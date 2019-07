New York Times destapa mentiras y corrupción en Radio y TV Martí

La Agencia de Estados Unidos para Medios Globales (The United States Agency for Global Media, USAGM), el servicio de transmisión hacia el extranjero del gobierno, que ha estado enfrentando una serie de escándalos desde el año pasado en sus estandartes Voice of America y Radio y TV Martí, ahora está siendo sacudida por dos nuevos casos que alientan más preguntas sobre la gestión periodística y financiera de esta entidad, afirma en la edición impresa de este martes The New York Times.

Tomás Regalado Jr., un reportero de TV Martí que transmite ilegalmente hacia Cuba, y un camarógrafo de ese equipo, Rodolfo Hernández, fueron suspendidos tras acusaciones de que falsificaron un ataque de mortero contra Regalado durante una transmisión desde Managua, Nicaragua, el año pasado.

Ese incidente se destapa solo unos días después de que Haroon Ullah, el ex jefe de estrategia de USGM, que coordina Radio y TV Martí, además de publicaciones en idiomas extranjeros en todo el mundo, se declaró culpable el 27 de junio ante un tribunal federal en Alexandria, Virginia, por robo de propiedades del gobierno, añade el diario.

El ex delegado del jefe ejecutivo de la agencia, John Lansing, admitió haber estafado al gobierno con $37,000 entre febrero y octubre del año pasado al reclamar reembolsos por hoteles caros que no reservó, facturó al gobierno por viajes oficiales y falsificó una nota del doctor para volar en clase ejecutiva. Enfrenta hasta 10 años de prisión.

Los escándalos han traído escrutinios y críticas intensificados a la agencia, antes conocida como la Junta de Gobernadores de Radiodifusión (BBG). Creada durante la Segunda Guerra Mundial, la agencia cuenta con 3,500 periodistas que llegan a más de 345 millones de personas en 100 países cada semana.

Regalado Jr. es hijo de Tomás Regalado Sr., director de la Oficina de Difusión de Cuba, que supervisa Radio y TV Martí. Forma parte del Grupo de Tareas de Internet para Cuba, creado por el Departamento de Estado para promover proyectos subversivos contra la Isla en el escenario digital.

Voice of America, el buque insignia de los esfuerzos del gobierno estadounidense para promover sus “valores” en el extranjero, se vio sacudida en octubre, cuando 15 de sus periodistas fueron despedidos o disciplinados después de que una investigación interna descubriera que aceptaban sobornos, entregados por un funcionario nigeriano.

Semanas más tarde, Voice of America despidió al jefe de su sección en mandarín después de que un multimillonario exiliado chino que es defendido por la derecha estadounidense y conocido por presentar cargos sin fundamento contra Pekín, fue beneficiado con una transmisión en vivo de tres horas.

Recientemente, un informe independiente encontró que los programas de noticias ofrecidos en Radio Televisión Martí, financiada por el gobierno de Estados Unidos, que produce noticias para y sobre Cuba, estaban “plagados de mal periodismo” y “propaganda ineficaz”.