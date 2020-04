Dan a conocer ganadores del Premio Periodístico Primero de Mayo La serie de dos reportajes, respectivamente titulados El monstruo de la Vía Blanca y Un barredor de tristeza, del colectivo de autores integrado por Marieta Cabrera Jaular, Liset García Rodríguez, Lilian Sussett Kight Álvarez, Mario Antonio Pradas Bermello y Jésica Castro Burumate, de la revista Bohemia, obtuvieron el Gran Premio Periodístico Primero de Mayo 2020, convocado por la Central de Trabajadores de Cuba cutt.ly/dtZdooz ... See MoreSee Less

👉Los políticos que se valen de la posverdad como fundamento vacío de estrategias electorales entienden esos procesos. Para ellos, defender la igualdad que supone la prostituida libertad de prensa, no es una opción, sino una necesidad. Donald Trump también se ha dado cuenta que no necesita de hechos cuando simplemente puede mentir 👎👎