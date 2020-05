Inició entrevista on line sobre Concurso Nacional de Periodismo 26 de Julio

Entrevista on line este jueves, sobre el Concurso 26 de Julio



Este jueves 21 de mayo, entre la 1:00 pm y las 3:00 pm, Cubaperiodistas realizará una entrevista on line con Ariel Terrerro, vicepresidente de la Upec, y con Annel Martínez, especialista de la organización en concursos y eventos, quienes estarán disponibles para aclarar las dudas que tengan los profesionales de la prensa en relación con la presente edición del Concurso 26 de Julio

cutt.ly/HyU5Wna ... See MoreSee Less

Photo