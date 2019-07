Paco Taibo: “Lo más potente que tenemos para la contrainformación son las redes sociales”

El escritor y periodista mexicano Paco Ignacio Taibo II reivindicó el papel de las redes sociales durante un encuentro celebrado este viernes en el Fondo de Cultura Económica (FCE) de la capital azteca, con el político francés Jean-Luc Mélenchon (Tánger, Marruecos, 1951).

Mélenchon, fundador del movimiento La France Insoumise (LFI), está de visita en México para participar en una serie de conferencias, y aseguró que la batalla cultural que se libra desde la izquierda ‘‘es apenas el inicio. Somos el partido de la no violencia, de la cooperación, del amor, del respeto al otro, de la negación de ser más fuerte que el otro. Somos los herederos de ancestros que se ayudaron mutuamente, los que no lo hicieron están muertos o no tuvieron hijos”.

El político francés añadió que Europa tiene mucho que aprender del ejemplo que está dando el movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante la charla, organizada por la Brigada para Leer en Libertad, en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), Taibo II reconoció que lo une con Mélenchon ‘‘la voluntad de cambiar al mundo, pues el capitalismo es una mierda, un sistema que ha demostrado fehacientemente su incapacidad para resolver los problemas de la humanidad; entonces tenemos que buscar una opción, una salida.

Taibo II recomendó que ante el embate de las noticias falsas que atacan el proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza AMLO, ‘‘tenemos que generar contrainformación, cada vez urge más. En estos momentos el único nivel de contrainformación potente con el que contamos son las redes sociales, y en un segundo nivel: periodistas honestos a quienes hay que decirles ‘hablen, investiguen, sigan la huella’.

‘‘Tenemos que presionar a nuestros periodistas, porque a los de ellos no hace falta, los de ellos cobran. Y al mismo tiempo hay que dar la batalla en la red, la red o es democracia o es estercolero; duro con ellos en la red, todos los días 10 minutos de tiki tiki dándole patadas a la oligarquía, a los mentirosos, a los calumniadores.”

(Publicado originalmente en La Jornada)