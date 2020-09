Snowden: “Condenar a Assange expone a The New York Times y a otros medios”

La extradición a Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y su persecución por las revelaciones que expusieron el abuso de poder, representa un gran riesgo para todos los periodistas y va en contra de los intereses de la prensa, declaró este martes el excontratista de la Agencia Central de Inteligencia y de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Edward Snowden, en una entrevista concedida al presentador estadounidense Joe Rogan.

De acuerdo con un reporte de Rusia Today (RT), Snowden aseguró: “Puedes odiar a Julian Assange, puedes pensar que es un títere de Rusia, puedes pensar que es la peor persona en la Tierra —una reencarnación de Hitler o Stalin— y, aún así darte cuenta de que condenarlo te perjudica”.

Snowden aseguró que el gobierno estadounidense busca encarcelar a Assange “por el resto de su vida debido al mejor trabajo que ha hecho WikiLeaks”, como lo hizo al filtrar los registros de acciones de guerra en Irak y Afganistán, o los archivos de los detenidos en la prisión en Guantánamo, “cosas que son sobre crímenes de guerra y abusos de poder”.

Desde esa perspectiva, sostuvo que el caso de Assange marca un precedente legal en Estados Unidos, donde la justicia ha hecho una clara distinción entre los periodistas y sus fuentes y resaltó que su sentencia podría impactar a toda la esfera mediática.

“Por muy abusivos que hayan sido estos cargos bajo la Ley de Espionaje, en los últimos 50 años, el gobierno tenía una especie de acuerdo tácito. Nunca presentaron cargos contra los medios de comunicación, sino que acusaban a sus fuentes”, explicó Snowden y enfatizó que Assange no es la fuente, “es simplemente un editor, dirige una organización de prensa”.

En caso de condenar a Assange bajo la Ley de Espionaje —precisó Snowden— se estaría exponiendo al mismo peligro a The New York Times, The Washington Post, CBS, ABC, NBC, CNN, Fox, y numerosos medios a la misma clase de cargos.

Un tribunal de justicia en Londres reanudó el juicio de extradición este lunes 7 de septiembre, luego de que el proceso, previsto para abril, fuera retrasado por la pandemia de la COVID-19.

Los seguidores de Assange convocaron a manifestaciones fuera de los juzgados, con el lema: “No extraditen a Assange, el periodismo no es un crimen”. Las protestas buscan advertir que el gobierno norteamericano quiere intimidar y asustar a los periodistas, además de atacar a la libertad de expresión. (Tomado de Cuba en Resumen).