Perspectivas del arte joven guantanamero

Las cápsulas promocionales Perspectivas, del joven periodista y realizador audiovisual Edelman Henríquez Pons, ganador de la beca de creación El reino de este mundo, de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en 2019, se encuentran disponibles en varias plataformas de la organización artística.

Con una duración de entre dos y cuatro minutos, los seis materiales pretenden dar a conocer la obra de igual número de creadores guantanameros, y mostrar su visión en torno a la realidad social y cultural que les rodea.

Henríquez Pons precisó al rotativo provincial Venceremos que la AHS territorial intenta con estos productos comunicativos visibilizar a jóvenes artistas que defienden un sello propio, aún en medio de carencias y limitaciones que existen para producir obras de calidad.

“Pensé en Perspectivas porque quería que cada joven artista pudiera dar su visión de cómo promocionar su obra desde Guantánamo, y hacer de ella algo más valedero, más ponderado. Los seleccionados son de diferentes manifestaciones del arte, de las secciones de música, plástica, literatura, audiovisuales, artes escénicas y, de esta manera, todo no se concentra en una sola expresión”, señaló, asimismo, el joven periodista.

Con apoyo de la productora audiovisual Charabia, de los realizadores Pedro Gutiérrez (fotografía), Dayana Mesa y Yoan Rodríguez (producción), y la asesoría de Adriel Bosch, protagonizan los materiales Dayamis Rodríguez la Cruz, crítica e investigadora; Jeafrei Lewis Manzanares, músico; Anelí Pupo, fotógrafa; Alejandro Lloga, realizador audiovisual; Arletty Romero, escritora y Felipe Adriano Catalá, bailarín.

“Escogí, en esencia, a quienes no tenían esa visibilidad, o al menos no poseían un trabajo de este tipo para promocionarse o promocionar su obra. El caso más visible es el de Anelí, quien es bastante reconocida, pero hasta ese momento no contaba con una cápsula de promoción de las que ya con frecuencia hacemos en Guantánamo para nuestros artistas.

“Para mí es muy importante que la gente y el mundo conozcan que Guantánamo, la provincia más oriental de Cuba, tiene un catálogo de excelencia. En ese sentido debemos seguir ganando en ser más ecuménicos en lo que se promociona, debemos insistir en visualizar a los artistas de otras provincias, al menos los más destacados, e incentivar y fortalecer este aspecto a partir de algunas estrategias”, enfatizó Henríquez Pons en una entrevista publicada en el sitio de la AHS.

Las becas de creación El reino de este mundo, otorgadas anualmente por la Asociación Hermanos Saíz, buscan apoyar los procesos de creación artística e investigación sobre temas de la cultura desarrollados por sus miembros.

(Con información de Venceremos y el sitio de la AHS)