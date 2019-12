Buena nueva para la gráfica web: Twitter dejará de comprimir fotos

Valiosas propuestas alientan mejores maneras de hacer periodismo Concluyó la XI edición del Frente Común de las Ideas, un evento que tuvo por sede la Isla de la Juventud y en el cual se intercambiaron experiencias profesionales en función de la verdad y esa prensa cada vez más atemperada a la Cuba de hoy cutt.ly/Ce6eFxA ... See MoreSee Less

Dinero sucio, de Steven Soderbergh, en Solo la verdad El próximo lunes 16 de diciembre, en el espacio televisivo Solo la verdad, que se trasmite por el Canal Cubavisión de la Televisión Cubana, se presentará esta película del reconocido realizador

La batalla de la izquierda en las redes sociales



El imperialismo estadounidense y sus lacayos de la derecha latinoamericana han utilizado las redes sociales digitales para mentir y crear escenarios favorables a sus intereses. No podía ser de otra manera si tenemos en cuenta que estas plataformas forman parte del poder mediático diseñado para aplastar a las fuerzas de izquierda y todo lo que huela a progreso para las grandes masas



