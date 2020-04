Restablecido perfil en Twitter de la Mesa Redonda

Mientras más viable sea la información, habrá menos personas confundidas El Presidente Díaz-Canel insistió este sábado en la necesidad de perfeccionar la implementación de las medidas tomadas ante la COVID-19 y explicar cada detalle al pueblo cutt.ly/QtBXkzE ... See MoreSee Less

#Cuba durante casi 6 décadas suma más de 400.000 trabajadores de salud que han llegado con sus brigadas médicas a 164 países. En la batalla contra el coronavirus #covid_19 no ha sido la excepción ... See MoreSee Less