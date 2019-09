¿Quiénes están realmente organizando las protestas en Hong Kong?

Por John Ross*

Las violentas protestas en Hong Kong están organizadas y dirigidas por fuerzas externas, como es evidente para cualquiera que haya visto tales operaciones en otros países, por ejemplo, el Euromaidán de 2014 como un intento de golpe de estado en Ucrania. La afirmación de que estas acciones violentas son “sin líderes” o “espontáneas” es completamente falsa, como lo demuestra cualquier acercamiento a los manifestantes, que están claramente bien organizados y entrenados para tratar con la policía, y cualquier examen objetivo de los hechos políticos.

Los líderes públicos de las protestas tienen fuertes vínculos con los Estados Unidos y los separatistas en Taiwán.

Por ejemplo, Martin Lee, un líder de protesta a largo plazo, tiene vínculos estrechos con el National Endowment for Democracy (NED), una agencia estadounidense financiada principalmente por una asignación anual del Congreso de los Estados Unidos. La NED le otorgó a Lee un premio e incluso publicó su biografía en su sitio web. En 2014, en Washington, se reunió con el vicepresidente Joe Biden y Nancy Pelosi, ahora presidenta de la Cámara de Representantes.

Cuando otros líderes de protesta de larga data, Nathan Law y Agnes Chow, visitaron los Estados Unidos, se encontraron con el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Eliot Engel, el Vicepresidente Pence, el Secretario de Estado Pompeo, el Asesor de Seguridad Nacional John Bolton y el Senador Marco Rubio.

Joshua Wong, otro líder de protesta, tiene estrechas relaciones con círculos estadounidenses de alto nivel contra China y también con Taiwán. En 2017 realizó un viaje para dar conferencias a Taiwán y, en junio de 2019, agradeció públicamente a las fuerzas políticas en Taiwán por su apoyo a las protestas de Hong Kong.

En 2018, Wong visitó los EE. UU., donde se reunió con el halcón contra China, el senador Marco Rubio, el 8 de mayo. Wong recibió grandes elogios en la revista Time, Fortune y Foreign Policy.

Pocos días después de la elección de Trump como presidente en noviembre de 2016, Wong estaba en Washington. La visita de Wong proporcionó la ocasión para que dos halcones anti-Senado de China, Marco Rubio y Tom Cotton, introdujeran la llamada “Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong”.

Wong también sostuvo reuniones con directivos de la derechista Heritage Foundation, además de Rubio, Cotton, Nancy Pelosi y el senador Ben Sasse, y fue recibido por las salas de redacción del New York Times y el Financial Times.

En septiembre de 2017, los senadores estadounidenses Marco Rubio, Ben Cardin, Tom Cotton, Sherrod Brown y Cory Gardner firmaron una carta dirigida a Wong, Law y al activista antichino Alex Chow, elogiándolos por sus “esfuerzos para construir una comunidad verdaderamente autónoma” en Hong Kong. Los senadores proclamaron que “Estados Unidos no puede quedarse de brazos cruzados”. Rubio nominó a Wong, Law y Chow para el Premio Nobel de la Paz 2018.

En agosto de 2019, Wong, junto con otros líderes de la protesta, fue fotografiado con Julie Eadeh, la consejera política del Consulado General de los Estados Unidos en Hong Kong, durante el período en que tuvieron lugar las más violentas protestas.

There were reports suggesting Julie Eadeh is a trained subversion expert at the US consulate in Hong Kong. Her meeting with HK protesters would be evidence of US inciting and instigating the riots in Hong Kong. Is she under the direct order of former CIA chief Mike Pompeo? pic.twitter.com/jHazIpMM4K

— Chen Weihua (@chenweihua) August 8, 2019