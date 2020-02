Verse o no verse, ¡he ahí la cuestión!

Otra crónica de Ambrosio Fornet en su sección "Las carabinas de Pocho" ... See MoreSee Less

¿Qué contenido funciona en TikTok? Tiktok fue la red social que desbancó en el 2019 a Facebook en número de descargas cutt.ly/crY5pa6 ... See MoreSee Less

👉Desde el 29 de enero, #Cubaperiodistas publica "Las carabinas de Pocho". No te pierdas las historias que Ambrosio Fornet cuenta 👍👍👍

lustración de Aldo Cruces #Recomiendo_Leer 😉👏 ... See MoreSee Less