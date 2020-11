El Ejército no se apoderó de un servidor alemán que mostraba una victoria aplastante de Trump

Los aliados del presidente Trump están difundiendo otro rumor infundado sobre la manipulación de votos por computadora, días después de que llamaron la atención por afirmar falsamente que se había utilizado un software de administración electoral ampliamente utilizado para eliminar votos para el presidente.

La teoría de la conspiración más reciente involucra a Scytl, una compañía de software en Barcelona, ​​España, que fabrica software para funcionarios electorales locales.

La falsa teoría alega que el Ejército de los EE. UU. allanó recientemente la oficina de Scytl en Frankfurt y se apoderó de un servidor de computadora que contenía totales de votos auténticos para las elecciones de 2020. Estos datos “no manipulados”, afirma la teoría, muestran que Trump no fue derrotado, sino que ganó de manera aplastante con 410 votos electorales.

Tanto Scytl como el Ejército han refutado la afirmación. Un portavoz del Ejército le dijo a The Associated Press que no se había realizado una redada en las oficinas de Scytl ni se incautaron servidores. En una verificación de datos publicada en su sitio web , Scytl dijo que no “tabuló, contabilizó ni contó los votos” en las elecciones estadounidenses ni tenía una oficina en Frankfurt.

Jonathan Brill, presidente y gerente general de la división estadounidense de Scytl, dijo en una entrevista el martes que el rumor de que el software de la compañía se había utilizado para alterar los recuentos de votos era “totalmente falso, hasta el último detalle“.

La afirmación falsa parece haberse originado en una publicación de Twitter el 8 de noviembre de un usuario, @zeynep_mol, que afirmó haber escuchado sobre la redada. (“Todavía no he podido confirmar la precisión”, tuiteó la cuenta). La historia fue luego recogida por un sitio web de noticias indio poco conocido, GreatGameIndia, que ganó notoriedad este año por difundir afirmaciones falsas sobre el origen de la pandemia del coronavirus.

One of the craziest Trumpworld claims about the election, promoted by Louie Gohmert, is that the Army seized German election servers from a company called Scytl. But Scytl wasn't raided, and they don't even have offices in Germany. https://t.co/Y2NFzE0Jcs

— Will Sommer (@willsommer) November 17, 2020