programa de médicos enviados a cumplir sus misiones en los lugares más apartados de nuestro país. Su título: El médico de la familia en la Sierra Maestra, en los ya lejanos años 80 del pasado siglo.

En cuanto al contenido de los libros publicados por la Pablo no sólo contemplan los temas relacionados con las técnicas de redacción y comunicación. También, las historietas y el humorismo; lugares, acontecimientos y figuras destacadas de nuestras luchas independentistas; las tradiciones patrióticas y revolucionarias que delinean nuestra identidad. Todos ellos han encontrado espacio en los planes editoriales de la Editorial. Y cuando la situación económica del país lo ha permitido, se han diversificado y enriquecido.

En los planes iniciales estuvieron incluidos títulos dedicados a la lucha en la Sierra Maestra: Tronaron los fusiles Sierra abajo, de Andrés Castillo (sobre los preparativos para iniciar la lucha decisiva contra Batista); Antes del Moncada, de un colectivo de autores; Mi prisionero Fidel, de Lázaro Barredo.

De carácter biográfico: Yo viví el drama de la guerra civil española, de Andrés García; Una muchacha llamada Celia, de Roberto Rodríguez. Sobre el internacionalismo: Vengo de América, de Víctor Casaus; La leyenda de Carlos Rojas, de Mercedes Santos Moray; El hombre por dentro, de José A. Fulgueiras. Este último, conformado por 23 crónicas que reflejan la presencia de combatientes cubanos en la guerra en Angola, posiblemente de los primeros libros en abordar el tema en el país.

La obra de Martí, Che, Fidel, Camilo, ha estado presente en buena parte de la larga lista de títulos que conforman el catálogo de la Editorial, con énfasis en el ángulo periodístico: Periodismo ético y Patria grande; El periódico Patria; La ventana iluminada (selección de trabajos periodísticos escritos por el Che); Fidel periodista; El periodismo como misión. Pablo de la Torriente Brau, pasión de contar. Kmilo 100 fuegos criollo como las palmas, Con Martí por La Edad de Oro,Un hombre que actúa como piensa, Testimonios sobre el Che, El cronista se firma Che, Revolución, socialismo, periodismo. Los periodistas cubanos ante los retos del siglo XXI, ¿Qué periodismo queremos?…

De acontecimientos y lugares destacados de nuestra historia, la relación sobrepasa los cien títulos: El castillo del Morro de Santiago de Cuba, La cueva de los Portales, Playa Girón: anatomía de un fracaso, Diferendo cubano-norteamericano, Un breve viaje por la historia, III Frente Oriental, historia y victoria, 1898-1998 cien respuestas para un siglo de dudas, entre otros.

La colaboración médica cubana está reflejada en más de 19 títulos impresos. Entre los primeros están: Venezuela después del diluvio, Haití, un sueño por la vida, Del tocororo al quetzal, Vencedores de la Muerte, Puerta de la esperanza, El perfume de las raíces, Cartas desde África, Kubia Kumi, El silencio de los Garífunas, No somos dioses.

En libros como 100 Preguntas y respuestas sobre Cuba, de la periodista Carmen R. Alfonso, traducido a los idiomas más importantes, con 28 ediciones consecutivas, diseñado especialmente para el lector extranjero, se ofrece cada año una visión general de la historia, la educación, la cultura, la economía, los hechos más relevantes acontecidos en el período que se publica. Testimonios sobre el Che, Un hombre que actúa como piensa, El diario del Che llega a Cuba, están dedicados a dar a conocer la vida y la personalidad de Ernesto Guevara.

Muchos han sido los acontecimientos que en los años transcurridos han pasado a formar parte de la trayectoria de la Editorial.Uno de ellos fue cuando el niño Elian González, secuestrado en Miami, pudo ser visitado por sus abuelas. Ellas decidieron llevarle un ejemplar del cuaderno para colorear Mi corneta Pepito, publicado por la Editorial.

El más vendido

100 preguntas y respuestas sobre Cuba, de Carmen R. Alfonso, con más de 28 ediciones en inglés, francés, italiano, japonés, incluso vietnamita, ha sido el libro más vendido de los realizados por la Editorial Pablo.

Además, Un hombre que actúa como piensa, de Víctor Pérez Galdós, tiene 5 ediciones; Testimonios sobre el Che, de Marta Rojas (4 ediciones); Pasión de rumbero, María de Carmen Mestas (2 ediciones); Polo Montañez, café amargo con salvia, de Marisol Ramírez (3 ediciones); Conversaciones con Pompo, de María de Carmen Garcés; Amor y mafia en La Habana, de German Bode; Kmilo 100fuegos criollo como las palmas, de Francisco Blanco Ávila y Francisco A. Hernández (2 ediciones).

Asimismo, El caballero de París, la leyenda que camina, de Francisco Blanco Ávila y Francisco A. Hernández (2 ediciones); García Loca, pasaje a La Habana, de Ciro Bianchi (2 ediciones); Con Martí por La Edad de Oro, (cuatro volúmes y una compilación) de Ángel Velázco y Yudeiny Fernández; Paginas de Gloria, (cuatro volumenes y una compilación) de María Luisa García y Roberto Alfonso; Orquesta Aragón, de Héctor Ulloque Germán.

Entre los títulos que han recibido renocimientos y la aceptación mayoritaria de los lectores está Sandokan en Borneo, de Ángel Velazco (premiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia) En el 2013 la editorial publicó esta historieta para recordar el centenario de Emilo Salgari.

También Kukyu, el guije del charco azul y El huracán, de Ángel Velázco (2011) y La vuelta al mundo en 80 días, de Isauro Salas (2013), recibieron medallas de plata respectivamente en los programas Lecturas de Verano, por resultar los más vendidos.

El más reciente estímulo El Premio del Lector, otorgado a Amor y mafia en La Habana, del ingeniero German Bode Hernández, en la edición 29 de la Feria Internacional del Libro de La Habana, el 14 de febrero de 2020.