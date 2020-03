Contra Cuba mentiras van, mentiras vienen

La prensa tunera se protege del nuevo coronavirus y mantiene su programación La actualización constante de la información sobre la propagación del nuevo coronavirus por el mundo y las medidas que se han implementado en el país para evitarlo, motivan la creatividad y la búsqueda diariamente de la noticia para mantener las parrillas informativas y de programación de la Radio y la Televisión en la provincia, además de sus ediciones digitales y la del periódico 26 cutt.ly/1tnBF2N ... See MoreSee Less

Nuevas medidas orientadas por el Ministerio de Cultura En una nota difundida este miércoles 25 de marzo por el Ministerio de Cultura de la República de Cuba, se informa a la población que, como parte de las medidas para la prevención y control de la Covid-19, se decidió suspender hasta nuevo aviso el funcionamiento de las casas de cultura, bibliotecas, museos, galerías de arte y librerías, adscritas a este organismo

¿Cómo reportar eficientemente sobre el SARS-CoV2?



Para los periodistas, un desastre epidemiológico como el SARS-CoV2 (Síndrome Agudo Respiratorio y Grave Coronavirus 2019) es el tipo de noticia de última hora que amerita la cobertura extensiva. La mayoría de los desastres no pueden ser predichos con certeza, pero pueden ser anticipados. Si se planea con tiempo, las organizaciones de medios y los periodistas pueden ofrecer a sus comunidades una mejor cobertura y más detallada



